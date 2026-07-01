КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА - направление в литературоведении и искусствознании, возникшее в середине XIX века.
Основоположник и главный теоретик - И. А. Тэн; ведущие представители - литературоведы Г. Брандес, Ф. Брюнетьер, Ф. Де Санктис, Г. Лансон, В. Шерер (в России - А. Н. Пыпин, Н. С. Тихонравов, С. А. Венгеров); искусствоведы Э. Э. Виолле-ле-Дюк, Г. Земпер, Э. Фромантен. На формирование культурно-исторической школы большое влияние оказали идеи И. Г. Гердера, биографический метод Ш. О. Сент-Бёва, а также философия позитивизма.
Культурно-историческая школа разрабатывала историко-генетический подход к произведению, которое трактовалось как выражение общественного умонастроения и нравов той эпохи, в которую было создано; по художественным произведениям предполагалось узнать, «как чувствовали и думали люди несколько веков назад» (Тэн И. О методе критики и об истории литературы. Санкт-Петербург, 1896 год). При этом явления литературы и искусства рассматривались как детерминированные такими объективными и внеличностными факторами, как «раса» (национальные особенности), «среда» (природно-климатические и социальные условия) и «момент» (состояние культуры). Представители культурно-исторической школы применяли к изучению литературы и искусства теории естественных наук, прежде всего эволюционную теорию Ч. Дарвина: художественные системы, согласно концепции культурно-исторической школы, развивались по тем же законам, что и системы биологические (такова, например, эволюционная теория литературных жанров Ф. Брюнетьера). Подобная установка культурно-исторической школы таила в себе опасность превращения истории литературы в историю общественной мысли и даже общества (особенно в России, где культурно-историческая школа получила название «общественно-исторической») в ущерб изучению собственно художественных закономерностей.
Вместе с тем деятельность культурно-исторической школы способствовала накоплению и систематизации большого фактического материала: её представителями были созданы истории национальных («История итальянской литературы» Ф.Де Санктиса, тома 1-2, 1870 год; «История немецкой литературы» В. Шерера, 1880-1883 годы) и европейских («Главные течения европейской литературы ХIХ века» Г. Брандеса, тома 1-6, 1872-1890 годы) литератур; обобщающие труды по отдельным видам архитектуры и искусства, охватывающие значительные исторические периоды («Систематический словарь французской архитектуры с XI по XVI века» Э. Э. Виолле-ле-Дюка, тома 1-10, 1854-1868 годы, и другие).