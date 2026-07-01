КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА - направление в литературоведении и искусствознании, возникшее в середине XIX века.

Ос­но­во­по­лож­ник и главный тео­ре­тик - И. А. Тэн; ве­ду­щие пред­ста­ви­те­ли - ли­те­ра­ту­ро­ве­ды Г. Бран­дес, Ф. Брю­неть­ер, Ф. Де Санк­тис, Г. Лан­сон , В. Ше­рер (в Рос­сии - А. Н. Пы­пин, Н. С. Ти­хо­нра­вов, С. А. Вен­ге­ров); ис­кус­ст­во­ве­ды Э. Э. Ви­ол­ле-ле-Дюк, Г. Зем­пер, Э. Фро­ман­тен. На фор­ми­ро­ва­ние культурно-исторической школы боль­шое влия­ние ока­за­ли идеи И. Г. Гер­де­ра , био­гра­фи­че­ский ме­тод Ш. О. Сент-Бё­ва, а так­же фи­ло­со­фия по­зи­ти­виз­ма.

Культурно-историческая школа раз­ра­ба­ты­ва­ла ис­то­ри­ко-ге­не­тический под­ход к про­из­ве­де­нию, ко­то­рое трак­то­ва­лось как вы­ра­же­ние об­щественного умо­на­строе­ния и нра­вов той эпо­хи, в ко­то­рую бы­ло соз­да­но; по ху­дожественным про­из­ве­де­ни­ям пред­по­ла­га­лось уз­нать, «как чув­ст­во­ва­ли и ду­ма­ли лю­ди нес­коль­ко ве­ков на­зад» (Тэн И. О ме­то­де кри­ти­ки и об ис­то­рии ли­те­ра­ту­ры. Санкт-Петербург, 1896 год). При этом яв­ле­ния литературы и искусства рас­смат­ри­ва­лись как де­тер­ми­ни­ро­ван­ные та­ки­ми объ­ек­тив­ны­ми и вне­лич­но­ст­ны­ми фак­то­ра­ми, как «ра­са» (национальные осо­бен­ности), «сре­да» (при­род­но-кли­ма­ти­че­ские и со­ци­аль­ные ус­ло­вия) и «мо­мент» (со­стоя­ние куль­ту­ры). Пред­ста­ви­те­ли культурно-исторической школы при­ме­ня­ли к изу­че­нию литературы и искусства тео­рии ес­те­ст­вен­ных на­ук, пре­ж­де все­го эво­лю­ци­он­ную тео­рию Ч. Дар­ви­на: ху­дожественные сис­те­мы, со­глас­но кон­цеп­ции культурно-исторической школы, раз­ви­ва­лись по тем же за­ко­нам, что и сис­те­мы био­ло­ги­че­ские (та­ко­ва, например, эво­лю­ци­он­ная тео­рия литературных жан­ров Ф. Брю­неть­е­ра). По­доб­ная ус­та­нов­ка культурно-исторической школы таи­ла в се­бе опас­ность пре­вра­ще­ния ис­то­рии литературы в ис­то­рию об­щественной мыс­ли и да­же об­ще­ст­ва (осо­бен­но в Рос­сии, где культурно-историческая школа по­лу­чи­ла на­зва­ние «об­ще­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ской») в ущерб изу­че­нию соб­ст­вен­но ху­дожественных за­ко­но­мер­но­стей.

Вме­сте с тем дея­тель­ность культурно-исторической школы спо­соб­ст­во­ва­ла на­ко­п­ле­нию и сис­те­ма­ти­зации боль­шо­го фак­тического ма­те­риа­ла: её пред­ста­ви­те­ля­ми бы­ли соз­да­ны ис­то­рии на­цио­наль­ных («Ис­то­рия италь­ян­ской ли­те­ра­ту­ры» Ф.Де Санк­ти­са , тома 1-2, 1870 год; «Ис­то­рия не­мец­кой ли­те­ра­ту­ры» В. Ше­ре­ра, 1880-1883 годы) и ев­ро­пей­ских («Глав­ные те­че­ния ев­ро­пей­ской ли­те­рату­ры ХIХ ве­ка» Г. Бран­де­са, тома 1-6, 1872-1890 годы) ли­те­ра­тур; обоб­щаю­щие тру­ды по отдельным ви­дам ар­хи­тек­ту­ры и искусства, ох­ва­ты­ваю­щие зна­чительные ис­то­рические пе­рио­ды («Сис­те­ма­ти­че­ский сло­варь фран­цуз­ской ар­хи­тек­ту­ры с XI по XVI века» Э. Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ка, тома 1-10, 1854-1868 годы, и другие).

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