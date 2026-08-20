КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СССР

Культурная революция в СССР — ликвидация неграмотности, создание новой интеллигенции и культуры, соответствующей принципам «социалистического реализма» .

Задачи К. р. стали осуществляться после прихода большевиков к власти. В 1917 73 % населения страны не умело читать и писать. В декабре 1919 был принят декрет СНК «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», все население от 8 до 50 лет было обязано обучаться грамоте в рамках программы ликбеза . В 1925 был принят декрет «О введении в стране всеобщего начального обучения». По переписи 1926 доля грамотного населения достигла 51 %. Однако сохранялся разрыв по уровню грамотности между городом и деревней (76 и 45 %) и между мужчинами и женщинами (66 и 37 %). Одновременно с индустриализацией и коллективизацией руководство ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ) взяло курс на успешное завершение К. р. Планировалось ускоренными темпами ликвидировать неграмотность населения и расширить доступ трудящихся к благам официальной культуры.

Обучение велось как на русском, так и на языках других народов СССР. Особенно сложной была задача ликвидации безграмотности в мусульманских республиках, где до революции уровень грамотности составлял 2—8 %. Здесь велась работа по вытеснению арабской письменности. Были созданы новые алфавиты, сначала на основе латиницы, а затем кириллицы. В 1939 уровень грамотности в Средней Азии и Азербайджане возрос до 78—83 %. К 1939 грамотными были уже 81 % граждан СССР, в том числе 91 % мужского населения и 73 % женского. Различия между городом и деревней, между мужчинами и женщинами по уровню грамотности сохранились, но они не были значительными. Таким образом, в основном задача ликвидации неграмотности была решена.

Советскому государству нужно было создать новое поколение интеллигенции, хорошо подготовленной, и в то же время преданной новому строю. Резко усилился идеологический контроль партии над сферой культуры, произошел переход к прямому обслуживанию деятелями культуры задач власти. Писатели и художники должны были звать людей к вершинам коммунизма, прославлять существующую власть. В 1928 число студентов в Советском Союзе составляло 170 тыс., а в 1940 — уже 810 тыс. человек, из них более 200 тыс. обучалось в технических вузах. Из 170 тыс. студентов, получивших образование в период 1-й пятилетки, 152 тыс. в 1940 оказались на руководящих постах, а из 370 тыс. инженерно-технических работников, получивших образование в годы 2-й пятилетки, в 1940 руководящие посты занимали 266 тыс. человек.

Были прекращены эксперименты в области образования, обычная система школьного образования восстановлена на основании постановлений ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе» (5 сентября 1931) и «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» (25 августа 1932). В школе вводилась твердая дисциплина и наказания. В 1927—1940 число школ (с учетом рабфаков) выросло с 120,1 тыс. до 198,8 тыс., а число учащихся — с 11,6 млн до 35 млн. Число учителей выросло с 351 тыс. до 1238 тыс. В 1935 при непосредственном участии И. В. Сталина был создан школьный учебник истории, и этот предмет стал основным в идеологическом воспитании школьников. Для партийной учебы в 1938 был подготовлен «Краткий курс истории ВКП(б)», излагавший сталинскую версию истории партии и советского государства, обличавшую противников Сталина. В 1930 начался и в 1933 был завершен переход к обязательному четырехклассному образованию. Было развернуто широкое школьное строительство: 1933—1937 открылось более 20 тыс. новых школ. С 1937 обязательным стало 7-летнее обучение.

С 1929 начинается установление строгого контроля за работой ученых. В Академию наук включаются «коммунистические академики», старые специалисты с оппозиционными взглядами подвергаются арестам. В 1936 в АН были влиты структуры Коммунистической академии. Планы научной работы теперь строго согласуются с потребностями государственного планирования. В 1929 в Высшем совете народного хозяйства СССР был разработан первый сводный пятилетний план научных исследований. Для осуществления организационных, методологических и координационных функций по планированию в апреле 1930 при Президиуме АН была образована Планово-организационная комиссия во главе с вице-президентом академиком Н. Я. Марром .

В 1932 ЦК ВКП(б) принял решение распустить многочисленные объединения писателей (в том числе коммунистические) и создать вместо них официальные советские творческие союзы. В 1934 был создан Союз писателей СССР. Были созданы также Союз композиторов СССР, Союз архитекторов СССР, Союз советских художников. Обязательным художественным методом новых творческих союзов стал метод социалистического реализма, основы которого были разработаны председателем Союза писателей М. Горьким. В 1930-е деятели культуры принялись приукрашивать действительность и создавать культ личности Сталина . Однако идеологический контроль не останавливал художников в их стремлении к красоте, драматизму и зрелищности. Особенно значительных успехов в этот период достигло театральное искусство и молодой советский кинематограф. Такие фильмы, как «Цирк» Г. Александрова, «Трактористы» И. Пырьева, «Чапаев» братьев Г. и С. Васильевых, «Александр Невский» С. Эйзенштейна и другие вошли в золотой фонд не только отечественного, но и мирового кинематографа. Советских людей вдохновляли песни на музыку таких композиторов, как И. Дунаевский и Т. Хренников. Коммунистические идеологи следили за тем, чтобы искусство было «понятно народу» и не превращалось в элитарное, понятное только подготовленным людям. В результате таких выдающихся композиторов, как Д. Шостакович, а позднее С. Прокофьев, подвергали официальной критике за «формализм». Вернувшийся из эмиграции А. Толстой закончил роман о гражданской войне «Хождение по мукам», написал роман «Петр I», соответствовавший новому курсу Сталина в культуре — прославлению «прогрессивных» явлений дореволюционной России, в частности — прогрессивных царей и полководцев, укреплявших державу. Это было существенное изменение коммунистической идеологии, которая в 1920-е предпочитала обличение дореволюционной России.

В 1930-е осуществлялось массовое строительство театров, кинотеатров, библиотек, дворцов культуры. Число клубов выросло в 1928—1940 с 34,5 тыс. до 118 тыс., профессиональных театров — с 451 тыс. до 908 тыс. В городах это были большие просторные здания, где трудящиеся должны были не просто отдыхать и развлекаться, но и приобщаться к коммунистической идеологии.

В результате К. р., которая завершилась в 1930-е, были сформированы основы советской культуры как синтеза культурных традиций народов СССР, индустриальных стандартов поведения и социалистической идеологии с ее гуманистическими идеалами и стремлением к качественному изменению мира. Опыт культурной революции в СССР использовался при преобразованиях в области культуры в государствах «народной демократии» .

Лит.: Земцов Б. Н., Данилевский И. Н., Шубин А. В. История России для студентов технических вузов. М., 2013; Крупская Н. К. На путях культурной революции. М.–Л., 1927; Луначарский А. В. Культурная революция и общественность. М.–Л., 1929; Развитие социалистической культуры в союзных республиках. М., 1962; Культурное строительство СССР. Статистический сборник. М.–Л., 1940; Шенталинский В. А. Рабы свободы. М., 2009.