КУЛЬТУРКАМПФ

КУЛЬТУРКАМПФ - по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва Отто фон Бис­мар­ка в Гер­ма­нии 1870-х годов, на­прав­лен­ная на ос­лаб­ле­ние влия­ния ка­то­лической Церк­ви и ог­ра­ни­че­ние прав ка­то­лического польского национального мень­шин­ст­ва.

«Культуркампф» рас­смат­ри­вал­ся вла­стя­ми в ка­че­ст­ве пре­вен­тив­ной ме­ры, при­зван­ной пре­сечь воз­мож­ные се­па­ра­ти­ст­ские, ан­ти­прус­ские тен­ден­ции и спо­соб­ст­во­вать внутренней кон­со­ли­да­ции соз­дан­ной в 1871 году под эги­дой Прус­сии Германской им­пе­рии. Тер­мин «Культуркампф» вве­дён в обо­рот в 1873 году Р. Вир­хо­вом.

Пер­вым ак­том по­ли­ти­ки «Культуркампф» ста­ло уп­разд­не­ние в 1871 году ка­то­лического департамента (уч­ре­ж­дён в 1841 году) в прусском Министерстве куль­тов. В том же го­ду свя­щен­ни­кам под уг­ро­зой уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния (вплоть до ли­ше­ния сво­бо­ды) бы­ло за­пре­ще­но ис­поль­зо­вать цер­ков­ную ка­фед­ру для ве­де­ния по­ли­тической. аги­та­ции. В 1872 году вла­сти на­ло­жи­ли за­прет на дея­тель­ность ор­де­на ие­зуи­тов, ду­хо­вен­ст­во ли­ши­лось пра­ва над­зо­ра за шко­ла­ми. В 1873 году в ре­зуль­та­те вве­де­ния так называемых май­ских за­ко­нов в Прус­сии в ком­пе­тен­цию го­су­дар­ст­ва пе­ре­шли во­про­сы под­го­тов­ки свя­щен­ни­ков и на­зна­че­ния на цер­ков­ные долж­но­сти, бы­ла ог­ра­ни­че­на юрис­дик­ция Церк­ви в от­но­ше­нии свя­щен­но­слу­жи­те­лей и при­хо­жан.

В 1875 году па­па Римский Пий IX из­дал эн­цик­ли­ку «Quod nunquam», в ко­то­рой осу­дил при­ня­тые в Гер­ма­нии за­ко­ны и при­звал германских свя­щен­но­слу­жи­те­лей не ис­пол­нять их. По­знан­ско-гнез­нен­ский ар­хи­епископ М. Ле­до­хов­ский, осу­ж­дён­ный на 2 го­да тюрь­мы, был воз­ве­дён Ва­ти­ка­ном в сан кар­ди­на­ла. От­ве­том Бис­мар­ка на вме­ша­тель­ст­во па­пы ста­ли кон­фи­ска­ция цер­ков­ной соб­ст­вен­но­сти, за­прет поч­ти всех ка­то­лических ор­де­нов, рас­про­стра­не­ние на свя­щен­но­слу­жи­те­лей во­ин­ской по­вин­но­сти, вве­де­ние гражданской ре­ги­ст­ра­ции бра­ка.

В 1875 году из­дан так называемый за­кон «о кор­зин­ке хле­ба», по ко­то­ро­му прусское пра­ви­тель­ст­во под уг­ро­зой пре­кра­ще­ния вы­да­чи Церк­ви средств из каз­ны по­тре­бо­ва­ло от свя­щен­но­слу­жи­те­лей письменного при­зна­ния всех за­ко­нов, при­ня­тых в хо­де «Культуркампф» (из 4 тысяч свя­щен­ни­ков та­ко­го ро­да письменное при­зна­ние да­ли толь­ко 24).

В ре­зуль­та­те по­ли­ти­ки «Культуркампф» к 1876 году все ка­то­лические епи­ско­пы из прусских епар­хий ока­за­лись в за­клю­че­нии или по­ки­ну­ли стра­ну, многие ря­до­вые свя­щен­но­слу­жи­те­ли бы­ли при­го­во­ре­ны к де­неж­ным штра­фам или аре­сто­ва­ны. Од­на­ко при­ня­тые ме­ры не по­зво­ли­ли пра­ви­тель­ст­ву Бис­мар­ка дос­тичь по­став­лен­ных це­лей. На­про­тив, они спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию са­мо­соз­на­ния ка­то­ли­ков в Германской им­пе­рии; чис­ло го­ло­сов, по­да­вае­мых на вы­бо­рах за пар­тию Цен­тра, уд­вои­лось. По­сле 1878 года Бис­марк, стре­мясь до­бить­ся объ­е­ди­не­ния всех кон­сер­ва­тив­ных сил для борь­бы с уг­ро­зой, ис­хо­див­шей от со­ци­ал-де­мо­кра­тического дви­же­ния, по­шёл на при­ми­ре­ние с ка­то­лическим ду­хо­вен­ст­вом и пар­ти­ей Цен­тра. Боль­шин­ст­во за­ко­нов, при­ня­тых в хо­де «Культуркампфа», к 1891 году бы­ло от­ме­не­но [за ис­клю­че­ни­ем за­ко­нов о гражданском бра­ке, об из­гна­нии ие­зуи­тов (дей­ст­во­вал до 1917 года) и о за­пре­те по­ли­тической аги­та­ции в Церк­ви (со­хра­нял си­лу до 1953 года)].

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