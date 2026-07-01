КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ - ценностно-нормативная система исторически сложившихся политических традиций, идей, установок, навыков, стиля массового политического поведения и функционирования субъектов политики, обеспечивающая воспроизводство политической жизни общества.

Тер­мин «политическая культура» впер­вые вве­дён в на­учный обо­рот И. Г. Гер­де­ром . Ос­но­вы тео­рии политическая культура за­ло­же­ны в начале 1960-х годов Г. Ал­мон­дом. К началу XXI века в по­ли­то­ло­гии сло­жи­лись 3 основных на­прав­ле­ния в изу­че­нии политической культуры. Сто­рон­ни­ки пер­во­го на­прав­ле­ния ото­жде­ст­в­ля­ют политическую культуру со всей со­во­куп­но­стью ду­хов­ных яв­ле­ний в ми­ре по­ли­ти­ки (Ал­монд, С. Вер­ба). При­вер­жен­цы вто­ро­го трак­ту­ют её как вы­ра­же­ние нор­ма­тив­ных тре­бо­ва­ний или со­во­куп­ность ти­пич­ных об­раз­цов по­ве­де­ния че­ло­ве­ка в по­ли­ти­ке (С. Уайт, Дж. Плей­но). В рам­ках третье­го под­хо­да под политической культурой по­ни­ма­ет­ся сис­те­ма по­ве­денческих цен­но­стей, оп­ре­де­ляю­щая нор­мы и об­раз по­ли­тической дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка (И. Ша­пи­ро, П. Ша­ран, У. Ро­зен­ба­ум).

Политическая культура от­ли­ча­ет­ся внутренней про­ти­во­ре­чи­во­стью, ко­то­рая обу­слов­ле­на слож­ным взаи­мо­дей­ст­ви­ем об­ра­зую­щих её эле­мен­тов: по­зна­ва­тель­ных (по­ли­тическая гра­мот­ность, лич­ный опыт), эмо­цио­наль­ных (чув­ст­ва по от­но­ше­нию к тем, кто обес­пе­чи­ва­ет функ­цио­ни­ро­ва­ние по­ли­тических ин­сти­ту­тов и оли­це­тво­ря­ет со­бой власть) и оце­ноч­ных (су­ж­де­ния, опи­раю­щие­ся на цен­но­ст­ные кри­те­рии). На ин­ди­ви­ду­аль­ном уров­не лю­бой из этих эле­мен­тов мо­жет ока­зы­вать ре­шаю­щее влия­ние на по­ли­тическое по­ве­де­ние че­ло­ве­ка, оп­ре­де­лять его политическую культуру и осоз­на­ние им сво­ей ро­ли в пуб­лич­но-пра­во­вых от­но­ше­ни­ях.

Цен­но­ст­ные ори­ен­ти­ры и спо­со­бы по­ли­тического по­ве­де­ния во мно­гом де­тер­ми­ни­ро­ва­ны при­над­леж­но­стью че­ло­ве­ка к той или иной со­ци­аль­ной, национальной, де­мо­гра­фической, кон­фес­сио­наль­ной и другой груп­пе. При от­сут­ст­вии прин­ци­пи­аль­ных раз­ли­чий ме­ж­ду политической культурой отдельной со­ци­аль­ной груп­пы и сис­те­мой цен­но­стей кон­крет­ной национальности и государственной политической культурой пер­вая мо­жет рас­смат­ри­вать­ся в ка­че­ст­ве суб­куль­ту­ры, а в слу­чае су­ще­ст­вен­ных раз­ли­чий - в ка­че­ст­ве контр­куль­ту­ры .

Пе­ре­да­ча политической культуры от по­ко­ле­ния к по­ко­ле­нию осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез за­кре­п­ле­ние в соз­на­нии гра­ж­дан ори­ен­та­ции на оп­ре­де­лён­ные нор­мы и об­раз­цы по­ли­тического по­ве­де­ния. В пе­ре­да­вае­мой сис­те­ме ори­ен­та­ций име­ют­ся ус­той­чи­вое яд­ро, обес­пе­чи­ваю­щее пре­ем­ст­вен­ность политическая культура, и ме­нее ус­той­чи­вые эле­мен­ты, ко­то­рые мо­гут транс­фор­ми­ро­вать­ся под влия­ни­ем но­вых ус­ло­вий. Важ­ным сред­ст­вом кон­сер­ва­ции клю­че­вых эле­мен­тов политическая культура слу­жит тра­ди­ция. Ре­шаю­щей пред­по­сыл­кой из­ме­не­ния политической культуры яв­ля­ют­ся су­ще­ст­вен­ные со­ци­аль­но- эко­но­мические из­ме­не­ния, воз­дей­ст­вие ко­то­рых на соз­на­ние лю­дей спо­соб­но пре­одо­леть их со­про­тив­ле­ние вне­дре­нию но­вых об­раз­цов и норм по­ли­тического по­ве­де­ния.

В ос­но­ве ти­по­ло­гии политическая культура мо­гут ле­жать различные фак­то­ры, в том числе спе­ци­фи­ка по­ли­тических сис­тем (ав­то­ри­тар­но-пат­ри­ар­халь­ная, то­та­ли­тар­ная политическая культура), свое­об­ра­зие стран и ре­гио­нов (анг­ло-аме­ри­кан­ская, кон­ти­нен­таль­но-ев­ро­пей­ская и прочие политические культуры), об­щий уро­вень раз­ви­тия об­ще­ст­ва (тра­ди­ци­он­ная, мо­дер­ни­ст­ская и по­стмо­дер­ни­ст­ская культура) и другие. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ла клас­си­фи­ка­ция политической культуры, пред­ло­жен­ная Г. Ал­мон­дом и С. Вер­бой. Со­пос­та­вив основные ком­по­нен­ты и фор­мы функ­цио­ни­ро­ва­ния по­ли­тических сис­тем Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии, ФРГ, США и Мек­си­ки, они вы­де­ли­ли 3 «чис­тых» ти­па политических культур: при­ход­ская, или па­ро­ки­аль­ная (ха­рак­те­ри­зу­ет­ся от­сут­ст­ви­ем ин­те­ре­са лю­дей к по­ли­ти­ке, зна­ний о по­ли­тической сис­те­ме и су­ще­ст­вен­ных ожи­да­ний от её функ­цио­ни­ро­ва­ния), под­дан­ни­че­ская (пред­по­ла­га­ет силь­ную ори­ен­та­цию на по­ли­тические ин­сти­ту­ты при не­вы­соком уров­не ин­ди­ви­ду­аль­ной ак­тив­но­сти гра­ж­дан) и пар­ти­ци­па­тор­ная, или уча­ст­ниче­ская (под­ра­зу­ме­ва­ет за­ин­те­ре­со­ван­ность гра­ж­дан в по­ли­тическом уча­стии и про­яв­ле­ние ими со­от­вет­ст­вую­щей ак­тив­но­сти). Са­мой оп­ти­маль­ной, с точ­ки зре­ния Ал­мон­да и Вер­бы, яв­ля­ет­ся син­те­тическая гражданская куль­ту­ра, со­че­таю­щая эле­мен­ты под­дан­ни­че­ской и пар­ти­ци­па­тор­ной куль­тур. Гражданская куль­ту­ра от­ра­жа­ет спо­соб­ность об­ще­ст­ва к обес­пе­че­нию об­ще­гра­ж­дан­ских ин­те­ре­сов, вы­ра­бот­ки форм и ме­ха­низ­мов реа­ли­за­ции со­вме­ст­ных ре­ше­ний.

Политическая культура ока­зы­ва­ет влия­ние на фор­мы, функ­цио­ни­ро­ва­ние и раз­ви­тие государственных и по­ли­тических ин­сти­ту­тов, за­да­ёт на­прав­ле­ние по­ли­тическому про­цес­су, обу­слов­ли­ва­ет по­ли­тическое по­ве­де­ние ши­ро­ких масс. Она вы­пол­ня­ет так­же ряд важ­ных со­ци­аль­ных функ­ций, сре­ди ко­то­рых - иден­ти­фи­ка­ция, ори­ен­та­ция (стрем­ле­ние че­ло­ве­ка к по­ни­ма­нию собственных воз­мож­но­стей при реа­ли­за­ции прав и сво­бод в кон­крет­ной по­ли­тической сис­те­ме), пред­пи­са­ние (вы­ра­жа­ет при­ори­тет­ность ори­ен­та­ций, норм и пред­став­ле­ний, обу­слов­ли­ваю­щих на­прав­лен­ность и гра­ни­цы че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния), адап­та­ция со­ци­аль­ная, по­ли­ти­че­ская со­циа­ли­за­ция и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)