КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ - ценностно-нормативная система исторически сложившихся политических традиций, идей, установок, навыков, стиля массового политического поведения и функционирования субъектов политики, обеспечивающая воспроизводство политической жизни общества.
Термин «политическая культура» впервые введён в научный оборот И. Г. Гердером. Основы теории политическая культура заложены в начале 1960-х годов Г. Алмондом. К началу XXI века в политологии сложились 3 основных направления в изучении политической культуры. Сторонники первого направления отождествляют политическую культуру со всей совокупностью духовных явлений в мире политики (Алмонд, С. Верба). Приверженцы второго трактуют её как выражение нормативных требований или совокупность типичных образцов поведения человека в политике (С. Уайт, Дж. Плейно). В рамках третьего подхода под политической культурой понимается система поведенческих ценностей, определяющая нормы и образ политической деятельности человека (И. Шапиро, П. Шаран, У. Розенбаум).
Политическая культура отличается внутренней противоречивостью, которая обусловлена сложным взаимодействием образующих её элементов: познавательных (политическая грамотность, личный опыт), эмоциональных (чувства по отношению к тем, кто обеспечивает функционирование политических институтов и олицетворяет собой власть) и оценочных (суждения, опирающиеся на ценностные критерии). На индивидуальном уровне любой из этих элементов может оказывать решающее влияние на политическое поведение человека, определять его политическую культуру и осознание им своей роли в публично-правовых отношениях.
Ценностные ориентиры и способы политического поведения во многом детерминированы принадлежностью человека к той или иной социальной, национальной, демографической, конфессиональной и другой группе. При отсутствии принципиальных различий между политической культурой отдельной социальной группы и системой ценностей конкретной национальности и государственной политической культурой первая может рассматриваться в качестве субкультуры, а в случае существенных различий - в качестве контркультуры.
Передача политической культуры от поколения к поколению осуществляется через закрепление в сознании граждан ориентации на определённые нормы и образцы политического поведения. В передаваемой системе ориентаций имеются устойчивое ядро, обеспечивающее преемственность политическая культура, и менее устойчивые элементы, которые могут трансформироваться под влиянием новых условий. Важным средством консервации ключевых элементов политическая культура служит традиция. Решающей предпосылкой изменения политической культуры являются существенные социально- экономические изменения, воздействие которых на сознание людей способно преодолеть их сопротивление внедрению новых образцов и норм политического поведения.
В основе типологии политическая культура могут лежать различные факторы, в том числе специфика политических систем (авторитарно-патриархальная, тоталитарная политическая культура), своеобразие стран и регионов (англо-американская, континентально-европейская и прочие политические культуры), общий уровень развития общества (традиционная, модернистская и постмодернистская культура) и другие. Широкую известность получила классификация политической культуры, предложенная Г. Алмондом и С. Вербой. Сопоставив основные компоненты и формы функционирования политических систем Великобритании, Италии, ФРГ, США и Мексики, они выделили 3 «чистых» типа политических культур: приходская, или парокиальная (характеризуется отсутствием интереса людей к политике, знаний о политической системе и существенных ожиданий от её функционирования), подданническая (предполагает сильную ориентацию на политические институты при невысоком уровне индивидуальной активности граждан) и партиципаторная, или участническая (подразумевает заинтересованность граждан в политическом участии и проявление ими соответствующей активности). Самой оптимальной, с точки зрения Алмонда и Вербы, является синтетическая гражданская культура, сочетающая элементы подданнической и партиципаторной культур. Гражданская культура отражает способность общества к обеспечению общегражданских интересов, выработки форм и механизмов реализации совместных решений.
Политическая культура оказывает влияние на формы, функционирование и развитие государственных и политических институтов, задаёт направление политическому процессу, обусловливает политическое поведение широких масс. Она выполняет также ряд важных социальных функций, среди которых - идентификация, ориентация (стремление человека к пониманию собственных возможностей при реализации прав и свобод в конкретной политической системе), предписание (выражает приоритетность ориентаций, норм и представлений, обусловливающих направленность и границы человеческого поведения), адаптация социальная, политическая социализация и другие.