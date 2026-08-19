КУЛЬТУРА НОВГОРОДСКИХ СОПОК

Археологическая культура, имевшая славянскую принадлежность, распространенная в основном на территории бассейна оз. Ильмень в VII-VIII вв.

Наиболее поздние захоронения в сопках датируются IX в. Отдельные немногочисленные сопкообразные насыпи встречаются также в верховьях Луги и Плюссы, в среднем течении Мологи, т.е. районах, непосредственно примыкающих к Ильменскому бассейну. Вне этой территории насыпи известны в бассейнах Западной Двины, Великой и нижней Мологи.

Во второй четверти XIX века раскопки сопок начал один из первых археологов-славистов З. Ходаковский. В 70-е и 90-е годы XIX века исследованием этих памятников занимались Л.К. Ивановский, Н.Г. Богословский, Н.Е. Бранденбург, В.А. Прохоров, В.С. Передольский, П.А. Путятин. Однако, за исключением исследований Н.Е. Бранденбурга, эти работы велись несовершенными методами и были недостаточно задокументированы. Первые работы, посвященные более подробной интерпретации памятников, опубликованы А.А. Спицыным в конце XIX века. В начале XX века раскопками сопок занимались Н.К. Рерих, В.Н. Глазов, К.Д. Трофимов и П.Г. Любомиров. В 1930-е годы проводились работы под руководством В.И. Равдоникаса. В 1941 году важным этапом в исследовании новгородских сопок становится публикация работы Н.Н. Чернягина, который окончательно определяет эти памятники, как оставленные племенем новгородских словен. В разные годы изучением культуры занимались С.Н. Орлов, Н.Н. Гурина, А.В. Куза, В.В. Седов, Г.С. Лебедев, С.В. Белецкий, В.П. Петренко, А.Н. Кирпичников и др.

Погребения

Основным определяющим признаком культуры являются сопки ‒ это высокие крутобокие погребальные насыпи с уплощенной или горизонтальной вершиной. Эта внешняя характеристика отличает их от всех остальных известных курганов своего времени. Располагались сопки, как правило, цепочкой вдоль берега реки или озера. Иногда они группируются с небольшими круглыми курганами, расположенными вокруг сопки или в одном из концов могильника.

Размеры сопок варьируют от небольших насыпей 2-2,5 м высотой и диаметром 12-14 м, до грандиозных, достигающих в высоту более 10 м при диаметре около 40 м. Большинство всё же имеет высоту до 5 м.

В основании сопки складывалось кольцо из валунов. По всей видимости, оно имело ритуальный смысл, а также укрепляло основание насыпи. Встречаются в сопках и другие более сложные сооружения из камней.

Погребальный обряд ‒ трупосожжение на стороне. Захоронения, как правило, коллективные, более 10-ти в одном кургане. Они совершались ярусами, условно определяемыми как верхний, средний и нижний. Большая часть захоронений совершалась в верхней части насыпи.

Как правило, для сопок характерны безурновые погребения, совершенные в неглубоких ямках. В виде исключения встречаются глиняные и берестяные сосуды для праха. Большинство захоронений в сопках безынвентарные. В единичных случаях встречаются находки оплавленных стеклянных бус, железных ножей, пряжек; еще реже ‒ находки оружия и конского снаряжения. Во многих сопках найдены кальцинированные или же несожженные кости жертвенных животных, преимущественно лошадей.

Поселения

Основные поселения культуры сопок ‒ небольшие селища, расположенные вдоль рек с широкими долинами и пологими береговыми террасами. Полностью исследованы селища IX в. в Поволховье ‒ Золотое Колено и Новые Дубовики. Также с культурой сопок связывают городища Старая Ладога (с середины VIII в.) и Рюриково Городище (с середины IX в.). Чаще всего на поселениях встречаются остатки наземных срубных жилищ с печами-каменками в углу.

Хозяйство

Основу хозяйства культуры сопок составляло подсечно-огневое и пашенное земледелие, а также придомное скотоводство.

Керамика

Для культуры сопок характерна лепная керамика. Среди неё можно выделить три группы: приземистые слабопрофилированные сосуды; широкогорлые сосуды с ребристым плечиком; горшкообразные профилированные сосуды. В первом случае форма сосудов близка финской керамике; во втором ‒ славянской посуде междуречья Вислы и Эльбы; в третьем ‒ керамике пражской культуры.

Происхождение и проблема этногенеза

В процессе расселения на территории бассейна оз. Ильмень, славяне вступали в активное взаимодействие с местным населением, потомками археологических культур железного века. Таким образом, сопки можно считать памятниками смешанного славяно-финского населения. В X в. на смену сопкам приходят круглые курганы с трупосожжением. Исследователи соотносят ареал культуры с летописным племенем новгородских словен. Впоследствии культура сопок легла в основу формирования древнерусской культуры.

Существует две точки зрения относительно пути проникновения славян на Северо-Запад. Согласно одной из них, славяне постепенно пришли с юга, из Поднепровья (П.И. Шафарик, Н.П. Барсов, А.А. Шахмато, А.А. Спицын, Ю.В. Готье и др). Согласно другой, они шли с запада, из районов нижней Вислы и Одера (т.е. Поморья) (Н.М. Путровский, Д.К. Зеленин, М.Х. Алешковский, Л.Е. Красноречьев. В.В. Седов). Однако в археологии обе версии остаются дискуссионными в виду недостаточности данных.