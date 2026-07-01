КУЛЬТУРА АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ - группа археологических памятников, занимающих сплошную территорию и обладающих сходством признаков, которые образуют внутренне связанную систему, единообразно меняющуюся во времени и ограниченно варьирующую в пространстве.
Культура археологичекая - одно из основных понятий (и классификационных единиц) в археологии, при этом её дефиниция, способы выделения, интерпретация и другие аспекты понимания служат предметом дискуссий, как теоретических и философских (например, ряд авторов делают акцент на то, что культура археологичекая является только одним из исследовательских построений), так и в отношении конкретного материала. Термин «культура археологичекая» в значении, близком современному, употребляют с XIX века; для более чёткого понимания (как Kulturgebiet – культурная область) важное значение имели работы Г. Коссины и его школы, а также полемика с ними; считается, что первую чёткую дефиницию культуры археологичекой дал Г. Чайлд в 1929-1930 годы.
Культура археологичекая отражает жизнедеятельность группы древнего населения (в рамках которой активно циркулировала информация), связанной общностью производственных и других навыков, норм, традиций (вплоть до культа) и так далее. Изначально за понятием «культура археологичекая» лежало именно стремление выделить древние этнические общности, их части или объединения, что сохраняется в исследовательской практике большинства специалистов. Соотношение конкретной археологичекой культуры с хозяйственно-бытовыми, идеологическими, языковыми и другими характеристиками древней общности (в том числе военно-политическими или другими) решается исходя из возможностей археологии в данном случае и понимания особенностей изучаемых древних общностей. Попытки формализировать процедуру выделения культуры археологичекой успеха не имели.
В рамках археологичекой культуры могут обособляться локальные и хронологич. варианты, сами культуры - объединяться в культурно-исторические общности, культурные зоны, эпохи и так далее; феномен сравнительной культурной неустойчивости, чересполосицы, миграций может отражаться специальными понятиями: тип памятников, культурно-исторический горизонт и другими. Границы археологичекой культуры могут быть чёткими (когда они совпадают с границами культурных общностей, при наличии нейтральных зон, естественных рубежей и так далее) или размытыми (образуются контактные зоны). Ареал археологичекой культуры может меняться, например, в результате изменений численности населения. В случае миграций в иной регион археологичекой культуры фиксируется на раздельных территориях, пока самостоятельное развитие не приводит к образованию разных археологичеких культур. Смена археологичекой культуры происходит в результате накопления внутренних изменений или скачкообразно, например в результате появления нового населения и других внешних воздействий. Высказывались мнения, что археологичекой культуры не было на древнейших и поздних этапах истории (или что их выделение нецелесообразно).