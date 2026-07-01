КУЛЬТУРА АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ - группа археологических памятников , занимающих сплошную территорию и обладающих сходством признаков, которые образуют внутренне связанную систему, единообразно меняющуюся во времени и ограниченно варьирующую в пространстве.

Культура археологичекая - од­но из основных по­ня­тий (и клас­си­фи­ка­ци­он­ных еди­ниц) в ар­хео­ло­гии , при этом её де­фи­ни­ция, спо­со­бы вы­де­ле­ния, ин­тер­пре­та­ция и другие ас­пек­ты по­ни­ма­ния слу­жат пред­ме­том дис­кус­сий, как тео­ре­ти­че­ских и фи­ло­соф­ских (например, ряд ав­то­ров де­ла­ют ак­цент на то, что культура археологичекая яв­ля­ет­ся толь­ко од­ним из ис­сле­до­ва­тель­ских по­строе­ний), так и в от­но­ше­нии кон­крет­но­го ма­те­риа­ла. Тер­мин «культура археологичекая» в зна­че­нии, близ­ком со­вре­мен­но­му, упот­реб­ля­ют с XIX века; для бо­лее чёт­ко­го по­ни­ма­ния (как Kultur­ge­biet – куль­тур­ная об­ласть) важ­ное зна­че­ние име­ли ра­бо­ты Г. Кос­си­ны и его шко­лы, а так­же по­ле­ми­ка с ни­ми; счи­тает­ся, что пер­вую чёт­кую де­фи­ни­цию культуры археологичекой дал Г. Чайлд в 1929-1930 годы.

Культура археологичекая от­ра­жа­ет жиз­не­дея­тель­ность груп­пы древ­не­го на­се­ле­ния (в рам­ках ко­то­рой ак­тив­но цир­ку­ли­ро­ва­ла ин­фор­ма­ция), свя­зан­ной общ­но­стью про­из­вод­ст­вен­ных и других на­вы­ков, норм, тра­ди­ций (вплоть до куль­та) и так далее. Из­на­чаль­но за по­ня­ти­ем «культура археологичекая» ле­жа­ло имен­но стрем­ле­ние вы­де­лить древ­ние эт­ни­чес­кие общ­но­сти, их час­ти или объ­е­ди­не­ния, что со­хра­ня­ет­ся в ис­сле­до­ва­тель­ской прак­ти­ке боль­шин­ст­ва спе­циа­ли­стов. Со­от­но­ше­ние кон­крет­ной археологичекой культуры с хо­зяй­ст­вен­но-бы­то­вы­ми, идео­ло­гическими, язы­ко­вы­ми и другими ха­рак­те­ри­сти­ка­ми древ­ней общ­но­сти (в том числе во­енно-по­ли­тическими или другими) ре­ша­ет­ся ис­хо­дя из воз­мож­но­стей ар­хео­ло­гии в дан­ном слу­чае и по­ни­ма­ния осо­бен­ностей изу­чае­мых древ­них общ­но­стей. По­пыт­ки фор­ма­ли­зи­ро­вать про­це­ду­ру вы­де­ле­ния культуры археологичекой ус­пе­ха не име­ли.

В рам­ках археологичекой культуры мо­гут обо­соб­лять­ся ло­каль­ные и хро­но­ло­гич. ва­ри­ан­ты, са­ми культуры - объ­е­ди­нять­ся в куль­тур­но-ис­то­рические общ­но­сти, куль­тур­ные зо­ны, эпо­хи и так далее; фе­но­мен срав­ни­тель­ной куль­тур­ной не­ус­той­чи­во­сти, че­рес­по­ло­си­цы, ми­гра­ций мо­жет от­ра­жать­ся специальными по­ня­тия­ми: тип па­мят­ни­ков, куль­тур­но-ис­то­рический го­ри­зонт и другими. Гра­ни­цы археологичекой культуры мо­гут быть чёт­ки­ми (ко­гда они сов­па­да­ют с гра­ни­ца­ми куль­тур­ных общ­но­стей, при на­ли­чии ней­траль­ных зон, ес­те­ст­вен­ных ру­бе­жей и так далее) или раз­мы­ты­ми (об­ра­зу­ют­ся кон­такт­ные зо­ны). Аре­ал археологичекой культуры мо­жет ме­нять­ся, например, в ре­зуль­та­те из­ме­не­ний чис­лен­но­сти на­се­ле­ния. В слу­чае ми­гра­ций в иной ре­ги­он археологичекой культуры фик­си­ру­ет­ся на раз­дель­ных тер­ри­то­ри­ях, по­ка са­мо­сто­ятельное раз­ви­тие не при­во­дит к об­ра­зо­ва­нию раз­ных археологичеких культур. Сме­на археологичекой культуры про­ис­хо­дит в ре­зуль­та­те на­ко­п­ле­ния внутренних из­ме­не­ний или скач­ко­об­раз­но, например в ре­зуль­та­те по­яв­ле­ния но­во­го на­се­ле­ния и других внеш­них воз­дей­ст­вий. Вы­ска­зы­ва­лись мне­ния, что археологичекой культуры не бы­ло на древ­ней­ших и позд­них эта­пах ис­то­рии (или что их вы­де­ле­ние не­це­ле­со­об­раз­но).

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