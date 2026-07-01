КУЛЬТ
1) КУЛЬТ - поклонение какому-либо божеству, священным предметам или явлениям (например, культ Осириса, культ медведя, культ дождя).
В этом значении понятие «культ» близко понятию религии. В научной литературе встречаются различные классификации культов; выделяют родовые и племенные культы, предков культ, культ растений, животных, небесных светил (смотри Солярные культы, Лунарные культы, Астральные культы) и других природных явлений, культы обожествлённых правителей, культы мест (например, священные рощи) и так далее. В узком значении культ - религиозная практика, действия, связанные с религиозным поклонением: богослужения, молитвы, обряды и так далее.
Культами называют и отдельные виды религиозной практики, например погребально-поминальный культ (смотри Погребение, Поминки) или промысловые культы. Культовая практика во всех религиях регламентируется определёнными правилами. Она может осуществляться индивидуально или коллективно, ряд её элементов в большинстве религий является исключительной прерогативой духовенства (жречества). В светском словоупотреблении встречается именование духовных лиц служителями культа, а храмов - культовыми зданиями или зданиями культового назначения.
2) КУЛЬТ - небольшое, но активное религиозное движение, как правило, новообразованное и возглавляемое харизматичным лидером (значение термина появилось в середине ХХ века по предложению религиоведа и социолога Г. П. Беккера).
В этом значении культ обычно синонимичен понятию «опасная секта». Секты, осуществляющие противозаконную деятельность, часто называют деструктивными культами. К структурам такого рода обычно относят сатанинские секты (смотри Сатанизм) и наиболее активные новые религиозные движения (например, Церковь объединения, Аум Синрикё). Назв. «культ» также закрепилось за рядом локальных синкретических религиозных движений (например, карго-культы в Меланезии).
3) КУЛЬТ - в нерелигиозном контексте – социально-психологический феномен, при котором какой-либо объект или субъект становится центральным элементом системы жизненных ценностей индивида или общества (например, культы национальных лидеров, культ денег, культ успеха).
В отличие от религиозных культов, такие культы не нуждаются в особом ритуале и обычно носят светский характер.