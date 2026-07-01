КУЛЬТ

1) КУЛЬТ - по­кло­не­ние какому-либо бо­же­ст­ву, свя­щен­ным пред­ме­там или яв­ле­ни­ям (например, культ Оси­ри­са, культ мед­ве­дя, культ до­ж­дя).

В этом зна­че­нии по­ня­тие «культ» близ­ко по­ня­тию ре­ли­гии. В на­учной литературе встре­ча­ют­ся различные клас­си­фи­ка­ции культов; вы­де­ля­ют ро­до­вые и пле­мен­ные культы, пред­ков культ, культ рас­те­ний, жи­вот­ных, не­бес­ных све­тил (смотри Со­ляр­ные куль­ты, Лу­нар­ные куль­ты, Ас­т­раль­ные куль­ты) и других при­род­ных яв­ле­ний, культы обо­же­ст­в­лён­ных пра­ви­те­лей, культы мест (например, свя­щен­ные ро­щи) и так далее. В уз­ком зна­че­нии культ - ре­лигиозная прак­ти­ка, дейст­вия, свя­зан­ные с ре­лигиозным по­кло­не­ни­ем: бо­го­слу­же­ния, мо­лит­вы, об­ря­ды и так далее.

Культами на­зы­ва­ют и отдельные виды ре­лигиозной прак­ти­ки, например по­гре­баль­но-по­ми­наль­ный культ (смотри По­гре­бе­ние , По­мин­ки ) или про­мы­сло­вые куль­ты. Куль­то­вая прак­ти­ка во всех ре­ли­ги­ях рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся оп­ре­де­лён­ны­ми пра­ви­ла­ми. Она мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся ин­ди­ви­ду­аль­но или кол­лек­тив­но, ряд её эле­мен­тов в боль­шин­ст­ве ре­ли­гий яв­ля­ет­ся ис­клю­чительной пре­ро­га­ти­вой ду­хо­вен­ст­ва (жре­че­ст­ва). В свет­ском сло­во­упот­реб­ле­нии встре­ча­ет­ся име­но­ва­ние ду­хов­ных лиц слу­жи­те­ля­ми культа, а хра­мов - куль­то­вы­ми зда­ния­ми или зда­ния­ми куль­тово­го на­зна­че­ния.

2) КУЛЬТ - не­боль­шое, но ак­тив­ное ре­лигиозное дви­же­ние, как пра­ви­ло, но­во­об­ра­зо­ван­ное и воз­глав­ляе­мое ха­риз­ма­тич­ным ли­де­ром (зна­че­ние тер­ми­на поя­ви­лось в середине ХХ века по пред­ло­же­нию ре­ли­гио­ве­да и со­цио­ло­га Г. П. Бек­ке­ра).

В этом зна­че­нии культ обыч­но си­но­ни­ми­чен по­ня­тию «опас­ная сек­та». Сек­ты, осу­ще­ст­в­ляю­щие про­ти­во­за­кон­ную дея­тель­ность, час­то на­зы­ва­ют де­ст­рук­тив­ны­ми культами. К струк­ту­рам та­ко­го ро­да обыч­но от­но­сят са­та­нин­ские сек­ты (смотри Са­та­низм) и наи­бо­лее ак­тив­ные но­вые ре­ли­ги­оз­ные дви­же­ния (например, Цер­ковь объ­е­ди­не­ния, Аум Син­ри­кё). Назв. «культ» так­же за­кре­пи­лось за ря­дом ло­каль­ных син­кре­тических ре­лигиозных дви­же­ний (например, кар­го-куль­ты в Ме­ла­не­зии).

3) КУЛЬТ - в не­ре­ли­ги­оз­ном кон­тек­сте – со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический фе­но­мен, при ко­то­ром какой-либо объ­ект или субъ­ект ста­но­вит­ся центральным эле­мен­том сис­те­мы жиз­нен­ных цен­но­стей ин­ди­ви­да или об­ще­ст­ва (например, культы национальных ли­де­ров, культ де­нег, культ ус­пе­ха).

В от­ли­чие от ре­лигиозных культов, та­кие культы не ну­ж­да­ют­ся в осо­бом ри­туа­ле и обыч­но но­сят свет­ский ха­рак­тер.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)