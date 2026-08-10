КУЛЬПХО

КУЛЬПХО - многослойный археологический памятник на севере Кореи, вблизи побережья Японского моря.

От­крыт в 1947 году, основные рас­коп­ки То Юхо и Ким Ён­га­ма в 1960-1964, 1966 годах. Вы­де­ле­ны куль­тур­ные го­ри­зон­ты от па­лео­ли­та до брон­зо­во­го ве­ка. В го­ри­зон­те VI (Кульпхо I) вы­яв­ле­но ско­п­ле­ние кам­ней, об­ра­зу­ющее пря­мо­уголь­ник раз­ме­ра­ми 11,5×8 метров, ко­то­рое корейские ар­хео­ло­ги счи­та­ют ос­тат­ка­ми жи­ли­ща; най­де­ны дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ные галь­ки, ти­по­ло­ги­че­ски бо­лее близ­кие чоп­пин­гам, чем ашель­ским ру­би­лам, нож, скре­бок, от­ще­пы с ре­тушью. Кульпхо I от­но­сят к эпо­хе, пред­ше­ст­вую­щей верх­не­му па­лео­ли­ту (по мне­нию ар­хео­ло­гов КНДР, до 100 тысяч лет на­зад; по другим оцен­кам, около 40-30 тысяч лет на­зад), ряд из­де­лий име­ет чер­ты Ле­вал­луа и Му­стье ; от­ме­че­но сход­ст­во с ин­ду­ст­ри­ей Дин­цунь в Северном Ки­тае; ве­ро­ят­но, Кульпхо I ге­не­ти­че­ски свя­зан с ниж­не­па­лео­ли­тическим ком­плек­сом Чон­гок­ни. Ка­мен­ный ин­вен­тарь (нож, скрёб­ла, нук­ле­ус, за­го­тов­ки) из го­ри­зон­та V (Кульпхо II) ма­ло­чис­лен, но по­зво­ля­ет ус­та­но­вить сход­ст­во с на­ход­ка­ми на сто­ян­ке Ток­сан у деревни Пуп­хо в 5 километрах к се­ве­ру от деревни Кульп­хо. Вме­сте они да­ют при­мер но­вой тех­но­ло­гии (ору­дия из­го­тов­ля­ют­ся в основном на пла­сти­нах и пла­стин­ча­тых от­ще­пах, сня­тых с хо­ро­шо оформ­лен­ных нук­ле­усов). По мне­нию А. П. Де­ре­вян­ко , по­пыт­ки корейских учё­ных свя­зать в еди­ную ли­нию раз­ви­тия Кульпхо I и К. II бес­пер­спек­тив­ны.

В верх­них го­ри­зон­тах К. вы­яв­ле­но 2 не­оли­тических слоя с осо­бой ну­ме­ра­ци­ей. Ниж­ний (IA) пред­став­лен плос­ко­дон­ны­ми ке­ра­мическими со­су­да­ми ба­ноч­ной фор­мы с пря­мым вен­чи­ком; ук­ра­ше­ны го­ри­зон­таль­ны­ми поя­са­ми гре­бен­ча­то­го штам­па («ёлоч­кой») и то­чек в основном в верх­ней час­ти; от­ме­че­на бли­зость с зай­са­нов­ской куль­ту­рой При­мо­рья. В верх­нем слое (IB) ке­ра­ми­ка бо­лее ок­руг­лых форм, по­ми­мо гре­бён­ки ис­поль­зу­ет­ся от­тиск пле­тён­ки, по­яв­ля­ют­ся со­су­ды с вы­со­ким гор­лом и рез­ным спи­раль­ным узо­ром. Сре­ди других на­хо­док - шли­фов. то­по­ры и тёс­ла из слан­ца и зе­ле­но­ва­то­го дио­рита; кос­ти со­бак, оле­ней, сви­ней. Ким Воль­лён ( Ким Вон Йон ) от­но­сил слой IB к позд­не­му (2000-1000 до нашей эры), IA - к сред­не­му (3000-2000 до нашей эры) не­оли­ту, не ис­клю­чая на­ли­чие бо­лее ран­ней не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки в ос­но­ва­нии это­го слоя. Ке­ра­ми­ку с гре­бен­ча­тым штам­пом свя­зы­ва­ют с но­си­те­ля­ми па­лео­ази­ат­ских язы­ков. Осо­бый ком­плекс на­хо­док в Кульпхо опи­сы­ва­ет­ся как по­се­ле­ние Со­пхо­хан.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)