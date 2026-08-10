КУЛЬПХО
КУЛЬПХО - многослойный археологический памятник на севере Кореи, вблизи побережья Японского моря.
Открыт в 1947 году, основные раскопки То Юхо и Ким Ёнгама в 1960-1964, 1966 годах. Выделены культурные горизонты от палеолита до бронзового века. В горизонте VI (Кульпхо I) выявлено скопление камней, образующее прямоугольник размерами 11,5×8 метров, которое корейские археологи считают остатками жилища; найдены двусторонне обработанные гальки, типологически более близкие чоппингам, чем ашельским рубилам, нож, скребок, отщепы с ретушью. Кульпхо I относят к эпохе, предшествующей верхнему палеолиту (по мнению археологов КНДР, до 100 тысяч лет назад; по другим оценкам, около 40-30 тысяч лет назад), ряд изделий имеет черты Леваллуа и Мустье; отмечено сходство с индустрией Динцунь в Северном Китае; вероятно, Кульпхо I генетически связан с нижнепалеолитическим комплексом Чонгокни. Каменный инвентарь (нож, скрёбла, нуклеус, заготовки) из горизонта V (Кульпхо II) малочислен, но позволяет установить сходство с находками на стоянке Токсан у деревни Пупхо в 5 километрах к северу от деревни Кульпхо. Вместе они дают пример новой технологии (орудия изготовляются в основном на пластинах и пластинчатых отщепах, снятых с хорошо оформленных нуклеусов). По мнению А. П. Деревянко, попытки корейских учёных связать в единую линию развития Кульпхо I и К. II бесперспективны.
В верхних горизонтах К. выявлено 2 неолитических слоя с особой нумерацией. Нижний (IA) представлен плоскодонными керамическими сосудами баночной формы с прямым венчиком; украшены горизонтальными поясами гребенчатого штампа («ёлочкой») и точек в основном в верхней части; отмечена близость с зайсановской культурой Приморья. В верхнем слое (IB) керамика более округлых форм, помимо гребёнки используется оттиск плетёнки, появляются сосуды с высоким горлом и резным спиральным узором. Среди других находок - шлифов. топоры и тёсла из сланца и зеленоватого диорита; кости собак, оленей, свиней. Ким Вольлён (Ким Вон Йон) относил слой IB к позднему (2000-1000 до нашей эры), IA - к среднему (3000-2000 до нашей эры) неолиту, не исключая наличие более ранней неорнаментированной керамики в основании этого слоя. Керамику с гребенчатым штампом связывают с носителями палеоазиатских языков. Особый комплекс находок в Кульпхо описывается как поселение Сопхохан.