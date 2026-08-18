КУЛЬКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1938 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1967 г.

Кандидатская диссертация : Арденнская операция. Её роль и место в полиrике и стратегии нацистской Германии (Институт военной истории Министерства обороны РФ, 1992).

Старший научный сотрудник Центра по изучению войн и геополитики Института всеобщей истории РАН. Экстраординарный профессор Академии естественных наук Российской Федерации по Oтделению военной истории и теории.

Область интересов : История Германии, международные отношений и войн ХХ века.

Сочинения: Операция Вахта на Рейне. М., 1986;

Внезапность в операциях вооруженных сил США (в соавт.) М., 1982;

1939 год. Уроки истории (в соавт.). М.,1990;

Движение Сопротивления в Зап. Европе 1939-1945. Общие проблемы (в соавт.). М., 1991;

Вторая мировая война. Актуальные проблемы.(в соавт.). М., 1995;

Всероссийская книга памяти 1941-1945.Обзорный том. (в соавт.). М.,1995;

Правда и вымыслы о войне. Проблемы историографии Великой Orечecrвeнной войны 1941-1945 гг. (в соавт.). СПб.-Пyшкин, 1997;

Великая Oreчественпая война 1941-1945. Военно-исторические очерки: В 4 кн. (в соавт.). М.,1999. Кн. 3;

Мировые войны ХХ века: В 4 кн. (в соавт.) М., 2002. Кн. 3.