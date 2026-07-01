КУЛИШОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА

В 1986 г. окончила историко-филологический факультет Марийского государственного университета. В 1990 г. окончила аспирантуру при кафедре истории древней Греции и Рима Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета и защитила кандидатскую диссертацию. В 1995-1996 гг. проходила научную стажировку в университете г. Трира, Германия (стипендия ДААД). В 2001 г. окончила докторантуру в Санкт-Петербургском государственном университете и защитила докторскую диссертацию на тему «Дельфийский храмовый центр в системе античных межгосударственных отношений (- вв. до н.э.)».

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государственного университета. Член редакционной коллегии научного ежегодника «Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира».

Основные научные интересы: древнегреческая религия и мифология, античный театр, история архаической и классической Греции. Автор более 90 опубликованных работ. Неоднократно выступала с докладами на представительных научных конференциях и семинарах, в том числе на международных.

Основные публикации :

Дельфийский оракул в греко-персидском конфликте // Вестник древней истории. 2001. № 3. С. 17-35;

Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII-V вв. до н. э.). СПб.: Гуманитарная Академия, 2001. 432 с. (отмечена премией Российской ассоциации антиковедов 2002 г. за лучшую монографию);

Религиозное сознание и война в древней Греции в V в. до н. э. // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. Языкознание. Литературоведение. 2003. Вып. 1 (№ 2). С. 3-15;

Дельфийский омфал: представления о географическом и сакральном центре у древних греков // Вестник древней истории. 2006. № 4. С. 140-153;

Священные дары в Дельфы: современные интерпретации роли и значения посвящений // Вестник древней истории. 2008. № 3. С. 144-151;

Древнегреческий театр в современной историографии // МНЕМОН. Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. Э.Д. Фролова. Вып. 8. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2009. С. 429-440;

Античный театр и афинская драматургия, их место в жизни демократического полиса // Проблемы античной демократии; коллективная монография под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2010. С. 159-186;

Театральные представления в Афинах: эстетическое и пространственное оформление // Феномен досуга в античном; коллективная монография под ред. проф. Э.Д. Фролова. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 2013. С. 108-127;

Античный театр: организация и оформление драматических представлений в Афинах V в. до н .э. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2014. 320 с.