КУЛИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (1999), старший научный сотрудник Отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 26 июля 1970 года в Архангельске. В 1995 году окончил факультет социальных наук Российского педагогического института имени А.И. Герцена.

В 1995–1997 годах – младший научный сотрудник Научно-исследовательского отдела библиографии и библиотековедения Библиотеки РАН.

С 1995 по 1999 год обучался в аспирантуре Санкт-Петербургского филиала Института истории РАН.

В 1996–1999 годах ­– слушатель факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

С 1999 года– сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 2000–2009 годах – ученый секретарь Отдела новой истории. С 2006 года – старший научный сотрудник.

В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Высшая бюрократия России в годы Первой мировой войны (июль 1914—февраль 1917)».

В 1998–2002 годах преподавал в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права.

С 2003 года преподает в Северо-западном государственном технологическом университете.

В 2005–2011 годах читал лекции в Университетет «Санкт-Петербург».

Автор более 150 научных публикаций. В область научных интересов входят социально-политическая история России XIX – начала XX века.

Сочинения

Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914—1917). Рязань, 2004;

Основные источники по истории России конца XIX – начала XX века. СПб., 2000. (В соавторстве с Р.Ш. Ганелиным.);

«Непотопляемый Барк»: финансист и политик // Барк П.Л. Воспоминания последнего министра финансов Российской империи. Сост., вступит. статья, подгот. текста, коммент., именной указатель. В 2-х т. М., 2016. Т.1.

Дмитрий Трепов – петербургский генерал-губернатор и товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития. Материалы международной научно-теоретической конференции 28 апреля 2016 г. В 2-х т. СПб., 2016. Т. 2. С. 327-334.

Достойное завершение многолетнего труда // Российская история. 2016. № 6;

Истинное начало постсоветской историографии истории Российской империи // Былые годы. 2016. № 41-1 (3-1);

Историки-эмигранты и реабилитация Николая II // Российское научное зарубежье: люди, труды, институции, архивы. Сб. науч. трудов. М.: Институт российской истории РАН, 2016;

Камарилья и IV Государственная дума: назначение товарища председателя нижней палаты А.Д. Протопопова управляющим МВД // Таврические чтения – 2014. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная научная конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 11-12 декабря 2014 г. Сборник научных статей. Под ред. А.Б. Николаева. В 2-х ч. СПб., 2015. Ч. 2. С. 107-132;

Н.Н. Покровский: царский бюрократ как «ученый во власти» // Петербургский исторический журнал. 2015. № 3(7). С. 40-55;

От обвинительного вердикта к оправдательному приговору: династия Романовых в исторической памяти первой волны эмиграции // 400-летие Дома Романовых: политика памяти и монархическая идея. 1613 – 2013. Сб. статей. СПб., 2016;

Прогрессивный блок и левые фракции IV Государственной думы и Рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета // Первая мировая война и Государственная дума. Материалы Международной научной конференции. Казань, 17-18 октября 2014 г. М., 2015. С. 121-135;

Российская империя накануне решения польского вопроса (декабрь 1916 – февраль 1917 г.) // Studia Internationalia. Материалы IV Международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях X – XX вв.» (1-3 июля 2015 г.). Брянск: РИО БГУ, 2015. С. 144-151;

Создание Государственной думы: революция сверху или снизу? // Таврические чтения – 2015. Проблемы истории парламентаризма. Сборник статей. В 2-х кн. СПб., 2016. Кн.1.