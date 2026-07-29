КУЛИК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

КУЛИК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ - советский военачальник, Маршал Советского Союза (1940), Герой Советского Союза (1940).

Уроженец Полтавской губернии, из крестьян.

На военной службе с 1912 года. В годы Первой мировой войны получил чин унтер-офицера, командовал взводом. После возвращения с фронта в ноябре 1917 года создал в Полтаве отряд красногвардейцев, сражавшийся против гайдамаков и немцев. Возглавлял артиллерию 10-й армии. В марте 1919 года был назначен комиссаром Харьковской губернии и начальником гарнизона Харькова, принимал участие в ликвидации ряда антисоветских мятежей. В июне 1920 года стал начальником артиллерии Первой Конной Армии. После завершения Гражданской войны и военной интервенции Кулик остался в армии.

В 1924 году он окончил Высшие академические курсы командного состава. В 1932 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С ноября 1932 года — командир 3-го стрелкового корпуса.

Был направлен в Испанию советником республиканцев во время национально-революционной войны (1936-1937). В 1937-1939 годах занимал пост начальника Артиллерийского управления РККА. Член созданного в 1938 году Главного военного совета РККА. В 1938 году вместе с тремя крупными военачальниками (Г.К. Савченко, П.С. Аллилуевым, Д.Г. Павловым) обратился с предложением прекратить репрессии против комсостава Красной Армии. В 1939-1942 годах занимал пост заместителя наркома обороны СССР, был одновременно начальником Главного артиллерийского управления Красной Армии.

Придерживался устаревших взглядов на методы ведения войны, допустил ряд серьезных просчетов: отставание производства противотанковых и зенитных средств, недооценивал значение автоматического оружия, считал, что танки следовало применять главным образом как средство поддержки пехоты. В августе-сентябре 1941 года командовал 54-й армией. В ноябре 1941 года как представитель Ставки Верховного Главнокомандующего прибыл на Керченский полуостров для оказания помощи войскам; действовал неудачно (потеря Керчи). Был отозван с фронта, лишен звания маршала, снят с поста заместителя наркома обороны. В марте 1942 года Г.И. Кулику было присвоено звание генерал-майор, в апреле 1943-го - генерал-лейтенант. В апреле-мае 1943 года командовал 4-й гвардейской армией. С октября 1943 года находился в распоряжении Главного управления кадров, с января 1944-го был назначен заместителем начальника Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии. Снят с поста и в июне 1945 года, вновь понижен в звании до генерал-майора. С июля 1945 года заместитель командующего Прибалтийским военным округом. В 1946 году уволен в отставку.

11 января 1947 года арестован по обвинению в антисоветской враждебной деятельности. 24 августа 1950 года военной коллегией Верховного Суда приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.

Реабилитирован (посмертно) в 1956 году. В 1957 году восстановлен в звании Маршала Советского Союза.