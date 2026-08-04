КУЛИДЖ КАЛВИН

КУЛИДЖ КАЛВИН - 30-й президент США .

Из се­мьи мел­ко­го ла­воч­ни­ка. В 1895 году окон­чил Амхерст-кол­ледж (штат Мас­са­чу­сетс). С 1897 года за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой в городе Норт­гемп­тон, од­но­вре­мен­но вклю­чил­ся в по­ли­тическую дея­тель­ность, член Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США.

В 1898-1902 годах уча­ст­во­вал в ра­бо­те городского со­ве­та Норт­гем­пто­на, в 1907-1908 годах департамент па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей шта­та. В 1910-1911 мэр Норт­гем­пто­на, с 1912 года член се­на­та шта­та Мас­са­чу­сетс, в 1914-1915 годах его пред­се­да­тель. В 1916-1918 годах ви­це-гу­бер­на­тор, в 1919-1920 годах гу­бер­на­тор Мас­са­чу­сет­са.

В сентябре 1919 года по­да­вил за­бас­тов­ку бос­тон­ских по­ли­цей­ских, ко­то­рым бы­ло от­ка­за­но в пра­ве на соз­да­ние собственного проф­сою­за. С 1921 года ви­це-пре­зи­дент, с 1923 года по­сле вне­зап­ной смер­ти У. Гар­дин­га пре­зи­дент США (при­нёс при­ся­гу 3 августа 1923 года). В но­ябре 1924 года одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах.

Вы­дви­нул ло­зунг «Де­ло Аме­ри­ки - биз­нес», про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на по­ощ­ре­ние ча­ст­ной ини­циа­ти­вы. Со­кра­тил по­до­ход­ный на­лог и на­ло­ги на кор­по­ра­ции, по­вы­сил та­мо­жен­ные та­ри­фы, два­ж­ды (в 1927 и 1928 годах) на­ла­гал ве­то на за­ко­но­про­ек­ты о по­мо­щи фер­мерам, до­бил­ся ли­к­ви­да­ции государственного дол­га США. Во внеш­ней по­ли­ти­ке при­дер­жи­вал­ся прин­ци­пов изо­ля­цио­низ­ма. От­верг воз­мож­ность всту­п­ле­ния США в Ли­гу На­ций , спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию Кел­ло­га - Бри­а­на пак­та 1928 года. Ока­зы­вал под­держ­ку про­аме­ри­кан­ским пра­ви­тель­ст­вам Х. Ма­ча­до-и-Мо­ра­ле­са на Ку­бе и А. Диа­са в Ни­ка­ра­гуа.

По ис­те­че­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий (март 1929 года) про­жи­вал в Норт­гем­пто­не, за­ни­мал­ся пуб- лици­стической дея­тель­но­стью.

Сочинения:

The autobiography. London, 1929 год. Plymouth, 1989 год.