КУЛИДЖ КАЛВИН
КУЛИДЖ КАЛВИН - 30-й президент США.
Из семьи мелкого лавочника. В 1895 году окончил Амхерст-колледж (штат Массачусетс). С 1897 года занимался юридической практикой в городе Нортгемптон, одновременно включился в политическую деятельность, член Республиканской партии США.
В 1898-1902 годах участвовал в работе городского совета Нортгемптона, в 1907-1908 годах департамент палаты представителей штата. В 1910-1911 мэр Нортгемптона, с 1912 года член сената штата Массачусетс, в 1914-1915 годах его председатель. В 1916-1918 годах вице-губернатор, в 1919-1920 годах губернатор Массачусетса.
В сентябре 1919 года подавил забастовку бостонских полицейских, которым было отказано в праве на создание собственного профсоюза. С 1921 года вице-президент, с 1923 года после внезапной смерти У. Гардинга президент США (принёс присягу 3 августа 1923 года). В ноябре 1924 года одержал победу на президентских выборах.
Выдвинул лозунг «Дело Америки - бизнес», проводил политику, направленную на поощрение частной инициативы. Сократил подоходный налог и налоги на корпорации, повысил таможенные тарифы, дважды (в 1927 и 1928 годах) налагал вето на законопроекты о помощи фермерам, добился ликвидации государственного долга США. Во внешней политике придерживался принципов изоляционизма. Отверг возможность вступления США в Лигу Наций, способствовал заключению Келлога - Бриана пакта 1928 года. Оказывал поддержку проамериканским правительствам Х. Мачадо-и-Моралеса на Кубе и А. Диаса в Никарагуа.
По истечении срока президентских полномочий (март 1929 года) проживал в Нортгемптоне, занимался пуб- лицистической деятельностью.
Сочинения:
The autobiography. London, 1929 год. Plymouth, 1989 год.