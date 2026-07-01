КУЛЕБАКИ

КУЛЕБАКИ - город в России , в юго-западной части Нижегородской области, центр Кулебакского района.

Население 36,3 тысячи человек (2009 год). Железнодорожная стан­ция.

Из­вес­тен с конца XVII века как деревня Ку­ле­ба­ки; с XVIII века - се­ло. В 1866 году по­стро­ен Ку­ле­бак­ский ме­тал­лур­гический за­вод (в 1872 году во­шёл в со­став «Ак­цио­нер­но­го общества Ко­ло­мен­ско­го ма­ши­но­стро­ительного за­во­да», в начале XX века - круп­ный про­из­во­ди­тель сор­то­во­го и лис­то­во­го про­ка­та, рель­сов и другого; ны­не в со­ста­ве пред­при­ятия «Рус­по­ли­мет»). В конце XIX - начале XX веков по­строе­на уз­ко­ко­лей­ная железнодорожная ли­ния На­ва­ши­но - Ку­ле­ба­ки (в 1920-е годы пе­ре­ши­та на ши­ро­кую ко­лею).

С 1926 года ра­бо­чий по­сё­лок, рай­он­ный центр Горь­ков­ско­го (до 1932 года Ни­же­го­род­ский) края (1929-1936 годы), Горь­ков­ской (с 1990 года Ни­же­го­род­ская) области. Го­род с 1932 года. Ни­коль­ская церковь (1897 год). Фи­ли­ал Московского государственного от­кры­то­го университета, пред­ста­ви­тель­ст­ва ни­же­го­род­ских государственных ву­зов: университета имени Н. И. Ло­ба­чев­ско­го и Ар­хитектурно-стро­ительного университета. 17 биб­лио­тек. Народный крае­ведческий му­зей (рас­по­ло­жен в «Народном до­ме» – зда­нии па­виль­о­на Ни­же­го­род­ской вы­став­ки 1896 года).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - «Рус­по­ли­мет» (об­ра­зо­ва­но в 2005 году при объ­еди­не­нии ме­тал­лур­ги­че­ско­го и коль­це­про­кат­но­го за­во­дов; круп­ный про­из­во­ди­тель цель­но­ка­та­ных и свар­ных коль­це­вых за­го­то­вок для ра­кет­но-кос­мической тех­ни­ки, элек­тро­тех­нического и энер­ге­тического ма­ши­но­строе­ния и других). За­во­ды: ме­тал­лических кон­ст­рук­ций (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «Со­юз­лег­кон­ст­рук­ция»), «Старт» (до­чер­нее пред­при­ятие «Рус­по­ли­ме­та»; вы­пуск дет­ских 3-ко­лёс­ных ве­ло­си­пе­дов и других). Швей­ная фаб­ри­ка (в том числе спец­одеж­да), пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ Кулебак, в поселке городского ти­па Гре­мя­че­во, - церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (конец XVIII века - 1836 год) и церковь Святого Ни­ко­лая (1853 год); в поселке Ку­ту­зов­ка - ан­самбль Ку­ту­зов­ско­го Бо­го­ро­диц­ко­го жен­ско­го монастыря (ос­но­ван в 1864 году как мо­лит­вен­ный дом, ста­тус мо­на­сты­ря с 1902 года, за­крыт в 1930 году, воз­ро­ж­дён в 1993 году как скит Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­ско­го Свя­то-Тро­иц­ко­го монастыря), в том числе со­бор Хри­ста Спа­си­те­ля (1886-1905 годы).

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