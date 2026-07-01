КУЛЕБАКИ
КУЛЕБАКИ - город в России, в юго-западной части Нижегородской области, центр Кулебакского района.
Население 36,3 тысячи человек (2009 год). Железнодорожная станция.
Известен с конца XVII века как деревня Кулебаки; с XVIII века - село. В 1866 году построен Кулебакский металлургический завод (в 1872 году вошёл в состав «Акционерного общества Коломенского машиностроительного завода», в начале XX века - крупный производитель сортового и листового проката, рельсов и другого; ныне в составе предприятия «Русполимет»). В конце XIX - начале XX веков построена узкоколейная железнодорожная линия Навашино - Кулебаки (в 1920-е годы перешита на широкую колею).
С 1926 года рабочий посёлок, районный центр Горьковского (до 1932 года Нижегородский) края (1929-1936 годы), Горьковской (с 1990 года Нижегородская) области. Город с 1932 года. Никольская церковь (1897 год). Филиал Московского государственного открытого университета, представительства нижегородских государственных вузов: университета имени Н. И. Лобачевского и Архитектурно-строительного университета. 17 библиотек. Народный краеведческий музей (расположен в «Народном доме» – здании павильона Нижегородской выставки 1896 года).
Градообразующее предприятие - «Русполимет» (образовано в 2005 году при объединении металлургического и кольцепрокатного заводов; крупный производитель цельнокатаных и сварных кольцевых заготовок для ракетно-космической техники, электротехнического и энергетического машиностроения и других). Заводы: металлических конструкций (в составе группы компаний «Союзлегконструкция»), «Старт» (дочернее предприятие «Русполимета»; выпуск детских 3-колёсных велосипедов и других). Швейная фабрика (в том числе спецодежда), предприятия пищевой промышленности.
Близ Кулебак, в поселке городского типа Гремячево, - церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (конец XVIII века - 1836 год) и церковь Святого Николая (1853 год); в поселке Кутузовка - ансамбль Кутузовского Богородицкого женского монастыря (основан в 1864 году как молитвенный дом, статус монастыря с 1902 года, закрыт в 1930 году, возрождён в 1993 году как скит Серафимо-Дивеевского Свято-Троицкого монастыря), в том числе собор Христа Спасителя (1886-1905 годы).