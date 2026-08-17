КУЛЬДЖИНСКИЙ ДОГОВОР 1851 ГОДА

КУЛЬДЖИНСКИЙ ДОГОВОР 1851 ГОДА - договор между Российской империей и Китаем об открытии торговли в китайский городах Кульджа и Чугучак.

Под­пи­сан 25 ию­ля (6 августа) в Куль­дже. Со­сто­ял из 17 ста­тей. Со­глас­но Кульджинскому договору, российские куп­цы по­лу­чи­ли дос­туп в Куль­джу и Чу­гу­чак, где им кит. вла­стя­ми от­во­ди­лись мес­та для тор­го­вых фак­то­рий, за го­ро­дом - па­ст­би­ща для ло­ша­дей и вьюч­но­го ско­та, а так­же уча­ст­ки для клад­бищ. В российских фак­то­ри­ях раз­ре­ша­лось со­вер­шать пра­во­слав­ные бо­го­слу­же­ния. Ме­ж­ду Рос­си­ей и Ки­та­ем в двух на­зван­ных го­ро­дах ус­та­нав­ли­ва­лась бес­по­шлин­ная ме­но­вая тор­гов­ля; от­пуск то­ва­ров в кре­дит за­пре­щал­ся. Российским куп­цам раз­ре­ша­лось при­ез­жать в Ки­тай еже­год­но в пе­ри­од с 25 мар­та по 10 декабря; ес­ли ку­пец не про­дал весь при­ве­зён­ный то­вар в ус­та­нов­лен­ный срок, он мог ос­тать­ся в Ки­тае до за­вер­ше­ния тор­го­вых опе­ра­ций. Китайским вла­стям за­пре­ща­лось вме­ши­вать­ся в де­ла российских куп­цов; на­блю­де­ние за де­ла­ми российских куп­цов воз­ла­га­лось на российского кон­су­ла, а за де­ла­ми китайских под­дан­ных - на чи­нов­ни­ка Илий­ско­го главного управ­ле­ния.

В Кульджинском договоре пре­ду­смат­ри­ва­лись ох­ра­на то­ва­ров, на­ка­за­ние за их гра­бёж, по­ря­док раз­ре­ше­ния российско- китайских кон­флик­тов и вза­им­ной вы­да­чи пе­ре­беж­чи­ков. Под­пи­са­ние Кульджинского договора зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ло российско-китайские тор­го­вые свя­зи.

Ис­точники:

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с Ки­та­ем. 1689-1881 годы, Санкт-Петербург, 1889 год;

Рус­ско-ки­тай­ские до­го­вор­но-пра­во­вые ак­ты (1689-1916 год). Москва, 2004 год.

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