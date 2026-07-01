КУЛДИГА
КУЛДИГА - город на западе Латвии.
Население 12,9 тысяч человек (2009 год). Расположен на реке Вента, у впадения в неё реки Алекшупите.
История
Основан рыцарями Ливонского ордена около 1242 года как замок Езусбург (Jesusburg; позднее Гольдинген, Goldingen). Считается первым рыцарским замком на территории Курляндии (смотри Курземе). Вокруг замка возникло поселение. В 1355 году Гольдинген получил городские права, в 1368 году стал членом Ганзы. После распада Ливонского ордена в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов и создания Курляндского герцогства(1561 год) вошёл в его состав. Гольдинген стал одной из резиденций курляндских герцогов; после раздела герцогства на Курляндию и Земгалию - резиденцией курляндского герцога Вильгельма Кеттлера (1587-1616 годы).
В ходе Северной войны 1655-1660 годов в 1658 году занят шведскими войсками, в 1659 году - польско-литовскими войсками. В 1701 году во время Северной войны 1700-1721 годов вновь занят шведскими войсками, которые при отходе из города в 1708-1709 годах разграбили и частично разрушили замок (большая часть развалин разобрана в 1783-1803 годах).
После включения Курляндского герцогства в состав Российской империи уездный город Курляндской губернии (с 1795 года). В 1915 году оккупирован германскими войсками. С 1918 года официально назывался Кулдига. В 1918 году в составе «Балтийского герцогства», в 1918-1940 годах уездный город в составе Латвийской Республики.
С 1940 года в составе СССР, в 1940-1949 годах уездный центр Латвийской ССР.
Во время Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками 1 июля 1941 года. Освобождён 9 мая 1945 года после капитуляции Курляндской группировки германских войск. С 1949 года районный центр Латвийской ССР (с 1991 года - Латвийской Республики).
Исторические памятники
На левом берегу Венты, неподалёку от одного из самых широких в Европе водопадов Вентас-Румба (ширина 249 метров, до 270 метров во время разлива), сохранились остатки крепостного ансамбля: руины стен крепости (так называемый малый замок - около 1242-1245 годов, орденская кастелла конца XIII века; укреплена в XVII века, разобрана в 1783-1807 годах), водяная мельница «Пилсдзирнавас» (XV век, перестроена в 1807 и 1930-х годах), построенный из камней крепости домик сторожа (1735 год).
На быв. территории крепости в 1860-х годов разбит парк (ныне с садом скульптур Л. Резевской), на территории которого сохранилась вилла «Красивое место». В городе с нерегулярной планировкой старой части (сложилась в XIV-XV веках) также сохранились: лютеранская кирха Святой Екатерины (начало XVII века, перестроена в 1651-1655 годах; башня 1645 года, перестроена в 1866 году; деревенские резные алтарь и кафедра в стиле курземского барокко, 1660-1663 годы, мастер Н. Сефренс; орган, 1712-1715 годы), католический костёл Святой Троицы (1640 год, деревянное резное убранство интерьера XVIII века), православная церковь Святых Петра и Павла (1871 год), мост через реку Вента (1873-1874 годы, восстановлен в 1926 и 2007-2008 годах), бывшее здание синагоги (1875 год), кирха Святой Анны (1899-1904 годы, архитектор В. Нейман), застройка XVII-XVIII веков вдоль реки Алекшупите, на улице Лиепаяс (дома с деревянной резьбой, черепичными крышами). Краеведческий музей (1935 год; в здании павильона России на Всемирной выставке в Париже 1900 год). Ежегодно проводится городской фестиваль (в июле). Развит культурно-познавательный туризм.
Близ Кульдиги - городище куршей Вецкулдига (IX - середина XIV веков), замок в Эдоле (1265 год), ансамбль усадьбы фон Беров в Кабиле (XVII-XVIII века).