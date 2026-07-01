КУЛДИГА

КУЛДИГА - город на западе Латвии .

Население 12,9 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на реке Вен­та, у впа­де­ния в неё реки Алек­шу­пи­те.

История

Ос­но­ван ры­ца­ря­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на около 1242 года как за­мок Езус­бург (Jesus­burg; позд­нее Голь­дин­ген, Goldingen). Счи­та­ет­ся пер­вым ры­цар­ским зам­ком на тер­ри­то­рии Кур­лян­дии (смотри Кур­зе­ме ). Во­круг зам­ка воз­ник­ло по­се­ле­ние. В 1355 году Голь­дин­ген по­лу­чил городские пра­ва, в 1368 году стал чле­ном Ган­зы . По­сле распада Ли­вон­ско­го ор­де­на в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов и соз­да­ния Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва (1561 год) во­шёл в его со­став. Голь­дин­ген стал од­ной из ре­зи­ден­ций кур­лянд­ских гер­цо­гов; по­сле раз­де­ла герцогства на Кур­лян­дию и Зем­га­лию - ре­зи­ден­ци­ей кур­лянд­ско­го гер­цо­га Виль­гель­ма Кетт­ле­ра (1587-1616 годы).

В хо­де Северной вой­ны 1655-1660 годов в 1658 году за­нят шведскими вой­ска­ми, в 1659 году - поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми. В 1701 году во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов вновь за­нят шведскими вой­ска­ми, ко­то­рые при от­хо­де из го­ро­да в 1708-1709 годах раз­гра­би­ли и час­тич­но раз­ру­ши­ли за­мок (большая часть раз­ва­лин ра­зо­бра­на в 1783-1803 годах).

По­сле вклю­че­ния Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва в со­став Российской им­пе­рии уезд­ный го­род Кур­лянд­ской губернии (с 1795 года). В 1915 году ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. С 1918 года официально на­зы­вал­ся Кулдига. В 1918 году в со­ста­ве «Бал­тий­ско­го гер­цог­ст­ва», в 1918-1940 годах уезд­ный го­род в со­ста­ве Латвийской Рес­пуб­ли­ки.

С 1940 года в со­ста­ве СССР, в 1940-1949 годах уезд­ный центр Латвийской ССР.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 1 июля 1941 года. Ос­во­бо­ж­дён 9 мая 1945 года по­сле ка­пи­ту­ля­ции Кур­лянд­ской груп­пи­ров­ки германских войск. С 1949 года рай­он­ный центр Латвийской ССР (с 1991 года - Латвийской Рес­пуб­ли­ки).

Исторические памятники

На ле­вом бе­ре­гу Вен­ты, не­по­да­лё­ку от од­но­го из са­мых ши­ро­ких в Ев­ро­пе во­до­па­дов Вен­тас-Рум­ба (ши­ри­на 249 метров, до 270 метров во вре­мя раз­ли­ва), со­хра­ни­лись ос­тат­ки кре­по­ст­но­го ан­самб­ля: руи­ны стен кре­по­сти (так называемый ма­лый за­мок - около 1242-1245 годов, ор­ден­ская кас­тел­ла конца XIII века; ук­ре­п­ле­на в XVII века, ра­зо­бра­на в 1783-1807 годах), во­дя­ная мель­ни­ца «Пил­сд­зир­на­вас» (XV век, пе­ре­строе­на в 1807 и 1930-х годах), по­стро­ен­ный из кам­ней кре­по­сти до­мик сто­ро­жа (1735 год).

На быв. тер­ри­то­рии кре­по­сти в 1860-х годов раз­бит парк (ны­не с са­дом скульп­тур Л. Ре­зев­ской), на территории которого со­хра­ни­лась вил­ла «Кра­си­вое ме­сто». В го­ро­де с не­ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой ста­рой час­ти (сло­жи­лась в XIV-XV веках) так­же со­хра­ни­лись: лю­те­ран­ская кир­ха Святой Ека­те­ри­ны (начало XVII века, пе­ре­строе­на в 1651-1655 годах; баш­ня 1645 года, пе­ре­строе­на в 1866 году; де­ревенские рез­ные ал­тарь и ка­фед­ра в сти­ле кур­зем­ско­го ба­рок­ко, 1660-1663 годы, ма­стер Н. Сеф­ренс; ор­ган, 1712-1715 годы), ка­то­лический кос­тёл Святой Трои­цы (1640 год, де­ревянное рез­ное уб­ран­ст­во ин­терь­е­ра XVIII века), пра­во­слав­ная церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1871 год), мост че­рез реку Вен­та (1873-1874 годы, вос­ста­нов­лен в 1926 и 2007-2008 годах), бывшее зда­ние си­на­го­ги (1875 год), кир­ха Святой Ан­ны (1899-1904 годы, архитектор В. Ней­ман), за­строй­ка XVII-XVIII веков вдоль реки Алек­шу­пи­те, на улице Лие­па­яс (до­ма с де­ревянной резь­бой, че­ре­пич­ны­ми кры­ша­ми). Крае­ведческий му­зей (1935 год; в зда­нии па­виль­она Рос­сии на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же 1900 год). Еже­год­но про­во­дит­ся городской фес­ти­валь (в ию­ле). Раз­вит куль­тур­но-по­зна­вательный ту­ризм.

Близ Кульдиги - го­ро­ди­ще кур­шей Вец­кул­ди­га (IX - середина XIV веков), за­мок в Эдо­ле (1265 год), ан­самбль усадь­бы фон Бе­ров в Ка­би­ле (XVII-XVIII века).

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