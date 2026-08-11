КУЛЬБИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
КУЛЬБИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец, график, сценограф, теоретик искусства. Действительный статский советник. Врач Главного штаба, приват-доцент Военно-медицинской академии.
Художественной деятельностью занялся в 40 лет, не получив специального образования. Один из пропагандистов раннего русского авангардизма, Кульбин инициировал создание петербуржской «художественно-психологической» группы «Треугольник» (1908 год), был устроителем ряда выставок - «Современные течения в искусстве» (Санкт-Петербург, 1908 год), «Импрессионисты» (Санкт-Петербург - Вильно, 1909 год), «Треугольник - Венок - Стефанос» (Санкт-Петербург, 1910 год), «Современная живопись» (Екатеринодар, 1912 год); участвовал в выставках «Бубнового валета» (1912 год), Международной выставке свободных футуристов в Риме (1914 год) и других.
В своём творчестве испытал влияние французского постимпрессионизма - в пейзажах («Река Славянка», 1909 год, ГРМ), портретах (Н. Н. Евреинова, 1910-е года, частное собрание, Санкт-Петербург), декоративно-визионерских религиозных и символистских композициях («Бегство в Египет», около 1911 года, частное собрание, Санкт-Петербург; «Художник», 1916 год, ГРМ). Создал галерею литографированных портретов художников, писателей, поэтов (Ф. Т. Маринетти, В. Хлебников, М. А. Кузмин, А. Е. Кручёных и других). Экспериментаторские устремления Кульбина выразились в серии абстрактных коллажей («Выстрел в радугу», 1913 год, частное собрание, Санкт-Петербург). Оформлял и иллюстрировал книги А. Е. Кручёных («Взорваль», 1913 год), Н. Н. Евреинова («Театр для себя», части 1-3, 1915-1917 годы) и других; оформлял также пьесы М. А. Кузмина, А. Стриндберга, О. Уайльда и других в Териокском театре Товарищества артистов, художников, писателей и музыкантов.
Автор статей и докладов о современном искусстве («Современные течения в искусстве», 1908 год; «Свободная музыка. Применение новой теории художественного творчества к музыке», 1909 год; «Свободное искусство как основа жизни», 1910 год; «Гармония, диссонанс в искусстве и жизни», 1911 год, и другие).