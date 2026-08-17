КУЛЬБЕРГ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

Ранние годы и образование

Павел Павлович родился 30 декабря 1843 г. Обучался на физико-математическом факультете Дерптского университета. На военной службе с 1864 г. Был вольноопределяющимся, направлен в состав 4-го саперного батальона. В 1865 г. успешно сдал экзамен на офицерский чин при Николаевском инженерном училище, получил производство в прапорщики.

Обучался на геодезическом отделении Николаевской академии Генерального штаба. По завершении двухгодичного курса получил производство штабс-капитаны (1870). Получил назначение в Пулковскую обсерваторию, где он должен был проходить практику.

Геодезист и астроном

С ноября 1872 г. – геодезист Корпуса военных топографов. Поступил в распоряжение Военно-топографического отдела Главного штаба, получил должность обер-офицера государственной съемки. С 1873 г. занимался проведением астрономических исследований в Сибири, с 1876 г. – определением разности долгот Москвы и Казани.

С 1877 г. – штаб-офицер Военно-топографического отдела штаба Кавказского военного округа, занимался астрономическими работами. Участник Русско-турецкой войны; входил в топографический отряд действующей армии. Участник сражения на Аладжинских высотах.

В 1877, 1880 гг. входил в русско-турецкую разграничительную комиссию (помощник делегата). В 1885 – 1886 гг. исполнял должность императорского комиссара афганской разграничительной комиссии.

С декабря 1892 г. – глава Военно-топографического отдела штаба Кавказского военного округа. С августа 1894 г. – генерал-майор, с декабря 1902 г. – генерал-лейтенант.

Научная карьера

В 1872 г. К. принял участие в определении разности долгот Пулковской и Московской обсерваторий. В 1873 – 1876 гг. вел работы по определению по телеграфу разностей долгот на протяжении 103° между Московской обсерваторией и такими городами, как Казань, Екатеринбург, Омск, Томск, Канск, Иркутск, Чита, Сретенск, Албазин, Благовещенск, Хабаровка, Николаевск, Владивосток. Занимался астрономическими наблюдениями по покрытию звезд Луной и лунных кульминаций.

В 1876 г. К. получил медаль им. Ф.П. Литке Русского географического общества. В 1878 г. наблюдал за звездами в Карской и Эрзерумской областях, Баязетском санджаке и Алашкертской долине.

Вел обширную астрономическую работу на Кавказе.

Умер К. 9 февраля 1909 г. в Тифлисе.