КУЛЬБАКИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

КУЛЬБА́КИН СТЕПА́Н МИХА́ЙЛОВИЧ (28.07.1873 г., Тифлис – 21.12.1941 г., Белград),

Филолог, палеограф, член-корреспондент РАН (1919 г.), академик САНУ (1925 г.), один из крупнейших специалистов в области славянской филологии и палеографии.

Происхождение и образование.

Происходил из семьи мещан. Окончил гимназию в Тифлисе, а в 1896 г. получил диплом Историко-филологического факультета Новороссийского (Одесского) университета. Готовясь к защите магистерской диссертации «К истории и диалектологии польского языка», много работал в библиотеках Санкт–Петербурга и Москвы. В Москве он слушал лекции и общался со знаменитыми лингвистами Ф.Ф. Фортунатовым и А.А. Шахматовым. Здесь же началась его дружба с тогда еще студентом Московского университета Александром Беличем - будущим президентом САНУ, сыгравшим значительную роль и в его дальнейшей судьбе.

В 1908 г. Степан Михайлович защитил докторскую диссертацию на тему: «Охридская рукопись Апостола конца XII века».

Университетская карьера в России и Королевстве СХС.

С мая 1908 г. и до декабря 1919 г. был ординарным профессором Харьковского университета. Политической деятельностью не занимался, но после прихода большевиков к власти, эмигрировал из страны.

По приезде в Королевство СХС в 1920 г. Кульбакин стал ординарным профессором старославянского языка на кафедре южнославянских языков и общей лингвистики Философского факультета в Скопье. В 1921 г. вошел в состав Государственной комиссии по делам русских беженцев, где возглавил просветительский отдел. В 1922 г. выпустил авторский учебник «Краткая сербская грамматика для русских», предназначенный для российских эмигрантов. С 1923 г. стал также преподавать на Историко-филологическом отделении Философского факультета Белградского университета. Возглавлял отделение языка и литературы Русского научного института.

19 февраля 1921 г. он был избран членом-корреспондентом САНУ, а 16 февраля 1925 г. стал первым из российских ученых–эмигрантов действительным членом САНУ. Лишь в феврале 1937 г. С.М. Кульбакин из-за болезни ушел на пенсию. Его коллеги и многочисленные студенты отдавали ему должное как блестящему лектору, преподавателю и эрудиту. Находясь в Югославии, Кульбакин опубликовал десятки научных работ. Среди них стоит отметить монографию на сербском языке «Палеографических и языковой анализ Мирославова Евангелия» (Белград, 1925). Его перу принадлежит ряд учебников, в том числе «Грамматика русского языка для реальных гимназий» (1929), «Старославянская грамматика»(1930) и др.

Сочинения:

Хиландарские листки. Отрывок кирилловской письменности XI века. — СПб., 1900.

К истории и диалектологии польского языка, 1903.

Охридская рукопись Апостола конца XII века, 1907.

Грамматика церковно-славянского языка по древнейшим памятникам, Петроград, 1915. (Переиздания: М.: УРСС, 2005; М.: ЛИБРОКОМ, 2013).

Сербский язык (2-е изд., 1917).

Украинский язык. Краткий очерк фонетики и морфологии, 1918.

Акцентска питаньа. — Београд, 1921.

Краткая сербская грамматика для русских, 2-е изд., 1922.

О типе средней школы и учебном плане, 1924.

Du classement des manuscrits dits moyen-bulgares. — Skopje, 1923.

Палеографска и jезичка испитивања о Мирослављевом jеванђељу. — Сремски Карловици, 1925.

Mluvnice jazyka staroslavenskeho. Z rukopisu prelozil B.Havranek. — Praha, 1928.

Le vieux slave. — Paris, 1929.

Славянская палеография. - Белград: Институт за српски jезик САНУ, 2008.