КУЛЬБАК МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ
КУЛЬБАК МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ - еврейский писатель.
Получил еврейское религиозное образование, учился в Свенцянской, Воложинской и Мирской иешивах. Писал на идише. Дебютировал в печати стихотворением «Звёздочка» («Штерндл», 1916 год) о тоске солдата по дому, которое стало популярной песней. Влияние русского символизма отразилось в поэме «Город» («Ди штот», 1919 год).
В 1920-1923 годах жил в Берлине, испытал глубокое воздействие нем. экспрессионизма. Мистические мотивы, каббалистическая символика и библейские аллюзии характерны для драмы «Якоб Франк» (1923 год) о вожде еврейского мессианского движения XVIII века и романа «Мессия, сын Эфраима» («Мошиах бен-Эфраим», 1924 год). Автор поэтического цикла «Беларусь» («Райсн», 1921 год) о быте белорусских евреев, органично связанном с природой края; поэм «Праведник» («Ламед-Вов», 1920 год) и «Иоста-кузнец» («Иосте дер шмид», 1920 год), в которых соединились влияния европейского модернизма, фольклорных источников и еврейской мистики.
В 1923-1928 годах жил в Вильно, преподавал в гимназии и Еврейском педагогическом институте. В экспрессионистском романе «Понедельник» («Монтог», 1926 год) Кульбак показал трагическое воздействие революции на жизненный уклад и образ мыслей еврейского интеллигента.
С октября 1928 года жил в Минске. Наиболее значительным произведением позднего периода стала повесть «Зелменяне» («Зелменянер», часть 1-2, 1931-1935 годы; русский перевод 1960 года) - сага о нескольких поколениях простой и работящей семьи, жизнь которой показана на фоне разрушения патриархальных устоев и появления современных реалий; с юмором и лиризмом Кульбак изображает представителей старшего поколения, неспособных воспринять изменения, и наивную молодёжь, вступающую в ряды строителей социализма. В поэме «Чайльд Гарольд из местечка Дисна» («Диснер Чайлд Харолд», 1933 год) дана панорама культурной жизни Берлина времён Веймарской республики, где наряду с гротескно изображённым буржуазным миром представлена «вторая Германия» - страна мощного рабочего движения, звучат темы социальной и антифашистской борьбы. Творчество Кульбака органично соединило многовековую еврейскую литературную традицию с модернизмом и революционным идеализмом, экспрессионистский гротеск с юмором, восходящим к стилю Шолом-Алейхема.
Среди произведений Кульбака: драмы, в том числе «Разбойник Бойтре» («Бойтре газлен», поставлен в 1936 году в ГОСЕТе, режиссер С. М. Михоэлс) об эпохе царствования императора Николая I; переводы произведений Я. Купалы, Я. Коласа, Н. В. Гоголя, Н. А. Островского. Репрессирован: арестован 11 сентября 1937 года, обвинён в антисоветской деятельности, расстрелян; дело прекращено Военной коллегией Верховного суда СССР 26 декабря 1956 года.
Сочинения:
Аle verk. Vilne, 1929 год. Тома 1-3;
Стихотворения. Поэмы. Москва, 1969 год.