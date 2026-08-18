КУЛЬБАК МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ

КУЛЬБАК МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ - еврейский писатель.

По­лу­чил еврейское ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние, учил­ся в Свен­цян­ской, Во­ло­жин­ской и Мир­ской ие­ши­вах. Пи­сал на иди­ше. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти стихотворением «Звёз­доч­ка» («Штерндл», 1916 год) о тос­ке сол­да­та по до­му, ко­то­рое ста­ло по­пу­ляр­ной пес­ней. Влия­ние русского сим­во­лиз­ма от­ра­зи­лось в по­эме «Го­род» («Ди штот», 1919 год).

В 1920-1923 годах жил в Бер­ли­не, ис­пы­тал глу­бо­кое воз­дей­ст­вие нем. экс­прес­сио­низ­ма . Мис­тические мо­ти­вы, каб­ба­ли­стическая сим­во­ли­ка и биб­лей­ские ал­лю­зии ха­рак­тер­ны для дра­мы «Якоб Франк» (1923 год) о во­ж­де еврейского мес­си­ан­ско­го дви­же­ния XVIII века и ро­ма­на «Мес­сия, сын Эф­раи­ма» («Мо­ши­ах бен-Эф­ра­им», 1924 год). Ав­тор по­этического цик­ла «Бе­ла­русь» («Райсн», 1921 год) о бы­те бе­ло­русских ев­ре­ев, ор­га­нич­но свя­зан­ном с при­ро­дой края; по­эм «Пра­вед­ник» («Ла­мед-Вов», 1920 год) и «Ио­ста-куз­нец» («Ио­сте дер шмид», 1920 год), в ко­то­рых со­еди­ни­лись влия­ния ев­ропейского мо­дер­низ­ма, фольк­лор­ных ис­точ­ни­ков и еврейской мис­ти­ки.

В 1923-1928 годах жил в Виль­но, пре­по­да­вал в гим­на­зии и Еврейском пе­да­го­гическом институте. В экс­прес­сио­ни­ст­ском ро­ма­не «По­не­дель­ник» («Мон­тог», 1926 год) Кульбак по­ка­зал тра­гическое воз­дей­ст­вие ре­во­лю­ции на жиз­нен­ный ук­лад и об­раз мыс­лей еврейского ин­тел­ли­ген­та.

С октября 1928 года жил в Мин­ске. Наи­бо­лее зна­чительным про­из­ве­де­ни­ем позд­не­го пе­рио­да ста­ла по­весть «Зел­ме­ня­не» («Зел­ме­ня­нер», часть 1-2, 1931-1935 годы; русский перевод 1960 года) - са­га о не­сколь­ких по­ко­ле­ни­ях про­стой и ра­бо­тя­щей се­мьи, жизнь ко­то­рой по­ка­за­на на фо­не раз­ру­ше­ния пат­ри­ар­халь­ных ус­то­ев и по­яв­ле­ния современных реа­лий; с юмо­ром и ли­риз­мом Кульбак изо­бра­жа­ет пред­ста­ви­те­лей стар­ше­го по­ко­ле­ния, не­спо­соб­ных вос­при­нять из­ме­нения, и на­ив­ную мо­ло­дёжь, всту­паю­щую в ря­ды строи­те­лей со­циа­лиз­ма. В по­эме «Чайльд Га­рольд из мес­течка Дис­на» («Дис­нер Чайлд Ха­ролд», 1933 год) да­на па­но­ра­ма куль­тур­ной жиз­ни Бер­ли­на вре­мён Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки, где на­ря­ду с гро­те­ск­но изо­бра­жён­ным бур­жу­аз­ным ми­ром пред­став­ле­на «вто­рая Гер­ма­ния» - стра­на мощ­но­го ра­бо­че­го дви­же­ния, зву­чат те­мы со­ци­аль­ной и ан­ти­фа­ши­ст­ской борь­бы. Твор­че­ст­во Кульбака ор­га­нич­но со­еди­ни­ло мно­го­ве­ко­вую еврейскую литературную тра­ди­цию с мо­дер­низ­мом и ре­во­люционным идеа­лиз­мом, экс­прес­сио­ни­ст­ский гро­теск с юмо­ром, вос­хо­дя­щим к сти­лю Шо­лом-Алей­хе­ма.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Кульбака: дра­мы, в том числе «Раз­бой­ник Бойт­ре» («Бойт­ре газ­лен», поставлен в 1936 году в ГОСЕТе, режиссер С. М. Ми­хо­элс) об эпо­хе цар­ст­во­ва­ния императора Ни­ко­лая I; пе­ре­во­ды про­из­ве­де­ний Я. Ку­па­лы, Я. Ко­ла­са, Н. В. Го­го­ля, Н. А. Ост­ров­ско­го . Ре­прес­си­ро­ван: аре­сто­ван 11 сентября 1937 года, об­ви­нён в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти, рас­стре­лян; де­ло пре­кра­ще­но Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР 26 декабря 1956 года.

Сочинения:

Аle verk. Vilne, 1929 год. Тома 1-3;

Сти­хо­тво­ре­ния. По­эмы. Москва, 1969 год.