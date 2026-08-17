КУЛАУ ФРИДРИХ

КУЛАУ ФРИДРИХ - немецкий и датский ком­по­зи­тор .

С начала 1800-х годов обу­чал­ся му­зы­ке у К. Ф. Г. Швен­ке в Гам­бур­ге, в 1804 году впер­вые вы­сту­пил как пиа­нист. С 1810 года жил в Да­нии, пре­по­да­вал иг­ру на фортепьяно и тео­рию му­зы­ки. С 1813 года при­двор­ный флей­тист, с 1818 года при­двор­ный ком­по­зи­тор.

По­сле­до­ва­тель вен­ских клас­си­ков, Кулау внёс боль­шой вклад в раз­ви­тие датской му­зы­ки (пре­ж­де все­го те­ат­раль­ной). По­пу­ляр­но­стью в Да­нии поль­зо­ва­лись его опе­ра «Раз­бой­ни­чий при­тон» (1814 год), зин­г­ш­пиль «Холм эль­фов» (1828 год), му­зы­ка к те­ат­раль­ной по­ста­нов­ке «Уиль­ям Шек­спир» (1826 год). Сре­ди др. со­чи­не­ний: опе­ры «Вол­шеб­ная ар­фа» (1817 год), «Эли­за» (1820 год), «Лу­лу» (1824 год), «Ху­го и Адель­хейд» (1827 год; все по­став­ле­ны в Ко­пен­га­ге­не); ор­ке­ст­ро­вые увер­тю­ры; Кон­церт для фортепьяно с ор­ке­ст­ром (1812 год), Кон­цер­ти­но для 2 вал­торн с ор­кест­ром (1830 год); ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная, фортепьянная, хо­ро­вая и во­каль­ная му­зы­ка. Со­на­ти­ны и со­на­ты Кулау для фортепьяно в 2 и 4 ру­ки по­ны­не ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся в пе­да­го­гической прак­ти­ке.

Сочинения:

Breve. Cph., 1990 год.