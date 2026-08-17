КУЛАКОВСКИЙ ЮЛИАН АНДРЕЕВИЧ

КУЛАКОВСКИЙ ЮЛИАН АНДРЕЕВИЧ - российский ан­ти­ко­вед и ви­зан­ти­нист, член-корреспондент Петербуржской АН (1906 год).

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университетата (1876 год). В 1878-1880 годах пан­сио­нер (ста­жёр) в уни­вер­си­те­тах Бон­на, Тю­бин­ге­на и Бер­ли­на. Уче­ник Т. Момм­зе­на. В 1883 году за­щи­тил в Московском университете ма­ги­стер­скую диссертацию о кол­ле­ги­ях в Древ­нем Ри­ме ; в 1888 году в Санкт-Пе­тербуржском университете док­тор­скую диссертацию «К во­про­су о на­ча­ле Ри­ма». С 1884 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, с 1888 года ор­ди­нар­ный профессор Ки­ев­ско­го университа.

С 1890-х годов за­ни­мал­ся пре­имущественно ис­то­ри­ей Северного При­чер­но­мо­рья и Ви­зан­тии . Ав­тор цик­ла ра­бот о про­ис­хо­ж­де­нии фем­но­го строя в Ви­зан­тии, о древ­ней и средневековой ис­то­рии Тав­рии, Сар­ма­тии и Ала­нии. В 1890-е года ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми в Кры­му (ка­та­ком­бы в Кер­чи) и в Оль­вии. Ис­сле­до­вал и пе­ре­вёл (1906-1908 года) на русский язык Ам­миа­на Мар­цел­ли­на . Ав­тор яр­ко­го и ос­но­ван­но­го на зна­чительном ма­те­риа­ле ис­точ­ни­ков 3-том­но­го тру­да по ис­то­рии Ви­зан­тии (с 395 по 717 года).

Сочинения:

Про­шлое Тав­ри­ды. Киев, 1906 год. Киев, 2002 год;

Ис­то­рия Ви­зан­тии: [В 3 томах]. Киев, 1910-1915 годы. 3-е издание Санкт-Петербург, 2003-2004 годы, тома. 1-3;

Из­бран­ные тру­ды по ис­то­рии ала­нов и Сар­ма­тии.Санкт-Петербург, 2000 год;

Ам­ми­ан Мар­цел­лин. Рим­ская ис­то­рия / Перевод Ю. А. Ку­ла­ков­ско­го. 3-е издание Санкт-Петербург, 2000 год.