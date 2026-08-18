КУЛАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ

КУЛАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ - якутский поэт, просветитель, фольклорист .

Ро­дил­ся в кре­сть­янской се­мье. Окон­чил Якутское региональ­ное училище (1897 год). Ра­бо­тал пи­са­рем, учи­те­лем, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Яку­тии.

Творчество

Ран­ние со­чи­не­ния по­свя­ще­ны русской куль­ту­ре: «Впра­ве ли рус­ские гор­дить­ся сво­им име­нем?», «Глав­ней­шие дос­то­ин­ст­ва по­эзии Пуш­ки­на» (оба 1897 года). Ос­но­во­по­лож­ник письменной якутской литературы. В 1900 году на­пи­сал пер­вое литературное про­из­ве­де­ние на якутском языке - сти­хотворение «За­кли­на­ние Бая­ная» («Бай­а­най алгыhа»), пред­став­ляю­щее со­бой об­ра­бот­ку фольк­лор­ных ис­точ­ни­ков.

Влия­ние русской по­эзии на­шло от­ра­же­ние в по­эмах «Порт­ре­ты яку­ток» («Са­ха дьах­тал­ла­рын мэ­ти­ри­эт­тэ­рэ», 1904 год), «Пес­ня сто­лет­ней ста­ру­хи» («Сүүhүн ту­ол­бут эмэ­эх­син ырыа­та», 1906 год), «Ску­пой бо­гач» («Кэч­чэ­гэй ба­ай», 1907 год), «Да­ры ре­ки» («Ɵрус бэ­лэх­тэ­рэ», 1909 год) и другие, в них кри­ти­ку­ют­ся феодальные пе­ре­жит­ки, бес­прав­ное по­ло­же­ние жен­щи­ны.

Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет со­ци­аль­но-фи­лософская по­эма «Сно­ви­де­ние ша­ма­на» («Ой­уур түүлэ», 1910 год) о судь­бе яку­тов.

В по­сле­ре­во­лю­ци­он­ном твор­че­ст­ве К. при­вет­ст­ву­ет советская власть и со­циа­ли­стические пре­об­ра­зо­ва­ния: по­эма «На­сту­п­ле­ние ле­та» («Сайын кэ­лии­тэ», 1924 год) и другие.

Научная деятельность

Ав­тор ис­сле­до­ва­ний по во­про­сам якутского языка, а так­же эт­но­гра­фии и фольк­ло­ру («Ма­те­риа­лы для изу­че­ния ве­ро­ва­ний яку­тов», 1923 год; «Якут­ские по­сло­ви­цы и по­го­вор­ки», 1925 год).

Сочинения:

На­уч­ные тру­ды. Якутск, 1979 год;

На­сту­п­ле­ние ле­та: Сти­хи и про­за. Москва, 1986 год;

Сно­ви­де­ние ша­ма­на: Сти­хи, по­эмы. Якутск, 2002 год.