КУЛАКИ
КУЛАКИ - принятое в российской и советской литературе название слоя зажиточных крестьян.
Первоначально термин «кулаки» возник в крестьянской среде и обозначал крестьян, занимавшихся перекупками, спекуляцией и ростовщичеством. Базовыми критериями причисления к кулакам являлись осуждавшиеся сельским обществом или государством способы достижения состоятельности (низкие закупочные цены, кабальные займы и прочее). Отсюда образное, синонимичное определение кулака - «мироед» (мир - община).
В дореволюц. период большевистские теоретики (В. И. Ленин, Л. Б. Красин и другие) разграничивали собственно кулаков (ростовщиков, перекупщиков) и крестьян-предпринимателей (зажиточных крестьян-товаропроизводителей, которые в 1913 году дали 50% товарного хлеба); обе группы по ретроспективной оценке официальной советской статистики в 1917 году составляли 15% всего крестьянства.
После того как в 1918 году зажиточное крестьянство выступило против реквизиционной продовольственной политики совесткого государства, большевики перестали разделять его на две группы, соединив в единый «класс» - кулаки (по В. И. Ленину, «самых зверских, самых грубых, самых диких эксплуататоров»).
В Гражданскую войну 1917-1922 годов кулаки были либо разорены, либо сами сократили размеры своих хозяйств.
Восстановление сельского хозяйства при проведении новой экономической политики стимулировало возрождение зажиточного крестьянства. Его доля и состоятельность настолько существенно уступали дореволюционному уровню, что некоторые аналитики (А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев и другие) вообще не находили кулаков в нэповской деревне. Специалисты, обработавшие в соответствии с социальным заказом советской власти гнездовую динамическую перепись 1927 года, отнесли к кулацким 3,9% крестьянских хозяйств СССР (на Северном Кавказе - 5,8%, в Сибири – 6,7%).
Развернувшееся в конце 1920-х годов государственное наступление на зажиточных крестьян привело к сокращению их численности. К началу 1930 года кулаки как социально-имущественная группа крестьянства фактически перестали существовать. Лидеры ВКП(б) игнорировали данное обстоятельство и провели раскулачивание деревни. В условиях коллективизации к категории кулаков мог быть отнесён любой политически неблагонадёжный с точки зрения властей сельский житель или переехавший из деревни горожанин.
Вывод о ликвидации в СССР эксплуататорских классов, включая кулаков, был сделан в 1939 году. С 1947 года поэтапно осуществлялось снятие с учёта спецпоселения и восстановление в правах раскулаченных крестьян и членов их семей, в 1954 году окончательно была ликвидирована «кулацкая ссылка».