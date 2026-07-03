КУЛАКИ

КУЛАКИ - принятое в российской и советской литературе название слоя зажиточных крестьян .

Пер­во­на­чаль­но тер­мин «кулаки» воз­ник в кре­сть­ян­ской сре­де и обо­зна­чал кре­сть­ян, за­ни­мав­ших­ся пе­ре­куп­ка­ми, спе­ку­ля­ци­ей и рос­тов­щи­че­ст­вом. Ба­зо­вы­ми кри­те­рия­ми при­чис­ле­ния к кулакам яв­ля­лись осу­ж­дав­шие­ся сель­ским об­щест­вом или го­су­дар­ст­вом спо­со­бы дос­ти­же­ния со­стоя­тель­но­сти (низ­кие за­ку­поч­ные це­ны, ка­баль­ные зай­мы и прочее). От­сю­да об­раз­ное, си­но­ни­мич­ное оп­ре­де­ле­ние ку­ла­ка - «ми­ро­ед» (мир - об­щи­на).

В до­ре­во­люц. пе­ри­од боль­ше­ви­ст­ские тео­ре­ти­ки ( В. И. Ле­нин , Л. Б. Кра­син и другие) раз­гра­ни­чи­ва­ли соб­ст­вен­но кулаков (рос­тов­щи­ков, пе­ре­куп­щи­ков) и кре­сть­ян-пред­при­ни­ма­те­лей (за­жи­точ­ных кре­сть­ян-то­ва­ро­про­из­во­ди­те­лей, ко­то­рые в 1913 году да­ли 50% то­вар­но­го хле­ба); обе груп­пы по рет­ро­спек­тив­ной оцен­ке официальной советской ста­ти­сти­ки в 1917 году со­став­ля­ли 15% все­го кре­сть­ян­ст­ва.

По­сле то­го как в 1918 году за­жи­точ­ное кре­сть­ян­ст­во вы­сту­пи­ло про­тив ре­к­ви­зи­ци­он­ной про­до­воль­ст­вен­ной по­ли­ти­ки совесткого го­су­дар­ст­ва, боль­ше­ви­ки пе­ре­ста­ли раз­де­лять его на две груп­пы, со­еди­нив в еди­ный «класс» - кулаки (по В. И. Ле­ни­ну, «са­мых звер­ских, са­мых гру­бых, са­мых ди­ких экс­плуа­та­то­ров»).

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов кулаки бы­ли ли­бо ра­зо­ре­ны, ли­бо са­ми со­кра­ти­ли раз­ме­ры сво­их хо­зяйств.

Вос­ста­нов­ле­ние сельского хозяйства при про­ве­де­нии но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки сти­му­ли­ро­ва­ло воз­ро­ж­де­ние за­жи­точ­но­го кре­сть­ян­ст­ва. Его до­ля и со­стоя­тель­ность на­столь­ко су­ще­ст­вен­но ус­ту­па­ли до­ре­во­люционному уров­ню, что не­ко­то­рые ана­ли­ти­ки (А. В. Чая­нов, А. Н. Че­лин­цев и другие) во­об­ще не на­хо­ди­ли кулаков в нэ­пов­ской де­рев­не. Спе­циа­ли­сты, об­ра­бо­тав­шие в со­от­вет­ст­вии с со­ци­аль­ным за­ка­зом советской вла­сти гнез­до­вую ди­на­мическую пе­ре­пись 1927 года, от­не­сли к ку­лац­ким 3,9% кре­сть­ян­ских хо­зяйств СССР (на Северном Кав­ка­зе - 5,8%, в Си­би­ри – 6,7%).

Раз­вер­нув­шее­ся в конце 1920-х годов государственное на­сту­п­ле­ние на за­жи­точ­ных кре­сть­ян при­ве­ло к со­кра­ще­нию их чис­лен­но­сти. К началу 1930 года кулаки как со­ци­аль­но-иму­ще­ст­вен­ная груп­па кре­сть­ян­ст­ва фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ли су­ще­ст­во­вать. Ли­де­ры ВКП(б) иг­но­ри­ро­ва­ли дан­ное об­стоя­тель­ст­во и про­ве­ли рас­ку­ла­чи­ва­ние де­рев­ни. В ус­ло­ви­ях кол­лек­ти­ви­за­ции к ка­те­го­рии кулаков мог быть от­не­сён лю­бой по­ли­ти­че­ски не­бла­го­на­дёж­ный с точ­ки зре­ния вла­стей сель­ский жи­тель или пе­ре­ехав­ший из де­рев­ни го­ро­жа­нин.

Вы­вод о ли­к­ви­да­ции в СССР экс­плуа­та­тор­ских клас­сов, вклю­чая кулаков, был сде­лан в 1939 году. С 1947 года по­этап­но осу­ще­ст­в­ля­лось сня­тие с учё­та спец­по­се­ле­ния и вос­ста­нов­ле­ние в пра­вах рас­ку­ла­чен­ных кре­сть­ян и чле­нов их се­мей, в 1954 году окон­ча­тель­но бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на «ку­лац­кая ссыл­ка».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)