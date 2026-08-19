КУЛЬ-ОБА

КУЛЬ-ОБА - курган раннего железного века в Крыму, в 6 километрах к юго-западу от города Керчь.

Час­тич­но ис­сле­до­ван в 1830 году П. Дюб­рюк­сом при уча­стии И. А. Стемп­ков­ско­го; дос­ле­до­ва­ние А. Е. Лю­цен­ко в 1875 год не при­нес­ло но­вых ре­зуль­та­тов, за ис­клю­че­ни­ем на­хо­док не­сколь­ких на­ко­неч­ни­ков стрел и зо­ло­тых штам­по­ван­ных на­кла­док. Рас­по­ло­жен на вер­ши­не хол­ма, на­сыпь сло­же­на из мел­ко­го кам­ня, под ней – ка­мен­ный склеп (около 4,6×4,2 метров) с вхо­дом с северной сто­ро­ны и ус­туп­ча­тым пи­ра­ми­даль­ным ложным сво­дом (вы­со­та около 5,3 метров); внут­ри, ве­ро­ят­но, был и де­ревянный свод. Восточная часть по­гре­баль­ной ка­ме­ры за­ни­мал де­ревянный сар­ко­фаг, де­ко­ри­ро­ван­ный гра­ви­рованными пла­стин­ка­ми из сло­но­вой кос­ти, в ко­то­ром по­ко­ил­ся муж­чи­на 35-40 лет. На го­ло­ве по­гре­бён­но­го был убор, ук­ра­шен­ный зо­ло­ты­ми ци­лин­д­ра­ми и фи­гур­ка­ми ски­фов, на шее - зо­ло­тая грив­на со скульп­тур­ны­ми фи­гур­ка­ми всад­ни­ков-ски­фов на кон­цах, на ру­ках и но­гах - зо­ло­тые брас­ле­ты. В осо­бом от­де­ле­нии ле­жа­ли же­лез­ный меч в нож­нах с зо­ло­той на­клад­кой со сце­на­ми тер­за­ния жи­вот­ных и греческой над­пи­сью ПОРNАХО, брон­зо­вые по­но­жи-кне­ми­ды, «то­чиль­ный ка­мень» с зо­ло­той ру­ко­ят­кой, зо­ло­тые лен­та - об­клад­ка ру­коя­ти на­гай­ки и фиал с мас­ка­ми Си­ле­на и Ме­ду­зы Гор­го­ны. Ря­дом с сар­ко­фа­гом на рас­пис­ном де­ревянном ло­же по­кои­лась жен­щи­на в убо­ре с зо­ло­ты­ми диа­де­мой, серь­га­ми, грив­ной, оже­рель­ем, круг­лы­ми под­вес­ка­ми (ук­ра­ше­ны изо­бра­же­ния­ми го­ло­вы Афи­ны Фи­дия), брас­ле­та­ми; ме­ж­ду ног ле­жал зо­ло­той со­суд с изо­бра­же­ния­ми ски­фов, воз­ле кос­тя­ка - брон­зо­вое зер­ка­ло с зо­ло­той руч­кой и се­реб­ря­ное ве­ре­те­но. У южной сте­ны на­хо­дил­ся ещё один муж­ской ске­лет, ря­дом с ко­то­рым ле­жа­ли 6 но­жей, зо­ло­тые на­шив­ки, а в го­ло­вах бы­ло специальное уг­луб­ле­ние с кос­тя­ми ло­ша­ди, брон­зо­вы­ми шле­мом и по­но­жа­ми. Вдоль западной и северной стен скле­па раз­ме­ща­лись се­реб­ря­ные со­су­ды с ок­руг­лым ту­ло­вом, ри­то­ны, ки­лик с над­пи­сью ЕРМЕΩ, се­реб­ря­ные и брон­зо­вое блю­да, брон­зо­вые кот­лы и гид­рия, гли­ня­ные ам­фо­ры; по всей пло­ща­ди скле­па - брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и мно­го­численные зо­ло­тые на­шив­ки с ан­тропо­морф­ны­ми, зоо­морф­ны­ми и рас­ти­тель­ны­ми изо­бра­же­ния­ми. Вско­ре по­сле вскры­тия скле­па под ка­мен­ны­ми пли­та­ми по­ла гра­би­те­ля­ми бы­ло об­на­ру­же­но ещё од­но захо­ро­не­ние (ино­гда его на­зы­ва­ют «тай­ник»): по­гре­бён­ный ле­жал го­ло­вой на за­пад, вме­сте с ним бы­ли най­де­ны зо­ло­тая грив­на, фраг­мен­ты пла­сти­ны с рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, боль­шая зо­ло­тая на­клад­ка в ви­де ле­жа­ще­го оле­ня с над­пи­сью на шее ПАI, брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий.

По­гре­бе­ния в Куль-Оба при­над­ле­жа­ли выс­шей зна­ти од­ной из групп ски­фов, ус­та­но­вив­шей тес­ные от­но­ше­ния с Бос­пор­ским го­су­дар­ст­вом. Воз­мож­но, склеп был се­мей­ной усы­паль­ни­цей; вре­мя од­но­го из по­гре­бе­ний оп­ре­де­ля­ет­ся да­той клей­ма на фа­сос­ской ам­фо­ре - 345-325 годах до нашей эры. Ос­таль­ные ве­щи, мно­гие из ко­то­рых яв­ля­ют­ся ве­ли­ко­леп­ны­ми об­раз­ца­ми греческого юве­лир­но­го ис­кус­ст­ва, так­же да­ти­ру­ют­ся IV веком, за ис­клю­че­ни­ем од­но­го из муж­ских брас­ле­тов (1-я половина V века). Мо­ги­ла, об­на­ру­жен­ная под скле­пом, от­но­сит­ся к концу V - началу IV веков, а най­ден­ная в ней на­клад­ка (на го­рит или щит) в ви­де оле­ня мо­жет да­ти­ро­вать­ся бо­лее ран­ним вре­ме­нем. Основная часть кол­лек­ции из Куль-Оба хра­нит­ся в Эр­ми­та­же , не­ко­то­рые на­ход­ки (пре­имущественно зо­ло­тые на­шив­ки) по­па­ли в Государственный ис­то­ри­че­ский му­зей (Мо­ск­ва), Британский му­зей и другие, в том числе ча­ст­ные, со­б­ра­ния.

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