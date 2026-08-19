КУЛЬ-ОБА
КУЛЬ-ОБА - курган раннего железного века в Крыму, в 6 километрах к юго-западу от города Керчь.
Частично исследован в 1830 году П. Дюбрюксом при участии И. А. Стемпковского; доследование А. Е. Люценко в 1875 год не принесло новых результатов, за исключением находок нескольких наконечников стрел и золотых штампованных накладок. Расположен на вершине холма, насыпь сложена из мелкого камня, под ней – каменный склеп (около 4,6×4,2 метров) с входом с северной стороны и уступчатым пирамидальным ложным сводом (высота около 5,3 метров); внутри, вероятно, был и деревянный свод. Восточная часть погребальной камеры занимал деревянный саркофаг, декорированный гравированными пластинками из слоновой кости, в котором покоился мужчина 35-40 лет. На голове погребённого был убор, украшенный золотыми цилиндрами и фигурками скифов, на шее - золотая гривна со скульптурными фигурками всадников-скифов на концах, на руках и ногах - золотые браслеты. В особом отделении лежали железный меч в ножнах с золотой накладкой со сценами терзания животных и греческой надписью ПОРNАХО, бронзовые поножи-кнемиды, «точильный камень» с золотой рукояткой, золотые лента - обкладка рукояти нагайки и фиал с масками Силена и Медузы Горгоны. Рядом с саркофагом на расписном деревянном ложе покоилась женщина в уборе с золотыми диадемой, серьгами, гривной, ожерельем, круглыми подвесками (украшены изображениями головы Афины Фидия), браслетами; между ног лежал золотой сосуд с изображениями скифов, возле костяка - бронзовое зеркало с золотой ручкой и серебряное веретено. У южной стены находился ещё один мужской скелет, рядом с которым лежали 6 ножей, золотые нашивки, а в головах было специальное углубление с костями лошади, бронзовыми шлемом и поножами. Вдоль западной и северной стен склепа размещались серебряные сосуды с округлым туловом, ритоны, килик с надписью ЕРМЕΩ, серебряные и бронзовое блюда, бронзовые котлы и гидрия, глиняные амфоры; по всей площади склепа - бронзовые наконечники стрел и многочисленные золотые нашивки с антропоморфными, зооморфными и растительными изображениями. Вскоре после вскрытия склепа под каменными плитами пола грабителями было обнаружено ещё одно захоронение (иногда его называют «тайник»): погребённый лежал головой на запад, вместе с ним были найдены золотая гривна, фрагменты пластины с рельефными изображениями, большая золотая накладка в виде лежащего оленя с надписью на шее ПАI, бронзовые наконечники стрел и железные наконечники копий.
Погребения в Куль-Оба принадлежали высшей знати одной из групп скифов, установившей тесные отношения с Боспорским государством. Возможно, склеп был семейной усыпальницей; время одного из погребений определяется датой клейма на фасосской амфоре - 345-325 годах до нашей эры. Остальные вещи, многие из которых являются великолепными образцами греческого ювелирного искусства, также датируются IV веком, за исключением одного из мужских браслетов (1-я половина V века). Могила, обнаруженная под склепом, относится к концу V - началу IV веков, а найденная в ней накладка (на горит или щит) в виде оленя может датироваться более ранним временем. Основная часть коллекции из Куль-Оба хранится в Эрмитаже, некоторые находки (преимущественно золотые нашивки) попали в Государственный исторический музей (Москва), Британский музей и другие, в том числе частные, собрания.