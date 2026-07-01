КУКУТА
КУКУТА - город на северо-востоке Колумбии, на границе с Венесуэлой.
Административный центр департамента Северный Сантандер; с 1991 года имеет статус «специального округа». Расположен в Восточном Кордильере Колумбийских Анд, через город протекает река Памплонита.
Население 596,7 тысяч человек (2009 год), с пригородами около 770 тысяч человек.
Автодорогами связан с Санта-Фе-де-Богота, Каракасом, Картахеной и другими городами страны. Международный аэропорт имени Камило Даса (1971 год; 450 тысяч пассажиров в 2007 году).
История города
Основан в 1733 году. Первоначально именовался Сан-Хосе-де-Гуасималес (San José de Guasimales). Современное название с 1793 года.
В ходе Войны за независимость в Латинской Америке при Кукуте Симон Боливар одержал победу над испанским отрядом (28 февраля 1813 года), что открыло повстанцам путь на Каракас.
В мае-августе 1821 года в Кукуте состоялся 1-й Конституционный конгресс Великой Колумбии, на котором была принята Конституция страны.
В 1875 году сильно пострадал от землетрясения, впоследствии отстроен заново.
Образование и культура
Государственные университеты: Памплона (1960 год; современный статус с 1970 года), имени Франсиско де Паула Сантандера (1962 год). Городской музей (Дом культуры Кукуты).
Ежегодно в июле проводится сельско-хозяйственная ярмарка. В черте города много зелёных массивов (Парке-Сантандер, Парке-Колон, Парке-Симон-Боливар и другие).
Экономика
Экономика города активно развивается с 1980-х годов. Большая часть рабочих (свыше 80%) занята в сфере услуг (транспорт, логистика, торговля, ресторанно-гостиничный бизнес, финансовые услуги); уровень безработицы 8,6% экономически активного населения - один из самых низких в стране (середина 2000-х годов).
В Кукуте расположены представительства ряда банков (Banco de la República и другие), крупных национальных компаний (нефтяной «Empresa Colombiana de Petróleos» и другие, штаб-квартира энергетической компании «Centrales Eléctricas del Norte de Santander»).
Зона свободной торговли в Кукуте по объёмам торгового оборота одна из самых крупных в стране.
Основу городской индустрии составляют предприятия пищевой промышленности. Кукута - один из крупнейших колумбийских центров по производству молока и молочных продуктов (сыров, кисломолочных продуктов, йогуртов).
Действуют предприятия по выпуску текстиля, кожевенно-обувных изделий, товаров из керамики, пластмасс; крупный цементный завод компании «CEMEX Colombia».