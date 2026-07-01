КУКУТА

КУКУТА - город на северо-востоке Колумбии , на границе с Венесуэлой.

Административный центр департамента Северный Сан­тан­дер; с 1991 года име­ет ста­тус «специального ок­ру­га». Рас­по­ло­жен в Восточном Кор­диль­е­ре Ко­лум­бий­ских Анд, че­рез го­род про­те­ка­ет река Пам­п­ло­ни­та.

Население 596,7 тысяч человек (2009 год), с при­го­ро­да­ми около 770 тысяч человек.

Ав­то­доро­га­ми свя­зан с Сан­та-Фе-де-Бо­го­та, Ка­ра­ка­сом, Кар­та­хе­ной и другими го­ро­да­ми стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Ка­ми­ло Да­са (1971 год; 450 тысяч пас­са­жи­ров в 2007 году).

История города

Ос­но­ван в 1733 году. Пер­во­на­чаль­но име­но­вал­ся Сан-Хо­се-де-Гуа­си­ма­лес (San Jo­sé de Guasimales). Современное название с 1793 года.

В хо­де Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке при Кукуте Симон Бо­ли­вар одер­жал по­бе­ду над испанским от­ря­дом (28 февраля 1813 года), что от­кры­ло пов­стан­цам путь на Ка­ра­кас.

В мае-августе 1821 года в Кукуте со­сто­ял­ся 1-й Кон­сти­туционный кон­гресс Ве­ли­кой Ко­лум­бии, на ко­то­ром бы­ла при­ня­та Кон­сти­ту­ция стра­ны.

В 1875 году силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния, впо­след­ст­вии от­стро­ен за­но­во.

Образование и культура

Государственные уни­вер­си­те­ты: Пам­п­ло­на (1960 год; современный ста­тус с 1970 года), имени Фран­си­ско де Пау­ла Сан­тан­де­ра (1962 год). Городской му­зей (Дом куль­ту­ры Кукуты).

Еже­год­но в ию­ле про­во­дит­ся сельско-хозяйственная яр­мар­ка. В чер­те го­ро­да мно­го зе­лё­ных мас­си­вов (Пар­ке-Сан­тан­дер, Пар­ке-Ко­лон, Пар­ке-Си­мон-Бо­ли­вар и другие).

Экономика

Эко­но­ми­ка го­ро­да ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся с 1980-х годов. Большая часть ра­бо­чих (свыше 80%) за­ня­та в сфе­ре ус­луг (транс­порт, ло­ги­сти­ка, тор­гов­ля, рес­то­ран­но-гос­ти­нич­ный биз­нес, фи­нан­со­вые ус­лу­ги); уро­вень без­ра­бо­ти­цы 8,6% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния - один из са­мых низ­ких в стра­не (середина 2000-х годов).

В Кукуте рас­по­ло­же­ны пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да бан­ков (Ban­co de la República и другие), круп­ных национальных ком­па­ний (неф­тя­ной «Empresa Colom­biana de Petróleos» и другие, штаб-квар­ти­ра энер­ге­тической ком­па­нии «Centrales Eléc­t­ricas del Norte de Santander»).

Зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли в Кукуте по объ­ё­мам тор­гово­го обо­ро­та од­на из са­мых круп­ных в стра­не.

Ос­но­ву городской ин­ду­ст­рии со­став­ля­ют пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Кукута - один из круп­ней­ших ко­лум­бий­ских цен­тров по про­изводству мо­ло­ка и мо­лоч­ных про­дук­тов (сы­ров, ки­сло­мо­лоч­ных про­дук­тов, йо­гур­тов).

Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по вы­пус­ку тек­сти­ля, ко­же­вен­но-обув­ных из­де­лий, то­ва­ров из ке­ра­ми­ки, пла­ст­масс; круп­ный це­мент­ный за­вод ком­па­нии «CEMEX Colombia».

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