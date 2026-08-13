КУКУШКИН ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
КУКУШКИН ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ - российский историк, академик РАН (с 1987 года).
С 1956 года работал там же, в 1971-1995 годах декан (с 1965 года заместитель декана) исторического факультета, одновременно с 1977 года заведующий кафедрой истории СССР современного периода (с 2003 года - кафедра отечественной истории XX-XXI веков).
Образовательная деятельность
В 1970–1980-е года способствовал созданию на факультете лабораторий исторической информатики, истории русской культуры, американистики и других перспективных научных подразделений. Соавтор учебников для исторических и юридических факультетов вузов («История СССР. Эпоха социализма», 1985 год; «История государства и права СССР», часть 2, 1986 год, и других), а также для старших классов средней школы («История СССР», 1986 и 1988 годов) и других. Член редколлегии журналов «Вопросы истории» (1975-1988 годы), «Отечественная история» (1990-2007 годы). Гл. ред. ж. «Вестник Московского университета. Серия История» (с 1979 года). Премия имени М. В. Ломоносова 1-й степени АН СССР (1960 год).
Научные интересы
Занимается изучением главным образом проблем государственного и конституционного строительства РСФСР, СССР и РФ. Получили признание его исследования в области истории Конституции, центральных и местных органов власти и управления, истории высшей школы России в ХХ веке, методологии и истории исторической науки (ряд его научных трудов, учебников и других работ издан на английском, немецком, французском, испанском, португальском и японском языках).
Сочинения:
Роль сельских Советов в социалистическом переустройстве деревни 1929-1932 гг. (По материалам РСФСР). М., 1962;
Сельские Советы и классовая борьба в деревне. 1921-1932 гг. М., 1968;
Совет Обороны. (1918-1920). М., 1969;
От первых Советов рабочих депутатов к Советам народных депутатов. М., 1979;
History of the USSR; an outline of socialist construction. Moskow; L., 1981;
Очерк истории Советской Конституции. 2-е изд. М., 1987 (совм. с О. И. Чистяковым);
Самоуправление крестьян России (XIX - начало XXI в.). М., 2004 (совм. с Н. С. Тимофеевым).