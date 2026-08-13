КУКУШКИН ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ

КУКУШКИН ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ - российский ис­то­рик, академик РАН (с 1987 года).

С 1956 года работал там же, в 1971-1995 годах де­кан (с 1965 года заместитель де­ка­на) ис­то­рического факультета, од­но­вре­мен­но с 1977 года заведующий ка­фед­рой ис­то­рии СССР современного пе­рио­да (с 2003 года - ка­фед­ра отечественной ис­то­рии XX-XXI веков).

Образовательная деятельность

В 1970–1980-е года спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию на фа­куль­те­те ла­бо­ра­то­рий ис­то­рической ин­фор­ма­ти­ки, ис­то­рии русской куль­ту­ры, аме­ри­ка­ни­сти­ки и других пер­спек­тив­ных на­учных под­раз­де­ле­ний. Со­ав­тор учеб­ни­ков для ис­то­рических и юри­дических фа­куль­те­тов ву­зов («Ис­то­рия СССР. Эпо­ха со­циа­лиз­ма», 1985 год; «Ис­то­рия го­су­дар­ст­ва и пра­ва СССР», часть 2, 1986 год, и других), а так­же для стар­ших клас­сов сред­ней шко­лы («Ис­то­рия СССР», 1986 и 1988 годов) и других. Член ред­кол­ле­гии жур­на­лов «Во­про­сы ис­то­рии» (1975-1988 годы), «Оте­че­ст­вен­ная ис­то­рия» (1990-2007 годы). Гл. ред. ж. «Вест­ник Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та. Се­рия Ис­то­рия» (с 1979 года). Пре­мия имени М. В. Ло­мо­но­со­ва 1-й сте­пе­ни АН СССР (1960 год).

Научные интересы

За­ни­ма­ет­ся изу­че­ни­ем главным образом про­блем государственного и кон­сти­туционного строи­тель­ст­ва РСФСР , СССР и РФ . По­лу­чи­ли при­зна­ние его ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ис­тории Кон­сти­ту­ции , центральных и ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти и управ­ле­ния, ис­то­рии выс­шей шко­лы Рос­сии в ХХ веке, ме­то­до­ло­гии и ис­то­рии ис­то­рической нау­ки (ряд его на­учных тру­дов, учеб­ни­ков и других ра­бот из­дан на английском, немецком, французском, испанском, пор­тугальском и японском язы­ках).

Сочинения:

Роль сель­ских Со­ве­тов в со­циа­ли­сти­че­ском пе­ре­уст­рой­ст­ве де­рев­ни 1929-1932 гг. (По ма­те­риа­лам РСФСР). М., 1962;

Сель­ские Со­ве­ты и клас­со­вая борь­ба в де­рев­не. 1921-1932 гг. М., 1968;

Со­вет Обо­ро­ны. (1918-1920). М., 1969;

От пер­вых Со­ве­тов ра­бо­чих де­пу­та­тов к Со­ве­там на­род­ных де­пута­тов. М., 1979;

History of the USSR; an outline of socialist construction. Moskow; L., 1981;

Очерк ис­то­рии Со­вет­ской Кон­сти­ту­ции. 2-е изд. М., 1987 (совм. с О. И. Чис­тяко­вым);

Са­мо­управ­ле­ние кре­сть­ян Рос­сии (XIX - на­ча­ло XXI в.). М., 2004 (совм. с Н. С. Ти­мо­фее­вым).