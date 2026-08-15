КУКУЛЕВИЧ-САКЦИНСКИЙ ИВАН

КУКУ́ЛЕВИЧ-САКЦИНСКИЙ ИВАН - хорватский политический деятель, историк, писатель и драматург.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в гим­на­зи­ях Ва­ра­ж­ди­на и За­гре­ба, за­тем в австрийской Во­енной ака­де­мии в городе Кремс. В 1833-1841 годах слу­жил в австрийской ар­мии.

В 1840-х годах ак­тив­но уча­ст­во­вал в дви­же­нии ил­ли­риз­ма , в 1843 году пер­вым вы­сту­пил с ре­чью на род­ном язы­ке в Хорватском са­бо­ре, где рань­ше ис­поль­зо­ва­лась ла­тынь. В 1847 году Хорватский са­бор по ини­циа­ти­ве Кукулевич-Сакцинский объ­я­вил хорватский язык официальным язы­ком де­ло­про­из­вод­ст­ва.

До­ку­мен­таль­но до­ка­зы­вал ис­то­рическое пра­во Трие­ди­но­го ко­ро­лев­ст­ва (Хор­ва­тия, Сла­во­ния и Дал­ма­ция) на ав­то­но­мию, один из ини­циа­то­ров со­зы­ва Сла­вян­ско­го съез­да 1848 года в Пра­ге.

В 1861-1867 годах ве­ли­кий жу­пан за­греб­ский, в 1863 году спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию ли­бе­раль­ной Народной пар­тии, вы­сту­пав­шей за юго­сла­вян­ское объ­е­ди­не­ние. По­сле соз­да­ния в 1867 году Ав­ст­ро-Венг­рии ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Исторический вклад

Кукулевич-Сакцинский по­ло­жил на­ча­ло современной хорватской ис­то­рио­гра­фии и ар­хео­гра­фии . В 1850 году ос­но­вал Юго­сла­вян­ское ис­то­рическое общество, из­да­вав­шее еже­год­ник «Arkiv za Povjesni­cu jugoslavensku...» (1851-1875 годы), пред­при­нял пер­вое на­учное из­да­ние хро­ник и ак­тов по ис­то­рии южных сла­вян XIII-XVIII веков («Mo­nu­menta historica Slavorum meridiona­li­um», тома 1-2, 1863-1875 годы) и юри­дических па­мят­ни­ков IX-XIX веков. Куль­ту­ре южных сла­вян по­свя­щён его «Сло­варь юго­сла­вян­ских дея­те­лей ис­кусств» («Slovnik umjetni­kah jugo­slovenskih», тома 1-4, 1858-1860 годы). В цен­тре вни­ма­ния Кукулевича-Сакцинского бы­ли во­про­сы государственно-пра­во­во­го раз­ви­тия хор­ва­тов и в це­лом южных сла­вян, по этой те­ме им опуб­ли­ко­ва­ны «За­ко­ны ко­ро­лев­ст­ва Хор­ва­тии, Сла­во­нии и Дал­ма­ции» («Jura reg­ni Croatiæ , Dalmatiæ et Slavoniæ », тома 1-3, 1861 год). Кни­га Кукулевича-Сакцинского «Борь­ба хор­ва­тов с мон­го­ла­ми и та­та­ра­ми» («Bor­ba Hrva­tah s Mongoli i Tatari», 1863 год), при на­пи­са­нии ко­то­рой ис­поль­зо­ван ши­ро­кий круг русских, польских, хорватских и венгерских ис­точ­ни­ков, бы­ла вы­со­ко оце­не­на на­учной об­ще­ст­вен­но­стью.

В 1874-1879 годах пре­зи­дент Ма­ти­цы хор­ват­ской .

В 1886 году опуб­ли­ко­вал на­учно-по­пу­ляр­ный сборник «Зна­ме­ни­тые хор­ва­ты про­шлых ве­ков» («Gla­so­viti Hrva­ti pro ̌slih vjekova»), в ко­то­рый во­шли био­гра­фии пи­са­те­лей и по­ли­тических дея­те­лей Хор­ва­тии. Пье­сы и ис­то­рические по­вес­ти Кукулевича-Сакцинского бы­ли из­да­ны под названием «Razli ̌cita d ̌ela» (тома 1-4, 1842-1847 годы).

Со­ста­вил пер­вую на­учную биб­лио­гра­фию хорватской ли­те­ра­ту­ры.