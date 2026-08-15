КУКУЛЕВИЧ-САКЦИНСКИЙ ИВАН
КУКУ́ЛЕВИЧ-САКЦИНСКИЙ ИВАН - хорватский политический деятель, историк, писатель и драматург.
Образование получил в гимназиях Вараждина и Загреба, затем в австрийской Военной академии в городе Кремс. В 1833-1841 годах служил в австрийской армии.
В 1840-х годах активно участвовал в движении иллиризма, в 1843 году первым выступил с речью на родном языке в Хорватском саборе, где раньше использовалась латынь. В 1847 году Хорватский сабор по инициативе Кукулевич-Сакцинский объявил хорватский язык официальным языком делопроизводства.
Документально доказывал историческое право Триединого королевства (Хорватия, Славония и Далмация) на автономию, один из инициаторов созыва Славянского съезда 1848 года в Праге.
В 1861-1867 годах великий жупан загребский, в 1863 году способствовал созданию либеральной Народной партии, выступавшей за югославянское объединение. После создания в 1867 году Австро-Венгрии отошёл от активной политической деятельности.
Исторический вклад
Кукулевич-Сакцинский положил начало современной хорватской историографии и археографии. В 1850 году основал Югославянское историческое общество, издававшее ежегодник «Arkiv za Povjesnicu jugoslavensku...» (1851-1875 годы), предпринял первое научное издание хроник и актов по истории южных славян XIII-XVIII веков («Monumenta historica Slavorum meridionalium», тома 1-2, 1863-1875 годы) и юридических памятников IX-XIX веков. Культуре южных славян посвящён его «Словарь югославянских деятелей искусств» («Slovnik umjetnikah jugoslovenskih», тома 1-4, 1858-1860 годы). В центре внимания Кукулевича-Сакцинского были вопросы государственно-правового развития хорватов и в целом южных славян, по этой теме им опубликованы «Законы королевства Хорватии, Славонии и Далмации» («Jura regni Croatiæ , Dalmatiæ et Slavoniæ », тома 1-3, 1861 год). Книга Кукулевича-Сакцинского «Борьба хорватов с монголами и татарами» («Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari», 1863 год), при написании которой использован широкий круг русских, польских, хорватских и венгерских источников, была высоко оценена научной общественностью.
В 1874-1879 годах президент Матицы хорватской.
В 1886 году опубликовал научно-популярный сборник «Знаменитые хорваты прошлых веков» («Glasoviti Hrvati pro ̌slih vjekova»), в который вошли биографии писателей и политических деятелей Хорватии. Пьесы и исторические повести Кукулевича-Сакцинского были изданы под названием «Razli ̌cita d ̌ela» (тома 1-4, 1842-1847 годы).
Составил первую научную библиографию хорватской литературы.