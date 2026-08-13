КУКУЧИН МАРТИН

КУКУЧИН МАРТИН - словацкий писатель.

Настоящее имя и фамилия - Ма­тей Бен­цур. Окон­чил Кар­лов университет в Пра­ге (1893 год). Сбли­зил­ся с по­сле­до­ва­те­ля­ми Л. Н. Тол­сто­го (Д. П. Ма­ко­виц­кий), ин­те­ре­со­вал­ся фи­ло­со­фи­ей Т. Ма­са­ри­ка. В 1894-1896 годах жил в Хор­ватии, в 1908-1921 годах - в Южной Аме­ри­ке; окон­ча­тель­но пе­ре­се­лил­ся в Хор­ва­тию в 1926 году.

Творчество

Пе­ча­тал­ся с 1883 года. В твор­че­ст­ве Кукучина, ос­но­во­по­лож­ни­ка сло­вац­кой реа­ли­стической про­зы, ощу­ща­ет­ся влия­ние русской литературы ( Н. В. Го­го­ля , Ф. М. Дос­то­ев­ско­го, Л. Н. Тол­сто­го). Со­ци­аль­но-кри­тические мо­ти­вы ха­рак­тер­ны уже для ран­них рас­ска­зов Кукучина: «Вот ум­рёт дя­дюш­ка из Хо­хо­ле­ва» («Ked’ báčík z Chochol’ova umre», 1890 год), «На под­ко­ниц­ком ба­лу» («Na pod­konickom bále», 1891 год), «За­пис­ки из гру­ст­но­го до­ма» («Zápisky zo smutného do­mu», 1894 год) и другие. В ро­ма­не «Дом на обры­ве» («Dom v stráni», 1903-1904 годы, русский перевод 1980 год) от­ра­же­ны ха­рак­тер­ные для ру­бе­жа XIX-XX веков об­щественно-по­ли­тические про­цес­сы (рас­пад пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да в де­рев­не, фор­ми­ро­ва­ние бур­жу­аз­ных об­щественных от­но­ше­ний). Пя­ти­том­ный ро­ман-эпо­пея «Мать зо­вёт» («Mat’ volá», 1926-1927 годы) по­свя­щён тя­жё­лой судь­бе хорватских пе­ре­се­лен­цев в Чи­ли.

Наи­бо­лее зна­чительные со­чи­не­ния Кукучина - 2 ис­то­рических ро­ма­на, по­ве­ст­вую­щие об эпо­хе национального воз­ро­ж­де­ния: «Лу­каш Бла­го­сей Кра­сонь» («Lukáš Bla­hosej Krasoň») и «Бо­гу­мил Ва­лиз­лость За­бор» («Bohumíl Valizlost’ Zábor»; оба опубликованы по­смерт­но в 1929 году). Сре­ди других со­чи­не­ний - фель­е­то­ны, дра­мы.

Сочинения:

Dielo. Brat., 1955-1971 годы. Sv. 1-21;

Но­вел­лы. М., 1961 год;

Výber. Brat., 1980 год. Sv. 1-4.