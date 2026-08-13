КУКУЧИН МАРТИН
КУКУЧИН МАРТИН - словацкий писатель.
Настоящее имя и фамилия - Матей Бенцур. Окончил Карлов университет в Праге (1893 год). Сблизился с последователями Л. Н. Толстого (Д. П. Маковицкий), интересовался философией Т. Масарика. В 1894-1896 годах жил в Хорватии, в 1908-1921 годах - в Южной Америке; окончательно переселился в Хорватию в 1926 году.
Творчество
Печатался с 1883 года. В творчестве Кукучина, основоположника словацкой реалистической прозы, ощущается влияние русской литературы (Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого). Социально-критические мотивы характерны уже для ранних рассказов Кукучина: «Вот умрёт дядюшка из Хохолева» («Ked’ báčík z Chochol’ova umre», 1890 год), «На подконицком балу» («Na podkonickom bále», 1891 год), «Записки из грустного дома» («Zápisky zo smutného domu», 1894 год) и другие. В романе «Дом на обрыве» («Dom v stráni», 1903-1904 годы, русский перевод 1980 год) отражены характерные для рубежа XIX-XX веков общественно-политические процессы (распад патриархального уклада в деревне, формирование буржуазных общественных отношений). Пятитомный роман-эпопея «Мать зовёт» («Mat’ volá», 1926-1927 годы) посвящён тяжёлой судьбе хорватских переселенцев в Чили.
Наиболее значительные сочинения Кукучина - 2 исторических романа, повествующие об эпохе национального возрождения: «Лукаш Благосей Красонь» («Lukáš Blahosej Krasoň») и «Богумил Вализлость Забор» («Bohumíl Valizlost’ Zábor»; оба опубликованы посмертно в 1929 году). Среди других сочинений - фельетоны, драмы.
Сочинения:
Dielo. Brat., 1955-1971 годы. Sv. 1-21;
Новеллы. М., 1961 год;
Výber. Brat., 1980 год. Sv. 1-4.