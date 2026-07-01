КУК ДЖЕЙМС

Образование

Джеймс Кук родился 27 октября 1728 г. в Мартон-ин-Кливленде (Великобритания). В 1736 г. семья переехала в дер. Грейт Айтон. Здесь К. учился в местной школе и трудился на ферме. В восемнадцатилетнем возрасте К. пошел юнгой на «Геркулес» судовладельцев Уокеров, через два года перешел на судно «Три брата».

К. был очень трудолюбив и много занимался, изучал науки.

Первые походы

С 1755 г. К. – матрос Королевского ВМФ, служил на «Игле». Участник Семилетней войны.

Спустя три года К. сдал экзамен на мастера и был назначен на «Солебей». Отправился к берегам Северной Америки для изучения фарватера участка р. Св. Лаврентия для организации прохождения по ней судов до Квебека. Когда Квебека взяли, К. оказался на «Нортумберленде» и дальше картографировал р. Св. Лаврентия вплоть. В ноябре 1762 г. К. прибыл в Англию.

Первое путешествие

Королевское географическое общество и Адмиралтейство привлекли К. и астронома Ч. Грина для осуществления наблюдений на о-ве Таити. Кроме того, перед группой ставилась задача найти Южный материк и исследовать Новую Зеландию. После произведенных на о-ве Таити наблюдений и изучения о-вов Общества К. оказался в Новой Зеландии. Отряд доказал отсутствие ее связи с Южным материком.

Пройдя против Бассов, К. добрался до Австралии. Отряд доказал существование пролива между Австралией и Новой Гвинеей. В Англию К. прибыл в июле 1771 г.

Второе путешествие

13 июля 1772 г. К. начал вторую экспедицию по поиску Южного материка совместно с Т. Фюрно. Сначала была изучена акватория к югу от Африки, затем – район Земли Эндерби, но здесь экспедиция уперлась в сплошной ледяной покров. Отряду удалось пересечь Индийский океан. За время похода К. изучил о-в Пасхи, Маркизские о-ва и Новые Гебриды, открыл Новую Каледонию, о-ва Палмерстон, Ниуэ и Норфолк, Южные Сандвичевы о-ва и Южную Георгию и в июле 1775 г. прибыл в Англию.

Третье путешествие

Цель нового похода состояла в поиске северо-западного прохода из Европы к странам Востока. Отряд вышел в плавание в июле 1776 г., побывал в центральной части Тихого океана, открыл часть о-вов архипелагов Кука и Гавайского и добрался до Северной Америки у берегов Орегона в марте 1778 г.

За время экспедиции К. нанес на карту заливы Бристольский и Нортон, уточнил положение м. Принца Уэльского, который открыл М.С. Гвоздев, впервые выявил почти 1200 км берега Северо-Западной Америки, обнаружил залив Лаврентия и очертил на карте Мечигментский залив, южнее – о-ва Аракамчечен и Ыттырган.

В январе 1779 г. отряд остановился у о-ва Гавайи. После высадки команды завязалась ссора с местным населением, в ходе которой К. убили. Похоронен он в бухте Кеалакекуа (о. Гавайи) 14 февраля 1779 г.

Семья

Супруга – Элизабет Баттс.

Дети: Джеймс, Натаниэль, Элизабет, Джозеф, Джордж, Хью.