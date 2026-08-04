КУХТЕРИНЫ

Евграф Николаевич

Родоначальником купеческой семьи Кухтериных считается Евграф Николаевич. Родился он 20 июня 1834 г. в дер. Щукина Троицкой волости Тюменского округа Тобольской губернии. Происходил из потомственных ямщиков. В 1869 г. оказался в Томске, где начал торговую деятельность. Записался как купец 2-й гильдии, затем – купец 1-й гильдии. К. принадлежала контора транспортирования кладей. Он занимался перевозкой грузов в Москву, Тюмень, Ирбит, Нижний Новгород, Казань, Иркутск, Кяхту, а также на Ленские и Енисейские золотые прииски. С 1887 г. начал свою деятельность торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья». Постепенно дела дома расширялись, и вскоре конторы компании были в столице, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Новониколаевске и других городах. Умер 26 августа 1887 г. в Томске.

Семья: супруга – Александра Николаевна. Дети: Феофания, Апросинья, Екатерина, Владимир, Василий, Алексей, Александр, Иннокентий.

Алексей Евграфович

Сын Евграфа Николаевича Алексей Евграфович родился 13 марта 1861 г. в дер. Щукина. Числился как купец 1-й гильдии. После смерти отца в 1887 г. возглавил торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья». Стараниями К. в семейным капиталам добавились спичечная фабрика (1893), паи в товариществе «Технико-промышленное бюро и К° для электрического освещения в Томске» (1895), мельница и винокуренный завод в с. Кузовлево Семилуженской волости (1899). Был владельцем восьми каменных домов в Томске, конного завода и пасеки.

Участвовал в общественной жизни: гласный Томский городской думы, участник коронационных мероприятий императора Николая II (в составе делегации); глава Томского отделения партии «Союз 17 октября», член Томского отдела Императорского православного палестинского общества. Коммерции советник. Умер К. 1 марта 1911 г. в Томске.

Семья: супруга – Александра Архиповна Латышева.

Александр Евграфович

Сын Евграфа Николаевича Александр Евграфович 15 мая 1869 г. С августа 1911 г. – распорядитель торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья» (после смерти брата Иннокентия). В 1914 г. на берегу р. Томи К. построил паровую крупчаточную мельницу. В 1918 г. организовал торговый дом «Кухтерин и Горохов», в 1919 г. – товарищество «Томские мукомолы».

Участие в общественной жизни: гласный Томской городской думы; церковный староста и попечитель церковно-приходской школы при Петропавловском храме в пос. Спичечной фабрики; член-соревнователь Общества взаимного вспоможения приказчиков; член городского комитета по оказанию помощи беженцам войны.

В годы Гражданской войны К. помогал белым. Решением Томской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией в 1920 г. его приговорили к заключению в концлагере «до окончания Гражданской войны» за пожертвования на нужды Колчаковщины. О последних годах жизни К. неизвестно.

Семья: супруга – Елена Александровна Малых. Детей не было.

Иннокентий Евграфович

Сын Евграфа Николаевича Иннокентий Евграфович родился 14 октября 1870 г. в Томске. Обучался в реальном училище. Записался как купец 2-й гильдии. Год (1911) исполнял обязанности распорядителя семейного торгового дома (после смерти брата Алексея). Торговал крупчаткой и вином. Соорганизатор Томской товарной биржи, в 1902 – 1907 гг. – глава биржевого комитета.

Исполнял должность казначея Губернского попечительства о детских приютах; глава губернского комитета о тюрьмах; вице-директор Томского общества поощрения коннозаводства; член-соревнователь Общества взаимного вспоможения приказчиков; пожизненный член Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам.

Член руководящего бюро партии «Союз 17 октября» в Томске (1905). Церковный староста Андреевской церкви в с. Кузовлево (1907).

Погиб в драке от ранения в живот 3 августа 1911 г. в Томске.

Семья: супруга – Екатерина Никифоровна Дети: Вера, Алексей, Иннокентий. После смерти отца дети были увезены супругой К., с которой он не жил с середины 1900-х гг., в Москву.

Алексей Иннокентьевич

Сын Иннокентия Евграфовича Алексей Иннокентьевич родился 18 мая 1901 г. Окончил Томское коммерческое училище, затем – Московскую частную гимназию Л.И. Поливанова, позднее – юридический факультет Московского университета (не закончил). После первого курса К. отбыл на фронт на стороне красных. В 1922 г. прибыл в Томск, где по распоряжению губвоенкома В.И. Репина организовывал военный всеобуч. Член губернского совета по физкультуре. После травмы головы перевелся на работу в инспекцию мест заключения; глава канцелярии Томского изолятора специального назначения. В 1929 г. К. лишился избирательных прав, а в 1937 г. его арестовали и приговорили к десяти годам лишения свободы. После отбывания наказания вернулся домой, где и скончался после 1947 г.

Семья: супруга – Эмилия. Дочь – Алла.

Иннокентий Иннокентьевич

Сын Иннокентия Евграфовича Иннокентий Иннокентьевич родился 5 января 1903 г. в Томске. Окончил Томское коммерческое училище, позднее – Московскую частную гимназию Л.И. Поливанова. В разные годы трудился счетоводом, бухгалтером, главным бухгалтером в сочинских санаториях. Умер 13 февраля 1967 г. в Сочи.

Семья: супруга – Ольга Георгиевна Громова. Дети: Евгений.