КУХТЕРИН АЛЕКСАНДР ЕВГРАФОВИЧ

О ранних годах жизни Александра Евграфовича известно немного. Родился он 15 мая 1869 г. в купеческой семье. Отец – Евграф Николаевич.

Торговая деятельность

В августа 1911 г. стал распорядителем торгового дома «Евграф Кухтерин и сыновья» (после своего брата Иннокентия Евграфовича). Семейный бизнес приносил хороший доход. Заводы и предприятия вырабатывали спички, муку, спирт, мясо, чай и сахар, которые затем продавались по всей Сибири.

В 1914 г. на берегу р. Томи К. построил паровую крупчаточную мельницу, ставшую одной из крупнейших в Западной Сибири.

С 1918 г. – совладелец торгового дома «Кухтерин и Горохов». Предприятие занималось хлебозаготовками для жителей Томска. С 1919 г. – соучредитель товарищества «Томские мукомолы», член «Томского лесопромышленного товарищества».

Общественная деятельность

В разные годы активно участвовал в общественной жизни Томска. Гласный Томской городской думы; церковный староста и попечитель церковно-приходской школы при Петропавловском храме в пос. Спичечной фабрики. Член-соревнователь Общества взаимного вспоможения приказчиков. С 1915 г. – член городского комитета по оказанию помощи беженцам войны. В 1917 – 1919 гг. – глава попечительского совета приюта для детей воинов, павших на поле боя.

Много жертвовал. В 1912 г. помог отремонтировать часовню во имя Иверской иконы Божией матери. В 1913 г. выделил средства на организацию аэрокружка при Томском технологическом институте. В 1917 г. передал армии 1500 пуд. овса и 500 пуд. ржаной муки.

В годы лихих перемен

В годы Гражданской войны К. помогал белому движению. Организовывал закупки и поставку лошадей для армии временного Сибирского правительства, выделял средства на нужды армии А.В. Колчака.

После установления власти большевиков решением Томской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией К. в 1920 г. приговорили к заключению в концлагере «до окончания Гражданской войны» за пожертвования на нужды Колчаковщины. О последних годах жизни К. неизвестно.

Семья

Супруга – Елена Александровна Малых. Детей не было.