КУГАРЧИНСКИЙ МУЗЕЙ

Кугарчинский историко-краеведческий музей. Идея создания Кугарчинского музея родилась в 1980 году, когда шла подготовка к празднованию 35-летия Победы в Великой Отечественной войне .

Всего за несколько месяцев было собрано множество музейных предметов, интересных документов, боевых наград.

Оформлено 14 фотостендов, 20 альбомов и так далее. Работа велась при непосредственной помощи и руководстве районного комиссариата. Наибольший интерес посетителей вызвала книга с именами 5400 погибших в годы Великой Отечественной войны кугарчинцев, которая бережно хранится в музее по сегодняшний день и железнодорожным сообщением.

Иллюстрации:

Кугарчинский историко-краеведческий музей.