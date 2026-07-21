КУФА
КУФА - город в центральной части Ирака, мухафаза Наджаф.
Население около 110 тысяч человек (2009 год). Расположен на правом берегу реки Евфрат.
Основан в 638 году халифом Омаром ибн аль-Хаттабом. В 656-661 годах резиденция халифа Али ибн Аби Талиба, главный центр его борьбы против Муавии ибн Аби Суфьяна. В VII-X веках один из основных центров исламской науки, родина куфского письма. С середины X века под фактической властью Буидов, что способствовало расцвету Куфы как шиитского центра. С серединый XI века в составе государства Сельджукидов. В середине XIII века город захвачен и разорён монгольскими войсками Хулагу, в XIV - XV веках под властью монгольских и тюркских наместников.
В XVI - начале XVII веков объект борьбы между сефевидским Ираном и Османами. С 1638 года под властью Османской империи. Весной 1917 года Куфа оккупирована британскими войсками; после 1-й мировой войны вошла в состав Ирака. Пострадала в ходе вторжения в Ирак войск США и их союзников в 2003 года; большая часть производственных мощностей разрушена.
В центре города сохранились руины комплекса дворца Дар-аль-Имара (середина VII века) с мечетью (с двором и галереями). В Куфе находятся также мечети Имама Майсама ат-Туммара, Имама Али; дом халифа Али (реставрирован в 2002 году).