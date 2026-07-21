КУФА

КУФА - город в центральной части Ирака , мухафаза Наджаф.

Население около 110 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ев­фрат.

Ос­но­ван в 638 году ха­ли­фом Ома­ром ибн аль-Хат­та­бом. В 656-661 годах ре­зи­ден­ция ха­ли­фа Али ибн Аби Та­ли­ба, главный центр его борь­бы про­тив Муа­вии ибн Аби Суфь­я­на. В VII-X веках один из основных цен­тров ис­лам­ской нау­ки, ро­ди­на куф­ско­го пись­ма. С середины X века под фак­тической вла­стью Буи­дов , что спо­соб­ст­во­ва­л­о рас­цве­ту Куфы как ши­ит­ско­го цен­тра. С серединый XI века в со­ста­ве государства Сель­джу­ки­дов. В середине XIII века го­род за­хва­чен и ра­зо­рён монгольскими вой­ска­ми Ху­ла­гу, в XIV - XV веках под вла­стью монгольских и тюркских на­ме­ст­ни­ков.

В XVI - начале XVII веков объ­ект борь­бы ме­ж­ду се­фе­вид­ским Ира­ном и Ос­ма­на­ми. С 1638 года под вла­стью Ос­ман­ской им­пе­рии . Вес­ной 1917 года Куфа ок­ку­пи­ро­ва­на британскими вой­сками; по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны во­шла в со­став Ира­ка. По­стра­да­ла в хо­де втор­же­ния в Ирак войск США и их со­юз­ни­ков в 2003 года; большая часть про­из­водственных мощ­но­стей раз­ру­ше­на.

В цен­тре го­ро­да со­хра­ни­лись руи­ны ком­плек­са двор­ца Дар-аль-Има­ра (середина VII века) с ме­че­тью (с дво­ром и га­ле­рея­ми). В Куфе на­хо­дят­ся так­же ме­че­ти Има­ма Май­са­ма ат-Тум­ма­ра, Има­ма Али; дом ха­ли­фа Али (рес­тав­ри­ро­ван в 2002 году).

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