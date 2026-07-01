КУЭНКА, ЭКВАДОР

КУЭНКА, ЭКВАДОР - Го­род на юге Эк­ва­до­ра, административный центр провинции Асу­ай.

Население 323 тысяч человек (2009 год; тре­тий по чис­лен­но­сти жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Гуа­я­ки­ля и Ки­то). Рас­по­ло­жен в меж­гор­ной до­ли­не Анд, на высоте около 2600 м. Че­рез Куэнку про­хо­дит Пан­аме­ри­кан­ское шос­се. Аэ­ро­порт.

Куэнка ос­но­ва­на в 1557 году испанским ис­сле­до­ва­те­лем Х. Р. Да­ва­ло­сом на мес­те го­ро­да ин­ков То­ме­бам­ба, раз­ру­шен­но­го в 1531/1532 году в хо­де вой­ны ме­ж­ду пре­тен­ден­та­ми на инк­ский пре­стол Уа­ска­ром и Атау­аль­пой. На­зван по од­но­имённому го­ро­ду в Ис­па­нии. В 1822-1830 годах в со­ста­ве Ве­ли­кой Ко­лум­бии, с 1824 года сто­ли­ца провинции Асу­ай. С 1830 года в Эк­ва­до­ре. Го­род стро­ил­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну и час­тич­но со­хра­нил струк­ту­ру ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да ; современный об­лик по­лу­чил в XVIII-XIX веках.

Сре­ди па­мят­ни­ков куль­то­вой ар­хи­тек­ту­ры: Ста­рый со­бор (Эль-Са­гра­рио; стро­ил­ся с 1557 года, пе­ре­строй­ки XIX-XX веков) и Но­вый ка­фед­раль­ный со­бор Не­по­роч­но­го за­ча­тия (1885-1968 годы; архитектор Х.Б. Шти­ле); церк­ви Сан-Блас (XVI век, ре­кон­ст­рук­ция XX века), Дель-Кар­мен-де-ла-Асун­сь­он (1682-1730 годы), Сан-Се­ба­сть­ян (XVII век), Сан­то-До­мин­го (1-я половина XX века); мо­на­сты­ри Не­по­роч­но­го за­ча­тия (стро­ил­ся с 1599 года; церковь Де-лас-Мад­рес-Кон­сеп­тас; му­зей ре­лигиозного искусства), Ла-Мер­сед. Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков - зда­ния гос­ти­ни­цы для при­ез­жаю­щих тор­гов­цев (конец XVIII века), се­ми­на­рии (1867 год), па­лом­нического до­ма (1875-1920 годы), мэ­рии (1922-1926 годы). Ис­то­рический центр Куэнки вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Университет Куэнки (1867 год), Университет провинции Асу­ай (1968 год, современный ста­тус с 1990 года), По­ли­тех­нический университет (1994 год), Ка­то­лический университет (1970 год, не­го­су­дарственный вуз), кам­пу­сы ря­да университетов Эк­ва­до­ра. Кон­сер­ва­то­рия. Пан­аме­ри­кан­ская библиотека (1912 год), Му­ни­ци­паль­ная библиотека (1927 год), Библиотека национальных пи­са­те­лей «Ви­сен­то Со­ла­но» (1929 год). Му­зеи: Центрального бан­ка Эк­ва­до­ра (Национальный эт­но­гра­фи­че­ский; ос­но­ван в 1979 году при ме­ст­ном от­де­ле­нии бан­ка), Асу­ай­ский му­зей народного искусства (1945 год), «Ре­ми­хио Крес­по То­раль» (1947 год; со­б­ра­ние ис­то­рических до­ку­мен­тов), современного искусства (1981 год; зда­ние 1876 года), куль­ту­ры або­ри­ге­нов, «Агу­стин Лан­ди­вар» (ар­хео­ло­гическая кол­лек­ция), ме­ди­ци­ны и др.; Му­зей меж­аме­ри­кан­ско­го цен­тра тра­диционного искусства. В 1993 году про­во­ди­лись мат­чи Куб­ка Аме­ри­ки на «Эс­та­дио Але­хан­д­ро Сер­ра­но Аги­лар» (22 тысячи мест).

Пред­при­ятия пи­ще­вой, тек­стиль­ной промышленности. Кус­тар­ное про­изводство со­ло­мен­ных шляп, ке­ра­мической по­су­ды, из­де­лий из мра­мо­ра, юве­лир­ных ук­ра­ше­ний и др.

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