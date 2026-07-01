КУЭНКА, ЭКВАДОР
КУЭНКА, ЭКВАДОР - Город на юге Эквадора, административный центр провинции Асуай.
Население 323 тысяч человек (2009 год; третий по численности жителей город страны после Гуаякиля и Кито). Расположен в межгорной долине Анд, на высоте около 2600 м. Через Куэнку проходит Панамериканское шоссе. Аэропорт.
Куэнка основана в 1557 году испанским исследователем Х. Р. Давалосом на месте города инков Томебамба, разрушенного в 1531/1532 году в ходе войны между претендентами на инкский престол Уаскаром и Атауальпой. Назван по одноимённому городу в Испании. В 1822-1830 годах в составе Великой Колумбии, с 1824 года столица провинции Асуай. С 1830 года в Эквадоре. Город строился по регулярному плану и частично сохранил структуру колониального периода; современный облик получил в XVIII-XIX веках.
Среди памятников культовой архитектуры: Старый собор (Эль-Саграрио; строился с 1557 года, перестройки XIX-XX веков) и Новый кафедральный собор Непорочного зачатия (1885-1968 годы; архитектор Х.Б. Штиле); церкви Сан-Блас (XVI век, реконструкция XX века), Дель-Кармен-де-ла-Асунсьон (1682-1730 годы), Сан-Себастьян (XVII век), Санто-Доминго (1-я половина XX века); монастыри Непорочного зачатия (строился с 1599 года; церковь Де-лас-Мадрес-Консептас; музей религиозного искусства), Ла-Мерсед. Среди других архитектурных памятников - здания гостиницы для приезжающих торговцев (конец XVIII века), семинарии (1867 год), паломнического дома (1875-1920 годы), мэрии (1922-1926 годы). Исторический центр Куэнки включён в список Всемирного наследия.
Университет Куэнки (1867 год), Университет провинции Асуай (1968 год, современный статус с 1990 года), Политехнический университет (1994 год), Католический университет (1970 год, негосударственный вуз), кампусы ряда университетов Эквадора. Консерватория. Панамериканская библиотека (1912 год), Муниципальная библиотека (1927 год), Библиотека национальных писателей «Висенто Солано» (1929 год). Музеи: Центрального банка Эквадора (Национальный этнографический; основан в 1979 году при местном отделении банка), Асуайский музей народного искусства (1945 год), «Ремихио Креспо Тораль» (1947 год; собрание исторических документов), современного искусства (1981 год; здание 1876 года), культуры аборигенов, «Агустин Ландивар» (археологическая коллекция), медицины и др.; Музей межамериканского центра традиционного искусства. В 1993 году проводились матчи Кубка Америки на «Эстадио Алехандро Серрано Агилар» (22 тысячи мест).
Предприятия пищевой, текстильной промышленности. Кустарное производство соломенных шляп, керамической посуды, изделий из мрамора, ювелирных украшений и др.