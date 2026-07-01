КУЭНКА
КУЭНКА - город в центральной части Испании, в автономной области Кастилия-Ла-Манча. Административный центр провинции Куэнка.
Население 54,3 тысячи человек (2009 год). Расположен на реке Хукар. Железнодорожная станция.
Куэнка известна со 2-й половины VIII века как крепость мусульман. В 1177 году отвоёвана королём Кастилии Альфонсо VIII, который даровал Куэнке фуэро. С 1183 года центр епископства. Статус города с 1257 года. До конца XVII века крупный центр текстильного производства. Во время войны за Испанское наследство Куэнка на короткое время захвачена англичанами (1706 год). В 1810 году сожжена французами, в 1874 году частично разрушена карлистами.
В городе сохранились: фрагменты арабской крепостной стены с входной аркой Бесудо; башни - Мангана (сторожевая), Сан-Хуан; висячие дома Касас-Кольгадас с деревянными балконами [XIV век, ныне в двух из них находится Музей абстрактного искусства (1966 год)]; здание мэрии (XVIII век). Среди культовых построек - кафедральный собор XIII века [первая постройка в готическом стиле в Испании: трифорий (XV век), алтарь, решётки и капелла рыцарей (все XVI век), зал капитула (Музей предметов религиозного искусства XVI века), сакристия (работы Эль Греко), византийский реликварий XIV века и др.]; церковь Сан-Мигель (конец XIII века, реконструкция XVIII века, реставрация XX века).
Монастыри: Сан-Пабло (середина XVI века, поздние перестройки), де-лас-Петрас (церковь XVI века, перестроена в XVIII веке), францисканский (XVI век). Исторические здания Куэнки включены в список Всемирного наследия. Музеи: епархиальный, археологический (1963 год), науки (1999 год). Факультеты Университета Кастилии-Ла-Манча: социальных наук, изящных искусств, педагогических и гуманитарных наук.