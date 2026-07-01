КУЭНКА

КУЭНКА - го­род в центральной час­ти Ис­па­нии , в ав­то­ном­ной области Кас­ти­лия-Ла-Ман­ча. Административный центр провинции Ку­эн­ка.

Население 54,3 тысячи человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на реке Ху­кар. Железнодорожная стан­ция.

Куэнка из­вест­на со 2-й половины VIII века как кре­пость му­суль­ман. В 1177 году от­воё­ва­на ко­ро­лём Кас­ти­лии Аль­фон­со VIII , ко­то­рый да­ро­вал Куэнке фу­эро. С 1183 года центр епи­скоп­ст­ва. Ста­тус го­ро­да с 1257 года. До конца XVII века круп­ный центр тек­стиль­но­го про­изводства. Во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во Куэнка на ко­рот­кое вре­мя за­хва­че­на анг­ли­ча­на­ми (1706 год). В 1810 году со­жже­на фран­цу­за­ми, в 1874 году час­тич­но раз­ру­ше­на кар­ли­ста­ми.

В го­ро­де со­хра­ни­лись: фраг­мен­ты арабской кре­по­ст­ной сте­ны с вход­ной ар­кой Бе­су­до; баш­ни - Ман­га­на (сто­ро­же­вая), Сан-Ху­ан; ви­ся­чие до­ма Ка­сас-Коль­га­дас с де­ревянными бал­ко­на­ми [XIV век, ны­не в двух из них на­хо­дит­ся Му­зей аб­ст­ракт­но­го искусства (1966 год)]; зда­ние мэ­рии (XVIII век). Сре­ди куль­то­вых по­стро­ек - ка­фед­раль­ный со­бор XIII века [пер­вая по­строй­ка в го­тическом сти­ле в Ис­па­нии: три­фо­рий (XV век), ал­тарь, ре­шёт­ки и ка­пел­ла ры­ца­рей (все XVI век), зал ка­пи­ту­ла (Му­зей пред­ме­тов ре­лигиозного искусства XVI века), сак­ри­стия (ра­бо­ты Эль Гре­ко ), ви­зантийский ре­ли­к­ва­рий XIV века и др.]; церковь Сан-Ми­гель (конец XIII века, ре­кон­ст­рук­ция XVIII века, рес­тав­ра­ция XX века).

Мо­на­сты­ри: Сан-Паб­ло (середина XVI века, позд­ние пе­ре­строй­ки), де-лас-Пет­рас (цер­ковь XVI века, пе­ре­строе­на в XVIII веке), фран­ци­скан­ский (XVI век). Ис­то­рические зда­ния Куэнки вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Му­зеи: епар­хи­аль­ный, ар­хео­ло­ги­че­ский (1963 год), нау­ки (1999 год). Фа­куль­те­ты Университета Кас­ти­лии-Ла-Ман­ча: со­ци­аль­ных на­ук, изящ­ных ис­кусств, пе­да­го­гических и гу­ма­ни­тар­ных на­ук.

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