КУЭН-ХЕДЕРВАРИ КАРОЙ
КУЭН-ХЕДЕРВАРИ КАРОЙ - граф, венгерский государственный и политический деятель.
Из аристократической семьи крупных землевладельцев, до 1874 года носил фамилию Куэн, затем унаследовал титул Хедервари. С 1875 года депутат венгерского парламента от Либеральной партии, сторонник системы австро-венгерского дуализма. В 1882-1883 годах занимал пост феишпана комитата Дьёр. В 1883-1903 годах министр при особе венгерского короля (австрийский император Франц Иосиф I) и бан Хорватии, Славонии и Далмации.
27 июля - 3 ноября 1903 года Куэн-Хедервари занимал пост премьер-министра Венгрии, министра внутренних дел и министра без портфеля при особе короля. В правительстве И. Тисы (1903-1905 годы) сохранил пост министра без портфеля, 18 июня 1905 года добровольно ушёл в отставку. 17 января 1910 года Куэн-Хедервари вновь было поручено сформировать правительство, несмотря на отсутствие парламентского большинства.
Поддерживал силовые методы борьбы с народными волнениями и парламентской оппозицией, предлагавшиеся Тисой. 22 апреля 1912 года подал в отставку из-за разногласий с Государственным собранием Венгрии по вопросам финансирования армии и ВМФ, реформы избирательной системы и др. Оставив пост премьер-министра, вместе с Тисой основал Национальную партию труда.