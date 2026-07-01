КУЭН-ХЕДЕРВАРИ КАРОЙ

КУЭН-ХЕДЕРВАРИ КАРОЙ - граф , венгерский государственный и политический деятель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи круп­ных зем­ле­вла­дель­цев, до 1874 года но­сил фа­ми­лию Ку­эн, за­тем унас­ле­до­вал ти­тул Хе­дер­ва­ри. С 1875 года депутат венгерского пар­ла­мен­та от Ли­бе­раль­ной пар­тии, сто­рон­ник сис­те­мы ав­ст­ро-венгерского дуа­лиз­ма. В 1882-1883 годах за­ни­мал пост фе­иш­па­на ко­ми­та­та Дьёр. В 1883-1903 годах министр при осо­бе венгерского ко­ро­ля (австрийский император Франц Ио­сиф I) и бан Хор­ва­тии, Сла­во­нии и Дал­ма­ции.

27 июля - 3 ноября 1903 года Куэн-Хедервари за­ни­мал пост пре­мьер-министра Венг­рии, министра внутренних дел и министра без порт­фе­ля при осо­бе ко­ро­ля. В пра­ви­тель­ст­ве И. Ти­сы (1903-1905 годы) со­хра­нил пост министра без порт­фе­ля, 18 июня 1905 года доб­ро­воль­но ушёл в от­став­ку. 17 января 1910 года Куэн-Хедервари вновь бы­ло по­ру­че­но сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во, не­смот­ря на от­сут­ст­вие пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва.

Под­дер­жи­вал си­ло­вые ме­то­ды борь­бы с народными вол­не­ния­ми и пар­ла­мент­ской оп­по­зи­ци­ей , пред­ла­гав­шие­ся Ти­сой. 22 апреля 1912 года по­дал в от­став­ку из-за раз­но­гла­сий с Государственным со­б­ра­ни­ем Венг­рии по во­про­сам фи­нан­си­ро­ва­ния ар­мии и ВМФ, ре­фор­мы из­би­ра­тель­ной сис­те­мы и др. Ос­та­вив пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра, вме­сте с Ти­сой ос­но­вал Национальную пар­тию тру­да.