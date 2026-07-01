КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена.

Образование:

1979–1984 гг. – исторический факультет Ленинградского государственного университета, кафедра истории Древней Греции и Рима, диплом с отличием

1986–1990 гг. – аспирантура кафедры истории Древней Греции и Рима Ленинградского государственного университета

1990 г. – защита кандидатской диссертации по теме: «Чрезвычайные полномочия римских полководцев как источник императорской власти в Риме» в диссертационном совете Ленинградского государственного университета

2006­–2008 гг. – докторантура по кафедре истории древней Греции и Рима исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

2009 г. – защита докторской диссертации по теме «Народный суд и афинская демократия» в диссертационном совете Д 212.199.06 при РГПУ им. А.И. Герцена.

Карьера:

с 1 июня 2009 г. по настоящее время – заведующая кафедрой всеобщей истории

февраль 2012 г. – присвоение ученого звания профессора по кафедре всеобщей истории

2002 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре всеобщей истории

1996 – 2009 – доцент кафедры всеобщей истории факультета социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена

1990 – 2003 гг. – учитель латинского языка в Санкт-Петербургской классической гимназии № 610 (в отдельные годы преподавала также историю и древнегреческий язык)

1987-1989 гг. – преподаватель латинского языка в ЛГСМИ им. И.И. Мечникова

1986-1987 гг. – учитель истории (школа 336)