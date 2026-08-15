КУДРЯВЦЕВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Кудрявцев, Пётр Николаевич (04[16].08.1816, Москва — 18[30].01.1858, Москва) — российский историк, литературный критик и писатель.

Из семьи священника. Окончил Московскую духовную семинарию (1836) и философский факультет Московского университета (1840). Ученик Т. Н. Грановского .

Будучи студентом, сотрудничал в «Русском инвалиде» и «Отечественных записках» (под псевдонимом А. Н. (Нестроев)). Познакомился с В. Г. Белинским .

С 1843 — в научной заграничной командировке, изучал памятники искусства Зап. Европы. В 1850 защитил магистерскую диссертацию по всеобщей истории «Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим», проанализировал процесс «жизненности» лангобардского начала в Италии, зарождение итальянской национальности, отношения династии Каролингов к папству. С апреля 1851 экстраординарный, с 1855 — ординарный профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Московского университета. Одновременно в 1848—1853 преподавал в Институте для обер-офицерских сирот. С 1856 — один из редакторов «Русского вестника». Архив К. хранится в библиотеке МГУ.

Соч.: Лекции. Сочинения. Избранное. М., 1991.

Лит.: Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Московские профессора XVIII — начала XX веков. Гуманитарные и общественные науки. М., 2006; Галахов А. Д. Воспоминания о Кудрявцеве // Русский вестник. 1858. № 4; Герье В. И. Кудрявцев в его учено-литературных трудах // Вестник Европы. 1887. № 9—10.