КУДРЯШОВ (КУДРЯШЁВ) ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Живописец, график, сценограф.

Родился 20 сентября (2 октября) 1896 года в с. Троицкое Калужской губернии.

В 1911 году Кудряшов начал получать художественное образование в Строгановском центральном художественно-промышленном училище (СЦХПУ). Затем, с 1912-го по 1917 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), его учителями были Н.А. Касаткин, П.В. Кузнецов. В 1919 году обучался у К.С. Малевича во Вторых Государственных Свободных художественных мастерских (II ГСХМ). В эти годы молодой художник активно пробует себя в различных сферах изобразительного искусства: создает проекты декоративных конструкций для оформления московской городской среды к годовщинам Октябрьской революции (конструкции на автомобилях). В 1917 году он создал свои первые абстрактные рисунки, выполненные в кубоконструктивистской манере ("Часы", "Движение мотика", "Гермес и Дионис"). Кроме того, по чертежам сына Кудряшов-отец, работавший конструктором у К.Э. Циолковского, создавал модели ракет. Во многом эта связь с проектами космических полетов повлияла на мировоззрение художника. Идеи проникновения человека в космос пронизывают его творчество с самых ранних этапов.

В 1920 году Кудряшов был командирован в Оренбург, где начал работать инструктором-преподавателем Оренбургских Государственных Свободных художественных мастерских (ГСХМ). Тогда же Оренбург посетили Малевич и Эль Лисицкий, их целью было создать там филиал УНОВИСа - художественного объединения "Утвердители нового искусства", зародившегося в Витебске. Этот филиал и возглавил И.А. Кудряшов. К этой деятельности он подошел со всей ответственностью, ведя интенсивную переписку с "центром" в Витебске и во всем советуясь с Малевичем. Кудряшов реорганизовал систему обучения в Оренбургском художественном институте, заменив индивидуальные мастерские художников на объединенную коллективную мастерскую. Далеко не все преподаватели поддерживали эти новаторства, однако, вокруг Кудряшова сложился круг единомышленников, в число которых входили его жена - художница Н.К. Тимофеева и художник-авангардист С.И. Калмыков.

В начале 1921 года работы Кудряшова, Тимофеевой и Калмыкова экспонировались на Первой Государственной выставке картин в Оренбурге, давая публике представление о том, как утверждается в городе "новое искусство". В эти годы Кудряшов, работая в контакте с Л. Лисицким, экспериментировал с объемно-пространственными построениями ("Контррельеф", 1920), изучал принципы сечения красок и преломления света в живописи. Вскоре после приезда в Оренбург Кудряшов создал обширную живописную и графическую серию "Космос" или "Рождение солнца. Полет" - самую раннюю из его ярчайших "космистских" работ.

Наиболее значительной работой оренбургского периода Кудряшова являются эскизы оформления Городского (Первого советского) театра, созданные им в начале 1920 года. Этот проект стал одним из самых значительных примеров использования супрематического метода в реальной среде. В своем письме в Витебск от 13 марта 1920 года Кудряшов объяснял стоявшую перед ним задачу: показать, что "беспредметное построение может быть и декоративной утилитарной формой". Проект Кудряшова - это проект "красного театра": в основе росписей потолка, плафона, занавеса, трех ярусов театра лежит красный цвет, красная форма, к которой добавлялись формы, выполненные в контрастных цветах. Эскизы Кудряшова были одобрены жюри конкурса Художественного подотдела Наркомпроса, приобретены им и экспонировались на выставке в Оренбурге в 1921 году. Для выставок Кудряшов выполнил часть эскизов в масле: "Общая схема росписи Первого советского театра", "Занавес" (обе 1920), а также в графике: "Три яруса", "Плафон фойе", "Боковая стена фойе" (все 1920).

В 1921 году художник вернулся в Москву, где принял участие в оформлении клуба политэмигрантов. В Москве художник активно выставлял свои работы: он участник выставок Московского товарищества художников в ИНХУКе (Институт художественной культуры) в 1921 году, выставки клуба им. Сезанна при ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-технические мастерские), а также Первой русской художественной выставки, прошедшей в 1922 году в Берлине.

Кудряшов сотрудничал с такими художниками как Г.Г. Клуцис, С.Я. Сенькин, И.В. Клюн. Испытывая сильное влияние конструктивизма на свое творчество, он остался верен станковизму и абстрактному геометризму в собственном "космическом" изводе, в котором тема полетов в космическое пространство получила пластическое решение.

В 1925 году Кудряшов стал членом художественного "Общества станковистов" (ОСТ). На выставках этого движения он представил свои серии ""Конструкции прямолинейного движения" (1923-1925), "Конструкции криволинейного движения" (1924-1925), "Пространственная живопись" (1925-1926), "Динамика в пространстве" (1925-1926), "Рождение планеты" (1927-1928). Построения Кудряшова были пронизаны вихреобразным движением: спирали, воронки и круги "взрывают" пространство его работ. Подобные композиционные решения также были связаны с теоретической платформой "космизма". Как писал сам Кудряшов, "исследуя супрематическую форму в движении, приходим к решению, что движение по прямой к какой-нибудь планете не может быть побеждено иначе, как через кольцеобразное движение промежуточных супрематических спутников, которые образуют прямую линию колец от спутника к спутнику".

Главным стремлением Кудряшова было объединить в своем творчестве абстрактность, отвлеченность беспредметной живописи с реальным пространством, вывести искусство из теоретической в практическую плоскость: "Живопись в той форме, в какой она определилась в моей работе, перестает быть отвлеченной цветоформальной конструкцией, становясь реалистическим выражением современного восприятия пространства".

В 1931 году И.А. Кудряшов стоял у истоков художественного объединения "Изобригада", отколовшегося от ОСТ (просуществовало до 1932 года). Он также был членом Московского союза художников (МОСХ), но в 1939 году был исключен за формализм. В годы Великой Отечественной войны был призван на фронт, получил инвалидность. В послевоенные годы зарабатывал на жизнь оформительским трудом. В годы триумфа советской космонавтики, в 1962 году, написал заявление о восстановлении членства в МОСХ, ссылаясь на то, что его работы всегда имели "космическое содержание". В конце жизни художник создал множество цветовых вариантов собственных графических набросков 1920-х, работал над абстрактными акварелями и коллажами.

Умер Иван Алексеевич Кудряшов 30 августа 1972 года в Москве.