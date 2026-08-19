КУЧУМ

КУЧУМ - хан Сибирского ханства.

Из ди­на­стии Джу­чи­дов . Сын сул­та­на Мур­та­зы, вла­дев­ше­го ко­чевь­я­ми в Северном При­ара­лье в ка­че­ст­ве на­ме­ст­ни­ка узбекских Шей­ба­ни­дов. Вос­пи­ты­вал­ся при дво­ре но­гай­ско­го бия Шейх-Ма­мая бин Му­сы (ру­беж 1530-40-х годов - 1549 год), не­дол­го уп­рав­лял башкирскими зем­ля­ми.

Около 1555 года вме­сте с от­цом и стар­шим бра­том Ах­мед-Ги­ре­ем при под­держ­ке бу­хар­ско­го Аб­дул­лы-ха­на II всту­пил в борь­бу с пред­ста­ви­те­ля­ми ди­на­стии Тай­бу­ги­дов Еди­гер-бе­ком и Бек­бу­ла­том. Кучум победил их и в 1563-1564 годах пра­вил Си­бир­ским хан­ст­вом со­вме­ст­но с от­цом, а в 1564-1568 годах - вме­сте с Ах­мед-Ги­ре­ем. Кучум на­са­ж­дал ис­лам в сво­их но­вых вла­де­ни­ях, для че­го при­гла­сил ту­да несколько ду­хов­ных мис­сий из Средней Азии.

В на­ча­ле сво­его прав­ле­ния Кучум под­твер­дил дан­ничные обя­за­тель­ст­ва пе­ред рус. пра­ви­тель­ст­вом и до 1571 года пла­тил ясак в раз­ме­ре 1 тысячи со­бо­лей. При этом за­ви­си­мость Си­бир­ско­го хан­ст­ва от Русского государства но­си­ла ус­лов­ный ха­рак­тер. В 1573 году Кучум на­пра­вил в При­ка­мье вой­ска сво­его пле­мян­ни­ка Ма­мет­ку­ла (Му­хам­ме­да Ку­ли) и с это­го вре­ме­ни за­нял вра­ж­деб­ную по от­но­ше­нию к Русскому государству по­зи­цию. В 1582 году, вско­ре по­сле на­ча­ла по­хо­да Ер­ма­ка Ти­мо­фее­ви­ча в Си­бирь, Кучум был раз­бит в сра­же­нии на Чу­ва­ше­вом мы­се в устье реки То­бол, близ сто­ли­цы хан­ст­ва Ис­кер (Каш­лы­ка), и бе­жал, по­сле че­го ко­че­вал по бе­ре­гам рек Омь и Та­ра, в Ба­ра­бин­ских сте­пях, про­дол­жая борь­бу с ка­за­ка­ми. Важ­ной при­чи­ной по­ра­же­ния ста­ло то, что Кучум был ос­тав­лен многими вас­саль­ны­ми ос­тяц­ки­ми и татарскими вла­де­те­ля­ми. В августе 1585 года в устье реки Ва­гай Кучум на­пал на от­ряд Ер­ма­ка Ти­мо­фее­ви­ча , ис­тре­бив часть ка­заков; при этом сам Ер­мак Ти­мо­фее­вич был убит.

По­сле это­го Ис­кер за­нял стар­ший сын ха­на Али. Вско­ре, од­на­ко, там ут­вер­дил­ся бек Са­ид Ах­мед (Сейид-Ах­мад-бек, Сей­дяк) из ди­на­стии Тай­бу­ги­дов, на несколько лет (до 1587 года) став­ший но­вым про­тив­ни­ком Кучума и его род­ст­вен­ни­ков. До кон­ца жиз­ни Кучум пред­при­ни­мал на­бе­ги на русские ясач­ные во­лос­ти, при­чём несколько раз поч­ти до­хо­дил до То­боль­ска. ЦарьФё­дор Ива­но­вич че­рез по­пав­ших в плен сы­на Кучума Абу-ль-Хай­ра и Ма­мет­ку­ла пе­ре­да­вал ха­ну пред­ложе­ния о пе­ре­хо­де на сто­ро­ну Мо­ск­вы при ус­ло­вии вы­пла­ты ему щед­ро­го жа­ло­ванья, пе­ре­да­чи в дер­жа­ние го­ро­дов и во­лос­тей, а так­же за­кре­п­ле­ния за ним вла­де­ния Си­бир­ским юр­том на пра­вах вас­са­ла. Кучум от­вер­гал эти ус­ло­вия, но, по неко­то­рым све­де­ни­ям, в 1593-1594 годы не от­ка­зы­вал­ся от за­клю­че­ния ми­ра с Русским государством.

20 августа 1598 года на озере Зай­сан Кучум по­тер­пел окон­ча­тель­ное по­ра­же­ние от тар­ско­го пись­мен­но­го го­ло­вы А. М. Во­ей­ко­ва, ли­шив­шись не­сколь­ких сот вои­нов, де­сят­ков кня­зей и мурз, многих близ­ких род­ст­вен­ни­ков (боль­шин­ст­во по­след­них ока­за­лось в рус. пле­ну и бы­ло дос­тав­ле­но в Мо­ск­ву), и бе­жал к кал­мы­кам (по другим вер­си­ям, к но­га­ям или ман­гы­там), ко­то­рые, по всей ви­ди­мо­сти, его умерт­ви­ли. Пре­да­ния о Кучуме и его борь­бе с Ер­ма­ком Ти­мо­фее­ви­чем на­шли ши­ро­кое от­ра­же­ние в русских ле­то­пи­сях и эпических про­из­ве­де­ни­ях та­тар си­бир­ских и си­бир­ских ка­за­ков.

Но­ми­наль­но Кучуму в ка­че­ст­ве ха­на Си­бир­ско­го хан­ст­ва на­сле­до­вал его стар­ший сын Али [около 1560 года - 27 октября 1647 года], ко­то­рый, про­дол­жая борь­бу с рус­ски­ми, был вы­ну­ж­ден ко­че­вать по не­за­се­лён­ным тер­ри­то­ри­ям Западной Си­би­ри. В 1601 году Али про­воз­гла­сил се­бя ха­ном; в 1608 году за­хва­чен в плен, жил под над­зо­ром в Яро­слав­ле и Во­ло­где, с 1641 в Ка­си­мо­ве.

Дополнительная литература:

Си­ня­ев В. С. Окон­ча­тель­ный раз­гром Ку­чу­ма на Оби в 1598 г. // Во­про­сы гео­гра­фии Си­би­ри. Томск, 1951 год. Сб. 2

Бах­ру­шин С. В. На­уч­ные тру­ды. М., 1955 год. Т. 3. Ч. 1-2

Пре­об­ра­жен­ский А. А.Урал и За­пад­ная Си­бирь в кон­це XVI - на­ча­ле XVIII в. М., 1972 год

Скрын­ни­ков Р. Г. Си­бир­ская экс­пе­ди­ция Ер­ма­ка. 2-е изд. Но­во­сиб., 1986 год

Аб­ди­ров М. Хан Ку­чум: из­вест­ный и не­из­вест­ный. Ал­ма­ты, 1996 год

Не­сте­ров А. Г. До­ку­мен­ты Си­бир­ских Шей­ба­ни­дов // Ар­хив­ное де­ло на Ура­ле: Ис­то­рия, тра­ди­ции, пер­спек­ти­вы. Ека­те­рин­бург, 1996 год

он же. Ди­на­стия Си­бир­ских Шей­ба­ни­дов // Тюрк­ские на­ро­ды: Ма­те­риа­лы V-го Си­бир­ско­го сим­по­зиу­ма «Куль­тур­ное на­сле­дие на­ро­дов За­пад­ной Си­би­ри». То­больск; Омск, 2002 год