КУЧУМ
КУЧУМ - хан Сибирского ханства.
Из династии Джучидов. Сын султана Муртазы, владевшего кочевьями в Северном Приаралье в качестве наместника узбекских Шейбанидов. Воспитывался при дворе ногайского бия Шейх-Мамая бин Мусы (рубеж 1530-40-х годов - 1549 год), недолго управлял башкирскими землями.
Около 1555 года вместе с отцом и старшим братом Ахмед-Гиреем при поддержке бухарского Абдуллы-хана II вступил в борьбу с представителями династии Тайбугидов Едигер-беком и Бекбулатом. Кучум победил их и в 1563-1564 годах правил Сибирским ханством совместно с отцом, а в 1564-1568 годах - вместе с Ахмед-Гиреем. Кучум насаждал ислам в своих новых владениях, для чего пригласил туда несколько духовных миссий из Средней Азии.
В начале своего правления Кучум подтвердил данничные обязательства перед рус. правительством и до 1571 года платил ясак в размере 1 тысячи соболей. При этом зависимость Сибирского ханства от Русского государства носила условный характер. В 1573 году Кучум направил в Прикамье войска своего племянника Маметкула (Мухаммеда Кули) и с этого времени занял враждебную по отношению к Русскому государству позицию. В 1582 году, вскоре после начала похода Ермака Тимофеевича в Сибирь, Кучум был разбит в сражении на Чувашевом мысе в устье реки Тобол, близ столицы ханства Искер (Кашлыка), и бежал, после чего кочевал по берегам рек Омь и Тара, в Барабинских степях, продолжая борьбу с казаками. Важной причиной поражения стало то, что Кучум был оставлен многими вассальными остяцкими и татарскими владетелями. В августе 1585 года в устье реки Вагай Кучум напал на отряд Ермака Тимофеевича, истребив часть казаков; при этом сам Ермак Тимофеевич был убит.
После этого Искер занял старший сын хана Али. Вскоре, однако, там утвердился бек Саид Ахмед (Сейид-Ахмад-бек, Сейдяк) из династии Тайбугидов, на несколько лет (до 1587 года) ставший новым противником Кучума и его родственников. До конца жизни Кучум предпринимал набеги на русские ясачные волости, причём несколько раз почти доходил до Тобольска. ЦарьФёдор Иванович через попавших в плен сына Кучума Абу-ль-Хайра и Маметкула передавал хану предложения о переходе на сторону Москвы при условии выплаты ему щедрого жалованья, передачи в держание городов и волостей, а также закрепления за ним владения Сибирским юртом на правах вассала. Кучум отвергал эти условия, но, по некоторым сведениям, в 1593-1594 годы не отказывался от заключения мира с Русским государством.
20 августа 1598 года на озере Зайсан Кучум потерпел окончательное поражение от тарского письменного головы А. М. Воейкова, лишившись нескольких сот воинов, десятков князей и мурз, многих близких родственников (большинство последних оказалось в рус. плену и было доставлено в Москву), и бежал к калмыкам (по другим версиям, к ногаям или мангытам), которые, по всей видимости, его умертвили. Предания о Кучуме и его борьбе с Ермаком Тимофеевичем нашли широкое отражение в русских летописях и эпических произведениях татар сибирских и сибирских казаков.
Номинально Кучуму в качестве хана Сибирского ханства наследовал его старший сын Али [около 1560 года - 27 октября 1647 года], который, продолжая борьбу с русскими, был вынужден кочевать по незаселённым территориям Западной Сибири. В 1601 году Али провозгласил себя ханом; в 1608 году захвачен в плен, жил под надзором в Ярославле и Вологде, с 1641 в Касимове.
Дополнительная литература:
Синяев В. С. Окончательный разгром Кучума на Оби в 1598 г. // Вопросы географии Сибири. Томск, 1951 год. Сб. 2
Бахрушин С. В. Научные труды. М., 1955 год. Т. 3. Ч. 1-2
Преображенский А. А.Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII в. М., 1972 год
Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. 2-е изд. Новосиб., 1986 год
Абдиров М. Хан Кучум: известный и неизвестный. Алматы, 1996 год
Нестеров А. Г. Документы Сибирских Шейбанидов // Архивное дело на Урале: История, традиции, перспективы. Екатеринбург, 1996 год
он же. Династия Сибирских Шейбанидов // Тюркские народы: Материалы V-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск; Омск, 2002 год