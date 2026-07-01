КУЧУК-ТЕПЕ

КУЧУК-ТЕПЕ - го­ро­ди­ще конца Х-V веков до нашей эры в Северной Бак­трии.

От­кры­то Л. И. Аль­бау­мом в 1962 году; рас­коп­ки его же в 1968-1969 годах, А. А. Ас­ка­ро­ва в 1977-1979 годах, Ш. Б. Шай­дул­лае­ва в 1984 году. Вклю­ча­ет пря­мо­уголь­ную в пла­не кре­пость на гли­ня­ной плат­фор­ме высоте 4 метра, ок­ру­жён­ную по­се­ле­ни­ем (об­щая площадь 8 гектаров). Пол­но­стью изу­че­на центральная часть по­се­ле­ния. Вы­де­ле­но 5 стро­ительных го­ри­зон­тов и 4 жи­лых пе­рио­да.

В пе­ри­од I (в рам­ках конца Х-VIII веков до нашей эры; 2 стро­ительного пе­рио­да) ук­ре­п­лён­ная часть пред­став­ля­ла со­бой боль­шой дом, пер­во­на­чаль­но из ан­фи­ла­ды ком­нат, в од­ной из них за­фик­си­ро­ва­ны ос­тат­ки оча­га. По­сте­пен­но комп­лекс рас­ши­рял­ся в восточнои и южном на­прав­ле­ни­ях, по­ме­ще­ния пе­ре­пла­ни­ро­ва­лись. Для ке­ра­мического ком­плек­са ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние леп­ной по­су­ды (75%) с боль­шим ко­ли­че­ством при­ме­сей (в том числе ор­га­ни­че­ских) в тес­те; в основном горш­ки и по­лу­сфе­рические мис­ки; часть леп­ной по­су­ды име­ет рос­пись крас­ной или бу­рой крас­кой по свет­ло­му фо­ну, пре­об­ла­да­ет гео­мет­рический ор­на­мент (тре­уголь­ни­ки, «зуб­цы», пря­мо­уголь­ни­ки, ром­бы) по вен­чи­ку.

В пе­ри­од II (конец VIII-VII веков до нашей эры) пе­ред вхо­дом с восточной сто­ро­ны поя­вил­ся не­боль­шой от­кры­тый дво­рик; при­страи­ва­ют­ся но­вые по­ме­ще­ния (ав­то­ры рас­ко­пок вы­де­ля­ют внут­ри ук­ре­п­ле­ния 3 хо­зяй­ст­вен­но-жи­лых ком­плек­са); стро­ит­ся ещё од­на сте­на, ино­гда вплот­ную к пре­ды­ду­щей. Леп­ны­ми бы­ли толь­ко ку­хон­ные со­су­ды; пре­об­ла­да­ют ци­лин­д­ро­ко­нические или би­ко­нические фор­мы с ото­гну­тым (в про­фи­ле крюч­ко­вид­ным или клю­во­вид­ным) вен­чи­ком.

В пе­ри­од III (конец VII-VI века до нашей эры) пло­щадь центрального ком­плек­са про­дол­жа­ла уве­ли­чи­вать­ся; соз­да­ёт­ся по­ме­ще­ние, трак­туе­мое как куль­то­вое (его сте­ны бы­ли об­ма­за­ны као­ли­но­вой гли­ной, за­гла­жен­ной до зер­каль­но­го бле­ска; в цен­тре на­хо­дил­ся очаг, в южной сте­не - пря­мо­уголь­ная ни­ша, окон­ту­рен­ная гли­ня­ным бор­дю­ром); воз­во­дит­ся но­вая внеш­няя сте­на. У со­су­дов ис­че­за­ет крюч­ко­вид­ный про­филь вен­чи­ка, пре­об­ла­да­ют вен­чи­ки в ви­де ши­ро­ко­го уп­ло­щён­но­го ва­ли­ка - «во­рот­нич­ка»; про­цент леп­ной по­су­ды не­зна­чи­те­лен.

Пе­ри­од IV (конец VI - V века до нашей эры; пла­ни­ров­ка чи­та­ет­ся пло­хо) свя­зы­ва­ют со вре­ме­нем за­пус­те­ния центрального ком­плек­са; боль­шин­ст­во по­ме­ще­ний име­ют, су­дя по на­ход­кам, хо­зяйственное на­зна­че­ние. У со­су­дов по­яв­ля­ет­ся крас­ный или ро­зо­вый ан­гоб; пре­об­ла­да­ют бо­лее сгла­жен­ные вен­чи­ки, имею­щие вид ши­ро­ко­го ман­же­та.

Сре­ди на­хо­док - брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел (для пе­рио­дов I и II ха­рак­тер­ны лис­то­вид­ные двух­ло­па­ст­ные втуль­ча­тые; с пе­рио­да III по­яв­ля­ют­ся трёх­ло­па­ст­ные че­реш­ко­вые), ору­дия (в том числе фраг­мен­ты брон­зо­вых сер­пов), ка­мен­ные зер­но­тёр­ки. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот с пре­об­ла­да­ни­ем пер­во­го, осо­бен­но на за­клю­чит. эта­пах, сви­нья, ло­шадь). По мне­нию Аль­бау­ма и Ас­ка­ро­ва, Кучук-Тепе - ук­реплён­ный дом, где жи­ла се­мья во­ж­дя. А. С. Са­гдул­ла­ев срав­ни­ва­ет Кучук-Тепе с другими сель­ски­ми усадь­ба­ми это­го вре­ме­ни в Северной Бак­трии и пред­ла­га­ет счи­тать его ря­до­вым жи­ли­щем боль­ше­се­мей­ной об­щи­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)