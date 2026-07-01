КУЧУК-ТЕПЕ
КУЧУК-ТЕПЕ - городище конца Х-V веков до нашей эры в Северной Бактрии.
Открыто Л. И. Альбаумом в 1962 году; раскопки его же в 1968-1969 годах, А. А. Аскарова в 1977-1979 годах, Ш. Б. Шайдуллаева в 1984 году. Включает прямоугольную в плане крепость на глиняной платформе высоте 4 метра, окружённую поселением (общая площадь 8 гектаров). Полностью изучена центральная часть поселения. Выделено 5 строительных горизонтов и 4 жилых периода.
В период I (в рамках конца Х-VIII веков до нашей эры; 2 строительного периода) укреплённая часть представляла собой большой дом, первоначально из анфилады комнат, в одной из них зафиксированы остатки очага. Постепенно комплекс расширялся в восточнои и южном направлениях, помещения перепланировались. Для керамического комплекса характерно преобладание лепной посуды (75%) с большим количеством примесей (в том числе органических) в тесте; в основном горшки и полусферические миски; часть лепной посуды имеет роспись красной или бурой краской по светлому фону, преобладает геометрический орнамент (треугольники, «зубцы», прямоугольники, ромбы) по венчику.
В период II (конец VIII-VII веков до нашей эры) перед входом с восточной стороны появился небольшой открытый дворик; пристраиваются новые помещения (авторы раскопок выделяют внутри укрепления 3 хозяйственно-жилых комплекса); строится ещё одна стена, иногда вплотную к предыдущей. Лепными были только кухонные сосуды; преобладают цилиндроконические или биконические формы с отогнутым (в профиле крючковидным или клювовидным) венчиком.
В период III (конец VII-VI века до нашей эры) площадь центрального комплекса продолжала увеличиваться; создаётся помещение, трактуемое как культовое (его стены были обмазаны каолиновой глиной, заглаженной до зеркального блеска; в центре находился очаг, в южной стене - прямоугольная ниша, оконтуренная глиняным бордюром); возводится новая внешняя стена. У сосудов исчезает крючковидный профиль венчика, преобладают венчики в виде широкого уплощённого валика - «воротничка»; процент лепной посуды незначителен.
Период IV (конец VI - V века до нашей эры; планировка читается плохо) связывают со временем запустения центрального комплекса; большинство помещений имеют, судя по находкам, хозяйственное назначение. У сосудов появляется красный или розовый ангоб; преобладают более сглаженные венчики, имеющие вид широкого манжета.
Среди находок - бронзовые наконечники стрел (для периодов I и II характерны листовидные двухлопастные втульчатые; с периода III появляются трёхлопастные черешковые), орудия (в том числе фрагменты бронзовых серпов), каменные зернотёрки. В основе хозяйства - земледелие и животноводство (крупный и мелкий рогатый скот с преобладанием первого, особенно на заключит. этапах, свинья, лошадь). По мнению Альбаума и Аскарова, Кучук-Тепе - укреплённый дом, где жила семья вождя. А. С. Сагдуллаев сравнивает Кучук-Тепе с другими сельскими усадьбами этого времени в Северной Бактрии и предлагает считать его рядовым жилищем большесемейной общины.