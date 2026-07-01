КУЧУК-МУХАММЕД

КУЧУК-МУХАММЕД - хан Золотой Орды, внук хана Тимур-Кутлуга.

Пер­во­на­чаль­но вла­дел уде­лом в за­волж­ских сте­пях, где в конце 1420-х годов при по­мо­щи бек­лер­бе­ка Ман­су­ра (сы­на Еди­гея ) из пле­ме­ни ман­гы­тов был про­воз­гла­шён ха­ном и стал од­ним из не­сколь­ких пра­ви­те­лей, бо­ров­ших­ся за власть в рас­па­дав­шем­ся го­су­дар­ст­ве. Около 1433 года за­хва­тил Ниж­нее По­вол­жье и, обос­но­вав­шись в Ас­т­ра­хани, на­чал борь­бу с вер­хов­ным ха­ном Улуг-Му­хам­ме­дом; в про­ти­во­вес ему и, ве­ро­ят­но, по при­чи­не мо­ло­до­сти по­лу­чил про­зви­ще Ку­чук (ма­лень­кий). В 1437 году сверг Улуг-Му­хам­ме­да, че­му спо­соб­ст­во­вал пе­ре­ход на сто­ро­ну Кучук-Мухаммеда главного са­нов­ни­ка и вое­на­чаль­ни­ка Улуг-Му­хам­ме­да, ман­гыт­ско­го бек­лер­бе­ка Нау­ру­за (другого сы­на Еди­гея).

Кучук-Мухаммед кон­тро­ли­ро­вал лишь ме­ж­ду­ре­чье Вол­ги и Днеп­ра, вклю­чая степ­ную зо­ну Северного Кав­ка­за. Восточные тер­ри­то­рии Зо­ло­той Ор­ды на­хо­ди­лись под вла­стью ха­на Абу-ль-Хай­ра; на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние са­мо­сто­ят. Крым­ско­го хан­ст­ва; не под­чи­нял­ся Кучук-Мухаммеду и Бул­гар­ский ви­лай­ет (Среднее По­вол­жье), на ос­но­ве ко­то­ро­го сфор­ми­ро­ва­лось Ка­зан­ское хан­ст­во. К за­па­ду от Днеп­ра на­хо­ди­лись вла­де­ния ха­на Се­ид-Ах­ме­да. Кучук-Мухаммед вёл с ним борь­бу за гос­под­ство в Восточной Ев­ро­пе, со­про­во­ж­дав­шую­ся внутренними меж­до­усо­би­ца­ми; в 1440 году в ис­точ­ни­ках от­ме­че­ны мас­со­вые каз­ни в Ор­де Кучук-Мухаммеда

В от­но­ше­нии кня­жеств Северо-Восточной Ру­си Кучук-Мухаммед при­дер­жи­вал­ся в це­лом мир­ной по­ли­ти­ки. На­хо­дясь на зна­чительном от­да­ле­нии от русских зе­мель и за­ня­тый внут­ри­по­ли­тическими про­бле­ма­ми, он не имел воз­мож­но­сти вме­ши­вать­ся в де­ла русских кня­жеств. Вла­сти Мо­с­ков­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва , ос­та­ва­ясь фор­маль­но в по­ло­же­нии ор­дын­ских дан­ни­ков, при­зна­ва­ли од­но­вре­мен­но «ца­ря­ми» и Кучук-Мухаммеда, и Се­ид-Ах­ме­да. Го­су­дар­ст­во, унас­ле­до­ван­ное сы­новь­я­ми Кучук-Мухаммеда, Мах­му­дом и Ах­ме­дом, по­лу­чи­ло в ис­то­рио­гра­фии название Боль­шая Ор­да.