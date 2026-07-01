КУЧУК-МУХАММЕД
КУЧУК-МУХАММЕД - хан Золотой Орды, внук хана Тимур-Кутлуга.
Первоначально владел уделом в заволжских степях, где в конце 1420-х годов при помощи беклербека Мансура (сына Едигея) из племени мангытов был провозглашён ханом и стал одним из нескольких правителей, боровшихся за власть в распадавшемся государстве. Около 1433 года захватил Нижнее Поволжье и, обосновавшись в Астрахани, начал борьбу с верховным ханом Улуг-Мухаммедом; в противовес ему и, вероятно, по причине молодости получил прозвище Кучук (маленький). В 1437 году сверг Улуг-Мухаммеда, чему способствовал переход на сторону Кучук-Мухаммеда главного сановника и военачальника Улуг-Мухаммеда, мангытского беклербека Науруза (другого сына Едигея).
Кучук-Мухаммед контролировал лишь междуречье Волги и Днепра, включая степную зону Северного Кавказа. Восточные территории Золотой Орды находились под властью хана Абу-ль-Хайра; началось формирование самостоят. Крымского ханства; не подчинялся Кучук-Мухаммеду и Булгарский вилайет (Среднее Поволжье), на основе которого сформировалось Казанское ханство. К западу от Днепра находились владения хана Сеид-Ахмеда. Кучук-Мухаммед вёл с ним борьбу за господство в Восточной Европе, сопровождавшуюся внутренними междоусобицами; в 1440 году в источниках отмечены массовые казни в Орде Кучук-Мухаммеда
В отношении княжеств Северо-Восточной Руси Кучук-Мухаммед придерживался в целом мирной политики. Находясь на значительном отдалении от русских земель и занятый внутриполитическими проблемами, он не имел возможности вмешиваться в дела русских княжеств. Власти Московского великого княжества, оставаясь формально в положении ордынских данников, признавали одновременно «царями» и Кучук-Мухаммеда, и Сеид-Ахмеда. Государство, унаследованное сыновьями Кучук-Мухаммеда, Махмудом и Ахмедом, получило в историографии название Большая Орда.