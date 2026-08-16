КУЧИЯК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
КУЧИЯК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - алтайский писатель, собиратель фольклора.
Родился в семье шамана. После смерти отца воспитывался в семье деда и бабушки - известных на Алтае сказителей. В первые годы советской власти занимался агитационной и культурно-просветительной работой. В 1925 году направлен на учёбу в Коммунистический университет трудящихся Востока (Москва). В 1928 году вернулся на Алтай.
Один из зачинателей алтайской лититературы; автор первой поэмы на алтайском языке «Арбачи» (1928 год, опубликована в 1933 году) о судьбе алтайской женщины; первой пьесы - «Борьба» (1932 год). Основные темы творчества Кучияка - жизнь кочевников, становление на Алтае новой жизни, Гражданской и Великой Отечественной войны: рассказ «Железный конь» (1933 год), поэма «Зажглась золотая заря» (1934 год, совместно с Д. Юдаковым), повести «В долине Дьявола» (1939 год), «Аза Ялан» (1940 год), автобиографический роман «Безымянный» (1943 год, не завершён); пьесы «Чейнеш» (1938 год), «Не пройдёшь», «Два гвардейца» (обе 1941 года) и другие.
Разыскал народного сказителя Н. У. Улагашева, записал с его слов и перевёл на русский язык образцы алтайской народной поэзии.
Сочинения:
В горах Алтая. Избранные произведения. М., 1957 год
Вечная любовь: стихи, повести, рассказы. Горно-Алтайск, 1997 год