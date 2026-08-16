КУЧИЯК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

КУЧИЯК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - алтайский писатель, собиратель фольклора .

Ро­дил­ся в се­мье ша­ма­на. По­сле смер­ти от­ца вос­пи­ты­вал­ся в се­мье де­да и ба­буш­ки - из­вест­ных на Ал­тае ска­зи­те­лей. В пер­вые го­ды советской вла­сти за­ни­мал­ся аги­та­ци­он­ной и куль­тур­но-про­све­ти­тель­ной ра­бо­той. В 1925 году на­прав­лен на учё­бу в Ком­му­ни­стический университет тру­дя­щих­ся Вос­то­ка (Мо­ск­ва). В 1928 году вер­нул­ся на Ал­тай.

Один из за­чи­на­те­лей алтайской лититературы; ав­тор пер­вой по­эмы на алтайском язы­ке «Ар­ба­чи» (1928 год, опубликована в 1933 году) о судь­бе алтайской жен­щи­ны; пер­вой пье­сы - «Борь­ба» (1932 год). Основные те­мы твор­че­ст­ва Кучияка - жизнь ко­чев­ни­ков, ста­нов­ле­ние на Ал­тае но­вой жиз­ни, Гражданской и Великой Отечественной вой­ны : рас­сказ «Же­лез­ный конь» (1933 год), по­эма «За­жглась зо­ло­тая за­ря» (1934 год, совместно с Д. Юда­ко­вым), по­вес­ти «В до­ли­не Дья­во­ла» (1939 год), «Аза Ялан» (1940 год), ав­то­био­гра­фический ро­ман «Бе­зы­мян­ный» (1943 год, не за­вер­шён); пье­сы «Чей­неш» (1938 год), «Не прой­дёшь», «Два гвар­дей­ца» (обе 1941 года) и другие.

Ра­зыскал народного ска­зи­те­ля Н. У. Ула­га­ше­ва, за­пи­сал с его слов и пе­ре­вёл на русский язык об­раз­цы алтайской народной по­эзии.

Сочинения:

В го­рах Ал­тая. Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1957 год

Веч­ная лю­бовь: сти­хи, по­ве­сти, рас­ска­зы. Гор­но-Ал­тайск, 1997 год