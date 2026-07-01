КУЧИНГ
КУЧИНГ - город в Малайзии, административный центр штата Саравак.
Население 658,6 тысяч чел. (2009 год; в том числе 38% - китайцы). Расположен на западе острова Калимантан, на реке Саравак, в 30 километрах от места её впадения в залив Дату Южно- Китайского моря.
Кучинг основан в 1839 году (по другим данным, в 1842 году) чиновником Британской Ост-Индской компании Дж. Бруком, получившим от султана Брунея в управление княжество Саравак за помощь в подавлении восстаниядаяков. С 1888 года под британским протекторатом. В 1941-1945 годах оккупирован Японией. С 1957 года в составе независимой Малайской Федерации (с 1963 года Малайзия).
Кучинг - крупнейший город острова Калимантан, главный организующий хозяйственный центр районов ресурсного освоения Восточной Малайзии.