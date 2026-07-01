КУЧИНГ

КУЧИНГ - город в Малайзии , административный центр штата Саравак.

Население 658,6 тысяч чел. (2009 год; в том числе 38% - ки­тай­цы). Рас­по­ло­жен на за­па­де острова Ка­ли­ман­тан, на реке Са­ра­вак, в 30 километрах от мес­та её впа­де­ния в залив Да­ту Юж­но- Ки­тай­ско­го мо­ря.

Кучинг ос­но­ван в 1839 году (по другим дан­ным, в 1842 году) чи­нов­ни­ком Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии Дж. Бру­ком, по­лу­чив­шим от сул­та­на Бру­нея в управ­ле­ние княжество Са­ра­вак за по­мощь в по­дав­ле­нии вос­ста­ниядая­ков. С 1888 года под британским про­тек­то­ра­том. В 1941-1945 годах ок­ку­пи­ро­ван Япо­ни­ей. С 1957 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ма­лай­ской Фе­де­ра­ции (с 1963 года Ма­лай­зия).

Кучинг - круп­ней­ший го­род острова Ка­ли­ман­тан, главный ор­га­ни­зую­щий хо­зяйственный центр рай­онов ре­сурс­но­го ос­вое­ния Восточной Ма­лай­зии.

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