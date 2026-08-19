КУЧЕК-ХАН МИРЗА

КУЧЕК-ХАН МИРЗА - иранский государственный и политический деятель.

Из се­мьи тор­гов­ца, по­лу­чил ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние. Ак­тив­ный уча­ст­ник Иран­ской ре­во­лю­ции 1905-1911 годов. В 1912 году один из ор­га­ни­за­то­ров дви­же­ния джен­ге­лий­цев, воз­глав­лял их от­ря­ды в ос­та­не Ги­лян. К 1919 году от­ря­ды Кучек-хана кон­тро­ли­ро­ва­ли об­шир­ный рай­он от Каз­ви­на до Реш­та. В ус­ло­ви­ях подъ­ё­ма ре­во­люционного дви­же­ния в Ги­ля­не в ию­не - ию­ле 1920 года и мае - но­ябре 1921 года председатель пра­ви­тель­ст­ва Ги­лян­ской рес­пуб­ли­ки, опи­рав­ше­го­ся на еди­ный национальный фронт, в ко­то­рый вхо­ди­ли так­же иранские ком­му­ни­сты. Не под­дер­жал по­ли­ти­ку ком­му­ни­стов в аг­рар­ном во­про­се. Опа­са­ясь уси­ле­ния их влия­ния, 29 октября 1921 года ор­га­ни­зо­вал раз­гром ком­му­ни­стических ор­га­ни­за­ций в Ги­ля­не и убий­ство их ли­де­ров. По­сле за­хва­та Ги­лян­ской рес­пуб­ли­ки шах­ски­ми вой­ска­ми в но­ябре 1921 года бе­жал в Та­лыш­ские го­ры, где по­гиб.