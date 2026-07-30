КУЧАК НААПЕТ
КУЧАК НААПЕТ - армянский поэт-ашуг XVI века.
Биографические данные о Кучаке Наапете малодостоверны. По преданию, родился в селе Хараконис близ Вана (ныне Турция); умер, вероятно, в 1592 году; похоронен там же в церкви Святого Теодора.
Пользовался народной славой, его называли Наапет Мастер. Устная традиция приписывает ему песни-четверостишия (айрены), написанные 15-сложником с цезурой после 7-го слога (впервые опубликованы в сборнике «Армянские песни», 1882 год). Творчество Кучака Наапета отразило традиции армянской народной поэзии и, в меньшей степени, влияние церковно-монастырской культуры. По тематике песни Кучака Наапета делятся на любовные, скитальческие, философско-нравоучительные. Кучак Наапет одним из первых армянских поэтов воспел красоту родной природы и чувственную любовь. Его поэзия богата яркими образами и живописными метафорами; мн. стихотворения построены как диалог влюблённых, противостоящих косному окружению и олицетворяющих право человека на свободный выбор.
На русский язык поэзию Кучака Наапета переводили В. Я. Брюсов, П. Г. Антокольский, А. С. Кушнер и другие.
Сочинения:
Песни любви / Пер. А. Амбарцумяна. СПб., 1904 год
Сто и один айрен. Ер., 1975 год
[Лирика – избр. айрены]. М., 2004 год