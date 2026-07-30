КУЧАК НААПЕТ

КУЧАК НААПЕТ - армянский поэт-ашуг XVI века.

Био­гра­фические дан­ные о Кучаке Наапете ма­ло­дос­то­вер­ны. По пре­да­нию, ро­дил­ся в селе Ха­ра­ко­нис близ Ва­на (ны­не Тур­ция); умер, ве­ро­ят­но, в 1592 году; по­хо­ро­нен там же в церк­ви Святого Тео­до­ра.

Поль­зо­вал­ся народной сла­вой, его на­зы­ва­ли На­апет Мас­тер. Уст­ная тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет ему пес­ни-чет­ве­ро­сти­шия (ай­ре­ны), на­пи­сан­ные 15-слож­ни­ком с це­зу­рой по­сле 7-го сло­га (впер­вые опубликованы в сборнике «Ар­мян­ские пес­ни», 1882 год). Твор­че­ст­во Кучака Наапета от­ра­зи­ло тра­ди­ции армянской народной по­эзии и, в мень­шей сте­пе­ни, влия­ние цер­ков­но-мо­на­стыр­ской куль­ту­ры. По те­ма­ти­ке пес­ни Кучака Наапета де­лят­ся на лю­бов­ные, ски­таль­че­ские, фи­ло­соф­ско-нра­во­учи­тель­ные. Кучак Наапет од­ним из пер­вых армянских по­этов вос­пел кра­со­ту род­ной при­ро­ды и чув­ст­вен­ную лю­бовь. Его по­эзия бо­га­та яр­ки­ми об­раз­ами и жи­во­пис­ны­ми ме­та­фо­ра­ми; мн. сти­хо­тво­ре­ния по­строе­ны как диа­лог влюб­лён­ных, про­ти­во­стоя­щих кос­но­му ок­ру­же­нию и оли­це­тво­ряю­щих пра­во че­ло­ве­ка на сво­бод­ный вы­бор.

На русский язык по­эзию Кучака Наапета пе­ре­во­ди­ли В. Я. Брю­сов, П. Г. Ан­то­коль­ский, А. С. Куш­нер и другие.

Сочинения:

Пес­ни люб­ви / Пер. А. Ам­бар­цу­мя­на. СПб., 1904 год

Сто и один ай­рен. Ер., 1975 год

[Ли­ри­ка – избр. ай­ре­ны]. М., 2004 год