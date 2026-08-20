КУБИНСКОЕ ХАНСТВО

Кубинское хaнство — тюрко-мусульманское владение на северо-востоке Южн. Кавказа (Сев. Азербайджан) в XVIII—XIX вв.

Сложилось в одном из наиболее плодородных и густонаселенных районов Прикаспия, с важными портами, связанными с рынками Россиии Ирана, а через последний — Индии. В 1690-е некто Хусейн, женившись на представительнице рода Каджаров , добился от шаханшаха Сафи II (Сулаймана) из династии Сефевидов назначения наместником Кубы и Кулхана с титулом хана , а затем завладел Сальянским округом (махал) благодаря браку с дочерью и единственной наследницей его управителя. Ему наследовали его сын Ахмед (1689 — ок. 1710) и внук Султан-Ахмед (ок. 1710 — 1718), после убийства которого в ходе Ширванского восстания большая часть владения вместе с Кубой перешли в руки Хаджжи Давуд-бека, а в 1720 восставшие овладели и Худатом.

После Персидского похода 1722—1723 прикаспийскую полосу Кавказа вместе с Гиляном заняли войска Петра I, которые, однако, не проникли в горную зону вокруг Кубы. В конце 1726 малолетний сын Султан-Ахмеда, Хусейн Али, доставленный своими сторонникам в Дербент , где стояли русские, принял их протекцию. По Гянджинскому трактату 1735 К. х. отошло к Надир-шаху , и Хусейн Али договорился с ним, подтвердив свое право на Сальянский махал, а после гибели Надир-шаха превратился в самостоятельного правителя, хотя и потерял Сальяны (до 1757). Своего расцвета К. х. достигло при Фетх-Али , но при его сыне, Ахмеде (1789—1791), распалось под давлением Османской империии Ирана, потеряв Ширванское ханство и Джавад.

В ходе Персидского похода 1796 младший брат Ахмеда, Шейх-Али, тщетно сопротивлялся соединениям под командованием В. А. Зубова , который отстранил его, передав Дербент его сестре Пери-Джахан и сводному брату Хасану, получившему ханский титул. Хотя в начале 1797 Шейх-Али вернулся на трон, он с конца 1800 по 1803 признавал самостоятельность Хасана в управлении Дербентским ханством , которое затем вновь воссоединилось с К. х. В ходе Русско-иранской войны 1804—1813 в июне 1806 Шейх-Али потерял Дербент, а в конце года — Кубу, откуда его прогнали в горы армейские части под командованием генерала С. А. Булгакова, который доверил дела ханства наибу Хаджи-беку и совету беков под надзором российского коменданта. Ввиду непрекращавшихся вылазок низложенного хана в январе 1809 главнокомандующий на Кавказской линии И. В. Гудович преобразовал К. х. в Кубинскую провинцию под управлением Мирзы Мухаммед-хана Бакинского. В 1810 Шейх-Али ненадолго вернул себе власть почти над всем К. х., кроме самой Кубы, а впоследствии, даже вытесненный в горы, продолжал действовать против России до 1819, хотя ликвидацию К. х. закрепил Гулистанский мирный договор 1813.

Лит.: Валуев П. Н.Фатали Хан Кубинский. Баку, 1942; Гаджинский И. Жизнь Фет-Али-хана Кубинского // Кавказ. XLVIII—XLIX (1847) (переиздание — Баку, 1959); Левиатов В. Н.Фатали-хан Кубинский // Известия АН АзССР. 1946. № 9; Его же. О походе Фатали хана в Ардебиль // Известия АН АзССР. 1947, № 12; Сумбатзаде А. С.Кубинское восстание 1837 г. Баку, 1961.