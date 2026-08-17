КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Кубaно-Черноморская советская республика — советская республика в составе РСФСР, образованная в результате объединения Кубанской и Черноморской советских республик.

Решение об образовании К.-Ч. с. р. было принято на совместном заседании Кубанского и Черноморского исполнительных комитетов 19 мая 1918. Необходимость объединения обосновывалась тем, что, во-первых, «советской власти угрожает организованный враг со стороны германских, турецких и украинских капиталистов», а во-вторых, тем, что «Новороссийская и Кубанская республики являются дополняющими одна другую как в политическом, так и в экономическом отношениях». 3-й Чрезвычайный съезд советов Кубани и Черноморья, проходивший в Екатеринодаре, закрепил своим решением от 30 мая 1918 объединение Кубанской и Черноморской советских республик в единую республику в составе РСФСР. Был избран ЦИК республики, в который вошли 27 большевиков и 17 левых эсеров, председателем стал А. И. Рубин. ЦИК образовал СНК К.-Ч. с. р. (председатель Я. В. Полуян). 16 июня 1918 состоялось заседание ЦИК К.-Ч. с. р., на котором обсуждался вывод боевых судов Черноморского флота из Новороссийска в Севастополь, согласно распоряжению из центра. Фракция левых эсеров высказалась за невыполнение данного распоряжения. По итогам заседания была принята резолюция (16 голосов за и 10 против), в которой говорилось о том, что ЦИК К.-Ч. с. р. как орган власти республики в составе РСФСР «считает для себя обязательным подчиняться всем директивам и распоряжениям Центрального Советского Всероссийского Правительства». В результате фракция левых эсеров, после принятия резолюции, отозвала своих представителей из СНК К.-Ч. с. р. Однако 18 июня 1918 флот был затоплен.

23 июня 1918 начинается наступление Добровольческой армии генерала А. И. Деникина (II Кубанский поход ). В этих условиях 1-й Северо-Кавказский краевой съезд Советов 5—7 июля 1918 в Екатеринодаре принял резолюцию, по предложению Г. К. Орджоникидзе , об объединении советских республик Северного Кавказа. 6 июля 1918 постановлением 1-го Северо-Кавказского краевого съезда советов Кубано-Черноморская, Терская и Ставропольская советские республики были объединены в единую Северо-Кавказскую Советскую Республику в составе РСФСР со столицей в Екатеринодаре.

Лит.: Борьба за советскую власть на Кубани в 1917—1920 гг.: Сборник документов и материалов. Краснодар, 1957; История Кубани, XX в.: Очерки. Краснодар, 2000, Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1917—1925 гг. В 3-х т. Т. 2. Ч. 1. Июль — октябрь 1918 г. М., 2010.