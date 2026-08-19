КУБА (РЕСПУБЛИКА КУБА)

Куба (Республика Куба) — государство в Карибском бассейне.

Площадь — 110 861 кв. км. Численность населения — 11,382 млн человек (2006). Этнический состав (1994): мулаты — 51 %, белые — 37 %, чернокожие — 11 %, другие — 1 %. Столица — Гавана . Государственный язык — испанский.

Колониальная эпоха . 27 октября 1492 Х. Колумб открыл К. В процессе ее завоевания Д. Веласкесом (1511—1513) и в последующие десятилетия колонизации было уничтожено почти все индейское население (в основном ветви этнической семьи араваков) и древние культуры: гуанахатабей (guanahatabey), сибоней (ciboney) и таино (taíno). Основанные испанцами первые города: Сантьяго (1514), Гавана (1515) и другие создавались по европейским градостроительным нормам. Еще до завершения завоевания на К. началась «золотая лихорадка», продолжавшаяся до 1539; уже 13 сентября 1512 учреждена должность «маркировщика и плавильщика золота» (13 сентября 1512). К 1539 в Испанию было отправлено с К. 84 527 унций золота. В конце 1570-х золотые запасы окончательно истощились. В экономике стали доминировать скотоводство, выращивание табака и сахарного тростника. По оценкам большинства специалистов, к середине XVI в. коренное население К. сократилось со 100—200 тыс. человек (в конце XV в.) до нескольких сотен индейцев. Некоторые историки говорят о нескольких тысячах.

Новый источник рабочей силы был найден в Африке. Колониальная администрация К. в 1513 получила право ввозить африканских рабов. С 1521 по 1763 на К. было доставлено всего лишь 60 тыс. невольников. «Островом сахара и рабов» К. станет в конце XVIII — начале XIX в., а до того времени будет служить важнейшим перевалочным пунктом испанских товаров в Южн. Америку и военным бастионом метрополии в Новом Свете (с 1767).

Постоянное соперничество Испании и Англии в Новом Свете в 1762 коснулось и К.: английские войска захватили Гавану и удерживали ее почти год, предоставив острову свободу торговли. Это обстоятельство вместе с политикой «просвещенного абсолютизма» Карла III еще более усилило значение К. как одного из важнейших торговых центров Западного полушария. С 1580 по 1775 население значительно выросло: 1580 — 14—16 тыс., 1775 — 170 370 человек. Оно увеличивалось главным образом за счет креолов, а в последнее десятилетие и за счет массового завоза невольников.

Революция рабов на Гаити в конце XVIII — начале XIX в. парализовала там сахарное производство. К. стала одним из главных поставщиков сахара на мировой рынок. Многократно возрос ввоз рабов. Кубинская креольская верхушка оказалась намного теснее связана с испанской короной, нежели богатые креолы других владений в Испанской Америке, ставшие движущей силой движения за независимость. После революции на Гаити кубинские плантаторы панически боялись «черной угрозы» и в борьбе с нею рассчитывали прежде всего на Мадрид. В свою очередь метрополия, теряя одну колонию за другой, пыталась любой ценой сохранить за собой «Антильскую жемчужину», начинавшую приносить огромные доходы, делая ей существенные уступки в торгово-экономической области. Это временное совпадение интересов и привело к тому, что К. оказалась вне революционного процесса первой четверти XIX в., хотя на острове также имели место довольно значительные антииспанские выступления (1810, 1812 и 1820—1823, 1828).

Борьба за независимость и кубино-американские отношения . С конца XVIII в. все больший интерес к острову стали проявлять США. Сначала это были сугубо коммерческие интересы, однако затем у правящих кругов США появилось желание видеть К. своим новым штатом. 27 апреля 1809 Т. Джефферсон в послании Д. Мэдисону писал: Испания «хотя и не без труда, согласится на переход К. в наш Союз... В дальнейшем мы воздвигнем в наиболее удаленной южной точке острова стелу с надписью „Neс plus ultra” (лат. „Дальше некуда”), которая как бы станет границей наших территориальных приобретений в этом направлении». Данная цель стала программной для многих президентов США в XIX в. В 1823 государственный секретарь США Д. К. Адамс даже выдвинул так называемую доктрину зрелого плода, суть которой состояла в том, что рано или поздно «плод» созреет и упадет к ногам США. «Аннексия К. нашей федеральной республикой, — писал он, — будет неизбежна...» На протяжении XIX в. США несколько раз настойчиво предлагали Испании продать им К. В 1848—1851 североамериканские авантюристы («флибустьеры», filibusters) организовали четыре вооруженных экспедиции для ее захвата.

Кубинское общество 2-й половины XIX в. помимо необходимости нейтрализовать постоянную угрозу с севера решало и целый ряд других важнейших задач, прежде всего ликвидации рабства и достижения независимости. Задачи были взаимосвязаны. Плантаторы долгое время вынуждены были мириться с политическим засильем Испании, опасаясь массовых движений рабов и полагаясь на правительственный аппарат угнетения. В 1860-е, вследствие внедрения в производство с 1820-х паровых машин, строительства железных дорог (первая железная дорога на К. появилась в 1837—1838, раньше, чем в самой Испании), роста цен на рабов и сложности их доставки из Африки вследствие международных конвенций о запрещении работорговли кризис рабства стал очевиден. Его историческая бесперспективность предопределила и негативное отношение плантаторской верхушки к испанскому господству. Первую войну за независимость К. (1868—1878) возглавили богатые кубинские плантаторы, лидером которых был Карлос Мануэль де Сеспедес. Война не принесла независимости, но в конечном счете привела к отмене рабства в 1886.

В ее горниле получили боевой и организационный опыт будущие лидеры кубинского национально-освободительного движения: Х. Марти , А. Масео и М. Гомес, возглавившие вторую войну за независимость (1895—1898). Еще в 1892 Х. Марти основал Кубинскую революционную партию (действовала в 1892—1898, опираясь на средние слои населения) и газету «Патрия», сыгравшие важную роль в мобилизации масс. В боевых действиях погибли Х. Марти (1895) и А. Масео (1896). Борьба продолжалась под руководством М. Гомеса. Было создано революционное правительство Кубинской республики, разработана конституция. Испанская армия несла огромные потери. Исход войны был очевиден. Однако в ее ход вмешались США, объявившие войну Испании (апрель 1898, см. Испано-американская война 1898 ). Эта акция Вашингтона была вызвана желанием предотвратить неизбежную победу повстанцев и стремлением взять под свой контроль оставшиеся у Испании колонии. Обе цели были достигнуты. Продолжавшаяся 3,5 месяца война завершилась поражением Испании и подписанием 10 декабря 1898 Парижского мирного договора. Представители К. в переговорах не участвовали. Договор предусматривал ввод на К. войск США и управление островом американским генерал-губернатором с 1 января 1899 до тех пор, пока К. не примет конституцию и не изберет президента страны. И то, и другое тщательно контролировалось США.

Американский конгресс одобрил кубинскую конституцию только после признания так называемой Платта поправки , крайне ограничивавшей суверенные права К. (не имела права без согласия США заключать соглашения с иностранными государствами, получать иностранные займы, признавала право США на вмешательство в ее внутренние дела, признавала и брала обязательство соблюдать все законы, изданные американскими военными властями, признавала право США на приобретение земель и пользование морскими базами в стране для реализации своих прав по защите независимости К.). Все эти пункты будут включены правительством К. в Постоянный договор с США. Комментируя «поправку Плата» в письме к Т. Рузвельту, американский военный губернатор К. Л. Вуд писал: «Очевидно, что „поправкой Плата” мы оставили К. очень малую толику независимости или вообще ее не оставили...»

К. в 1902—1925 . 20 мая 1902 состоялась инаугурация первого президента независимой К. Т. Эстрада Пальмы, школьного учителя географии. До этого события он 25 лет проживал в США, принял американское гражданство. В годы его правления (1902—1906) на острове ничего не изменилось по сравнению с правлением американских генерал-губернаторов: наибольшими льготами пользовались компании США, совершавшие порой неимоверные сделки. Так, «Юнайтед фрут компани» купила 80 тыс. га лучших кубинских земель по цене 6 центов за гектар. Североамериканцы за бесценок покупали рудники, сахарные и табачные плантации, месторождения полезных ископаемых. В феврале 1903 было подписано соглашение об аренде США «на время, которое им необходимо», территории в районе Гуантанамо, общей площадью 110 кв. км. (75 кв. км — суша и 35 кв. км — водное пространство). Кубинские историки патриотической направленности назвали К. этого периода «псевдореспубликой», «половинчатой» республикой, не имевшей ничего общего с идеалами Х. Марти и А. Масео. Используя подкуп, подлог и насилие, Эстрада Пальма переизбрался на второй срок. В стране началась мощная кампания бойкота президента, вылившаяся в многочисленные манифестации протеста, забастовки, вооруженные столкновения. 8 сентября 1906 Эстрада Пальма обратился к президенту США Т. Рузвельту с просьбой ввести на К. американские войска, а 28 сентября, сняв с себя полномочия президента, передал власть американским генералам, «руководившим» К. до 28 января 1909. Последующие президенты: Х. Мигель Гомес (1909—1912), М. Г. Менокаль (1912—1920), Альфредо Сайяс (1920—1924), хотя и декларировали себя защитниками национальных интересов, действовали с оглядкой на США, которые неизменно поддерживали их. Согласно переписи 1907, на К. проживало 2 048 980 человек, 43,9 % составляло городское население, в том числе в Гаване 355 тыс. человек. Фабрично-заводских рабочих насчитывалось 126 тыс., в торговле и на транспорте было занято 135 тыс., в сельском хозяйстве, рыболовецких промыслах и в горнорудной промышленности — 375 тыс. человек.

В конце XIX — первые десятилетия ХХ в. наибольшее значение в политической жизни К. имели идеи анархизма, реформизма и марксизма. Первые «народные» партии, как правило, не представляли собой сложившиеся политические организации. Они стремились привлечь на свою сторону самые разнообразные слои общества, что делало их аморфными и недолговечными, а программные документы — расплывчатыми и противоречивыми. Более консолидированными были Либеральная (1902—1952) и Консервативная партии (1902—1948), особая активность которых наблюдалась в предвыборные периоды. Наиболее организованными и цельными в теоретическом плане являлись партии левого спектра — Кубинская рабочая партия, созданная К. Балиньо в 1904, и Коммунистическая партия К., основанная Х. А. Мельей и К. Балиньо в 1925.

В 1906—1908 на К. возникли крупные профессиональные союзы, такие как Союз рабочих табачной промышленности, Союз каменщиков и подмастерьев, Кубинская лига железнодорожных рабочих и служащих, Объединение рабочих железных дорог. Важной вехой в рабочем движении стало создание в 1925 Национальной конфедерации рабочих К.

К. в 1925—1959 . 2-я половина 1920-х — начало 1930-х стали во многом переломными в политической истории К. В 1925 президентом К. стал Х. Мачадо и Моралес, бывший в это время вице-президентом американской Electric Bond and Sure Company. Предложенная им программа реформ под пышным названием «Возрождение», безусловно, отвечала интересам кубинского общества. Она предусматривала невозможность переизбрания президента на новый срок, отмену «поправки Платта», обязательство не увеличивать государственный долг и многое другое; ничего из этого так и не было выполнено, и прежде всего первое. Мачадо управлял страной до 12 августа 1933, когда всеобщая забастовка в стране смела его режим. К этому времени американский капитал, во многом благодаря президенту, уже контролировал на острове важнейшие отрасли экономики — сахарную и горнодобывающую промышленность, внешнюю торговлю, банковскую сферу.

Сложные социально-политические коллизии этого периода вошли в мировую историографию под названием Революция начала 1930-х на Кубе. Многое соответствовало этому определению: свержение диктатора, назначение кубинским конгрессом на пост президента Р. Грау Сан-Мартина, профессора Гаванского университета. Он обещал ограничить засилье капитала США на острове, первые декреты во многом носили антиамериканский характер. Грау Сан-Мартин принял решение исключить «поправку Платта» из конституции (в 1934 это решение признал Ф. Д. Рузвельт ). Главный лозунг Грау Сан-Мартина — «К. для кубинцев» — определил отношение к нему Белого дома: его правительство так и не признали. 15 января 1934 оно было свергнуто Ф. Батистой при поддержке правительства США. Этот малограмотный человек благодаря поддержке посла США С. Уэллса сделал головокружительную карьеру и в течение последующих 25 лет являлся одной из ключевых фигур кубинской истории.

Возглавив армию в сентябре 1933 и имея абсолютную поддержку в Белом доме, Батиста был полновластным хозяином на К.: во 2-й половине 1930-х он сменил 6 президентов, а в 1940 сам стал президентом страны. Среди положительных сторон деятельности Батисты в этот период стоит выделить принятие в 1940 новой конституции К., объявление войны Германии (8 декабря 1941) и установление дипломатических отношений с СССР в 1942.

Сменивший его в 1944 Грау Сан-Мартин к этому времени уже растерял свою бунтарскую непокорность и стал похож на серийных президентов-близнецов, каковым был и следующий глава К. — Прио Сокаррас. В годы их правления — 1944—1948 и 1948—1952 соответственно — так и остались нерешенными главнейшие проблемы послевоенной К: избавление от политической и экономической зависимости от США, проведение аграрной реформы, ликвидация безработицы и неграмотности, разрешение жилищного вопроса и др. Основные политические баталии велись вокруг президентских выборов 1952. По всем прогнозам наибольшие шансы на победу были у лидера образованной в 1946 Партии кубинского народа (или «ортодоксов») Эдуардо Чибаса. Его соперниками выступали консервативный политик К. Эвиа и Ф. Батиста.

Чибас был в это время наиболее ярким выразителем интересов кубинского народа. Его главный лозунг «Совесть против денег», обличение коррупции и финансовых махинаций правящей верхушки, борьба за лучшее будущее К. производили огромное впечатление на кубинцев, особенно на молодежь. В его партии начинал свою политическую карьеру Ф. Кастро . Неожиданное самоубийство Чибаса в августе 1951 не повлияло на характер прогнозов, наибольшие шансы имел его соратник, профессор Гаванского университета Р. Аграмонте. Однако выборы не состоялись.

10 марта 1952 Батиста совершил военный переворот, установив военно-полицейскую диктатуру, решительную борьбу против которой начала радикально настроенная молодежь во главе с Ф. Кастро (1926—2016). Ее основные этапы (см. Кубинская революция ) — штурм Монкады, высадка вооруженной экспедиции «Гранмы», создание и победы Повстанческой армии привели к краху диктатуры 1 января 1959.

Победа революции и строительство нового общества (1959—1991) . Приход к власти Ф. Кастро и его сторонников, взявших курс на политическую и экономическую независимость, был крайне нервозно воспринят в Вашингтоне. Резко враждебное отношение США к большинству решений правительства Ф. Кастро, последовавшие за этим экономические санкции, отказ покупать сахар и поставлять на К. нефть, неоднократные требования отменить или пересмотреть те или иные постановления, касающиеся национализации имущества американских компаний на К. (1959—1960), с одной стороны, крайне обострили отношения К. и США, а с другой — способствовали ее сближению с Советским Союзом. Этот сложнейший период привел к радикализации мировоззренческих принципов новых руководителей К.

Попытка США задушить Остров Свободы с помощью вооруженных кубинских оппозиционеров (апрель 1961) закончилась полным фиаско. Подготовка США к новой интервенции в октябре 1962 привела к размещению на территории К. советских баллистических ракет средней дальности для защиты К. и ее революционных завоеваний. Этот новый острый конфликт, известный как Карибский кризис , завершился компромиссом: советские ракеты были демонтированы и вывезены с К., взамен американцы убрали свои ракеты из Италии и Турции. США взяли обязательство не нападать на К.

Строительство нового общества на К. продолжалось до 1991. За эти годы кубинцы с помощью СССР и других социалистических стран сумели решить многие проблемы модернизации государства (см. Кастро Рус, Фидель ) Важные преобразования были осуществлены в общественно-политической сфере: создана Коммунистическая партия К. (1965), принята новая конституция (1976), введена новая административно-территориальная система (14 провинций вместо 6).

К. в годы «особого периода» . Крушение социалистической системы, вновь, как и в 1959, поставило перед народом Острова Свободы комплекс острейших экономических проблем. Страна потеряла 80 % рынков сбыта, лишилась постоянного на протяжении более 30 лет источника финансовой помощи на очень льготных условиях. В результате к 1994 ВВП сократился на 34 %. Новая экономическая стратегия, принятая руководством К., заключалась в изменении отношения к иностранным инвестициям и предприятиям с совместным капиталом. Еще в 1982 был принят закон № 50, разрешавший создавать совместные ассоциации с иностранными компаниями. В 1992 в конституцию К. было внесено более 100 изменений и поправок, касавшихся децентрализации внешней торговли и признания со стороны государства права собственности на активы и средства экономических ассоциаций и корпораций. Закон № 77 «Об иностранных инвестициях» (1995) базировался на общемировых нормах гарантии иностранным инвесторам и подтверждал право свободного перевода за границу прибылей и капитала. Закон предусматривал инвестирование во все отрасли народного хозяйства, кроме вооруженных сил, образования и здравоохранения.

Совместные предприятия (СП) с иностранным капиталом, в том числе со стопроцентным, стали создаваться на К. во 2-й половине 1990-х. В начале XXI в. этот процесс обрел позитивную динамику, число таких предприятий достигло 412 (2004). Доля СП в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, разведка нефти, легкая и пищевая промышленность, телефонные услуги, экспорт рома достигла 100 %, переработка цитрусовых — 70 %, производство никеля и цемента — до 50 %.

Совместные предприятия создавались в основном при участии Испании (25 %), Канады (19 %), Италии (14 %), а также Франции, Великобритании, Мексики, Венесуэлы. Заметно активизировался на К. капитал КНР (сельское хозяйство, телекоммуникации, электроника, легкая промышленность, туризм). В 2001 возобновились, несмотря на экономическую блокаду, торговые связи К. с отдельными американскими штатами. Россия, уступившая почти все свои позиции в 1990-е, в новом столетии пытается активизировать экономические отношения и политические связи. Новая стратегия руководства К. полностью себя оправдала. В 2006 К. сумела достичь показателей максимального уровня экономического развития конца 1980-х. Улучшение торгово-экономических отношений К. с ЕС, Канадой и США привело к активизации деятельности небольших оппозиционных групп. В 2001, пользуясь поддержкой Католической церкви, оппозиционеры начали собирать подписи под так называемым проектом Варелы — петицией, призывающей провести референдум по вопросу о политической системе страны. В мае 2002 этот документ был передан в Национальную ассамблею, однако депутаты отказались от его рассмотрения. В июне 2002 на организованном властями референдуме большинство кубинцев высказалось за сохранение существующей политической и экономической системы. Такому исходу референдума способствовали не в последнюю очередь экономические успехи К., обусловленные реорганизацией экономики, и улучшение положения населения острова.

Некоторое улучшение кубино-американских торговых отношений не сняло противоречий в политической сфере. В связи с массовой миграцией кубинцев в США Вашингтон и Гавана в 1994 достигли договоренности, в соответствии с которой США согласились принимать до 20 тыс. эмигрантов в год в обмен на обязательство кубинских властей пресекать нелегальную эмиграцию. В 1996 Конгресс США запретил продажу на американские территории продуктов и изделий кубинского производства, ввел санкции против лиц и фирм, участвующих в совместных с К. предприятиях. В мае 2002 президент США Дж. Г. Буш ужесточил санкции против К. В ответ в ноябре 2004 кубинские власти официально запретили хождение на К. долларов США. В 2004 Белый дом выработал так называемый План аннексии К., предусматривающий восстановления американского влияния на острове. 31 июля 2006 здоровье Ф. Кастро ухудшилось, и он передал обязанности и полномочия Первого секретаря ЦК КПК, Председателя Государственного Совета и Совета Министров своему брату, ветерану кубинского революционного движения Р. Кастро Рус . В феврале 2008 Ф. Кастро Рус оставил пост Председателя Государственного Совета, на эту должность избран Р. Кастро Рус (в феврале 2013 переизбран). В апреле 2011 Р. Кастро Рус на VI съезде КПК назначен Первым секретарем ЦК партии.

VI партийный съезд положил начало масштабным преобразованиям, направленным на актуализацию экономической модели развития страны при сохранении верности идее построения на К. социалистического государства. Предпринимаются шаги по стимулированию частного предпринимательства. Развиваются коллективные формы хозяйствования, реализуются программы создания несельскохозяйственных кооперативов. Значительно демократизирована политическая жизнь страны. Одобренный VI съездом проект Основных направлений социально-экономической политики прошел процедуру всенародного многоступенчатого обсуждения; введены ограничения по возрасту для занятия важных политических и государственных должностей, квоты для молодежи, женщин, чернокожего населения. В 2014 ВВП К. вырос на 1,3 %.

В начале XXI в. кубинская дипломатия добилась существенных успехов. Активно развивается торгово-экономическое сотрудничество со странами Латинской Америки. Сделаны первые шаги к нормализации отношений с США. 17 декабря 2014 Р. Кастро Рус и президент США Б. Обама выступили с заявлениями о нормализации двусторонних отношений. Затем, в апреле 2015 состоялась их встреча на VII Саммите Америк. В мае того же года США исключили К. из списка спонсоров терроризма. 1 июля 2015 стороны заявили о формальном восстановлении дипломатических отношений и об открытии посольств. 20 марта 2016 Обама посетил К. с двухдневным визитом. Весной-летом 2016 открыто морское и авиасообщение. Тем не менее, 14 сентября 2016 Обама продлил торговое эмбарго в отношении К.

Российско-кубинские экономические связи в настоящее время развиваются прежде всего в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетике, в модернизации кубинских железных дорог, в военно-технической сфере. Их правовой основой является Декларация о принципах взаимоотношений между РФ и Республикой Кубой (1996). В 2012 подписана программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Правительством РФ и Правительством Республики Куба до 2020. В 2008 в Гаване открыт храм Русской православной церкви. В 2000 и 2014 К. посетил с официальным визитом В. В. Путин, а в 2008 — Д. А. Медведев. В 2009 и 2012 в Россию приезжал председатель Государственного совета и Совета министров К. Р. Кастро Рус.

В апреле 2016 в Гаване состоялся VII съезд Коммунистической партии Кубы, принявший ряд важных документов, в частности резолюцию по проекту концепции кубинской социалистической модели экономического и социального развития. Был одобрен Национальный план экономического и социального развития до 2030, принята резолюция по результатам реализации направлений экономической и социальной политики партии и революции, принятых на предыдущем съезде. На съезде состоялось последнее выступление Ф. Кастро, закончившего свою речь словами: «Нашим братьям в Латинской Америке и в мире я говорю, что кубинский народ победит».

Лит.: Ларин Е. А. Повстанческая армия в Кубинской революции. М., 1977; Его же. Куба конца ХVIII — первой трети ХIХ в. М., 1989; Его же. Политическая история Кубы ХХ века. М., 2007; Очерки истории Кубы. М., 1978; Леонов Н. С., Бородаев В. А. Фидель Кастро. М., 1990; Микоян С. А. Анатомия Карибского кризиса. М., 2006; Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet. La Habana, 2006; Pino-Santos O. Cuba historia y economía. La Habana, 1983; Ивкина Л. А. Десятилетняя война за независимость на Кубе. 1868—1878. М., 2007; Бородаев В. А. Кубинская революция и становление новой политической системы. 1953—2006. М., 2007; Mervyn J. B. Soviet-Cuban Relations 1985 to 1991. London, 2007; Idem. Russian-Cuban Relations since 1992. London, 2008.